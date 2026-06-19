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Gazdaság

Ennyi volt a magyar forint nagy felfutása? Megint gyengült a pénzünk, mutatjuk a pénteki árfolyamokat

MTI
2026. június 19. 08:14

A forint a dollárral és az euróval szemben is gyengült, az euró-dollár keresztárfolyamban előbbi húzta a rövidebbet.

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Gyengüléssel kezdte a pénteki kereskedést a forint a bankközi devizapiacon, a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben egyaránt veszített az értékéből a csütörtök esti jegyzésekhez képest.

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Az euró árfolyama reggel 7 órakor 353,44 forinton állt, szemben az előző esti 352,69 forintos szinttel. A dollár jegyzése 307,54 forintról 309,33 forintra emelkedett, miközben a svájci frank 382,46 forintról 382,59 forintra erősödött.

Ezzel párhuzamosan az euró-dollár keresztárfolyam 1,1469-ről 1,1428-ra csökkent, ami azt jelenti, hogy a közös európai fizetőeszköz a dollárral szemben is gyengült.
Címlapkép: Getty Images
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