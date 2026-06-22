Kedden ismét kamatcsökkentésről dönthet a Monetáris Tanács, miután az 1,8 százalékra eső májusi infláció, a forint erősödése és az enyhülő nemzetközi feszültségek mind a monetáris...
Így indul a hét a magyar tőzsdén: erre figyel most minden befektető
Iránykereséssel, enyhe csökkenéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 780,33 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 137 625,54 ponton zárt pénteken.
Varga Zoltán elemzésében kiemelte, a vezető részvények közül:
- Az OTP árfolyamában 42 480 forintnál látható támasz, 44 828 forintnál ellenállási szint. Pénteken az OTP-részvények ára 870 forinttal, 1,94 százalékkal 43 980 forintra csökkent, forgalmuk 18,5 milliárd forintot tett ki.
- A Richter továbbra is csökkenő rövid távú trendben mozog, a következő támasz 11 670 forintnál húzódik, ellenállás 11 855 forintnál. A Richter-papírok árfolyama pénteken 50 forinttal, 0,43 százalékkal 11 730 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.
- A Mol szintén csökkenő trendben van, de kezd ellaposodni a mozgás, támasz 3698 forintnál, ellenállás 3823 forintnál azonosítható a grafikonján. Pénteken a Mol 44 forinttal, 1,17 százalékkal 3790 forintra erősödött, 5,3 milliárd forintos forgalomban.
- A Magyar Telekom a 2736 forintos ellenállás felett tudott zárni, amennyiben sikerül megtartani, a következő potenciális akadály 2846 forintnál látható. A Magyar Telekom árfolyama pénteken 14 forinttal, 0,51 százalékkal 2754 forintra nőtt, forgalma 3,9 milliárd forint volt.
Pénteken visszaerősödött a forint. Az euró-forint árfolyamában továbbra is a 350-es támaszra és a 355-ös ellenállási szintre érdemes figyelni.
Kedden délután kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, ahol 25 bázispontos kamatvágásról határozhatnak - írta. A vállalati hírek közül kiemelte, hogy az OTP és a Magyar Telekom folytatta a sajátrészvény-vásárlást. A csütörtöki kereskedésben az OTP 31 ezer darab részvényt vett 44 624 forintos átlagáron, a Magyar Telekom 225 ezer darab részvényt vásárolt 2735,26 forintos átlagáron.
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