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Gazdaság

Nem várt bejelentés rázta meg a piacokat: az Egyesült Államok lépése után kilőtt a magyar tőzsde

MTI
2026. június 22. 19:21

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1870,08 pontos, 1,36 százalékos emelkedéssel 139 495,62 ponton zárt hétfőn.

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A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. Czibere Ákos az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően pluszban zárt a BUX és a vezető részvények árfolyama is nőtt.

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A pozitív nemzetközi hangulat hátterében az elemző szerint az amerikai-iráni tárgyalásokról hétvégén érkezett hírek álltak.

  • A Mol 28 forinttal, 0,74 százalékkal 3818 forintra erősödött 2,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 940 forinttal, 2,14 százalékkal 44 920 forintra nőtt, forgalmuk 9,4 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,09 százalékkal 2784 forintra emelkedett, forgalma 2,1 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,11 százalékkal 11 860 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9305,62 ponton zárt hétfőn, ez 1,04 pontos, 0,01 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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