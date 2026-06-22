Nem várt bejelentés rázta meg a piacokat: az Egyesült Államok lépése után kilőtt a magyar tőzsde

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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1870,08 pontos, 1,36 százalékos emelkedéssel 139 495,62 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. Czibere Ákos az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően pluszban zárt a BUX és a vezető részvények árfolyama is nőtt.
A pozitív nemzetközi hangulat hátterében az elemző szerint az amerikai-iráni tárgyalásokról hétvégén érkezett hírek álltak.
- A Mol 28 forinttal, 0,74 százalékkal 3818 forintra erősödött 2,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 940 forinttal, 2,14 százalékkal 44 920 forintra nőtt, forgalmuk 9,4 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,09 százalékkal 2784 forintra emelkedett, forgalma 2,1 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,11 százalékkal 11 860 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9305,62 ponton zárt hétfőn, ez 1,04 pontos, 0,01 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
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