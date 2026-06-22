Nem várt bejelentés rázta meg a piacokat: az Egyesült Államok lépése után kilőtt a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1870,08 pontos, 1,36 százalékos emelkedéssel 139 495,62 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. Czibere Ákos az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően pluszban zárt a BUX és a vezető részvények árfolyama is nőtt.

A pozitív nemzetközi hangulat hátterében az elemző szerint az amerikai-iráni tárgyalásokról hétvégén érkezett hírek álltak.

A Mol 28 forinttal, 0,74 százalékkal 3818 forintra erősödött 2,2 milliárd forintos forgalomban.

28 forinttal, 0,74 százalékkal 3818 forintra erősödött 2,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 940 forinttal, 2,14 százalékkal 44 920 forintra nőtt, forgalmuk 9,4 milliárd forintot tett ki.

ára 940 forinttal, 2,14 százalékkal 44 920 forintra nőtt, forgalmuk 9,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,09 százalékkal 2784 forintra emelkedett, forgalma 2,1 milliárd forint volt.

30 forinttal, 1,09 százalékkal 2784 forintra emelkedett, forgalma 2,1 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,11 százalékkal 11 860 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9305,62 ponton zárt hétfőn, ez 1,04 pontos, 0,01 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.