Robban a bírságbomba a hazai internetes csoportokban: milliókat fizethet, aki ilyen cipőkkel üzletel

Nyugtaadás elmulasztása miatt akár milliós bírságot is kiszabhatnak azokra a kereskedőkre, akik zárt Facebook-csoportokban limitált utcai sportcipőket árultak. Míg egyes eladók külön zárt csoportokat hoznak létre, és azt lényegében saját webáruházként működtetik, addig mások már működő, jól bejáratott zárt csoportokhoz csatlakozva kínálják eladásra portékájukat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint a sneaker-ügyletek jelentős része a közösségi oldalakon - elsősorban Facebook-csoportokban - zajlik. A termékek népszerűségét jól mutatja, hogy ezek a zárt Facebook-csoportok jellemzően több tízezres követői táborral rendelkeznek.

Mint olvasható, a NAV ellenőrei ötször rendeltek sportcipőket és papucsokat ilyen zárt Facebook-csoportokból, azonban nyugtát vagy számlát egyszer sem kaptak. A NAV közölte: a kiválasztott eladók már hosszabb ideje, rendszeresen kereskedtek a Facebook-csoportokon keresztül, az egyikük a gazdasági tevékenységhez szükséges adószámot sem váltotta ki.

Egy másik eladó jelentős, több tízmilliós éves árbevételét úgy érte el, hogy a készpénzes vásárlásokról szinte soha nem állított ki bizonylatot. Volt olyan eladó, aki a lábbelik beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további, a termékek eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. A nyugtaadás elmulasztása miatt a vállalkozók akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak - írták.

Közölték, hogy az adóhivatal a Facebookon nagyüzemben üzletelő sneaker-kereskedőkkel szemben folytatja a vizsgálatot, és ellenőrzés keretében állapítja meg a be nem vallott és meg nem fizetett adó mértékét. A bevételeltitkolás miatt ilyen esetekben az adóbírság maximális mértéke az adóhiány (eltitkolt adó) kétszáz százaléka. Igazolatlan eredetű áru esetén a forgalmi érték negyven százaléka a bírság, de ha hamis a sneaker, akkor a kereskedőknek a szabálysértési vagy a büntetőjogi következménnyel is számolnia kell - olvasható a NAV közleményében.