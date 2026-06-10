2026. június 10. szerda Margit, Gréta
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyönyörű kilátás a Cospicua-kikötőre és a hajókra Birgu városában, Máltán
Gazdaság

Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje

Nagy Béla Ádám
2026. június 10. 13:01

A nyári utazásukat tervező magyarok számára az elmúlt hónapok forinterősödése komoly megtakarítást hozott, ám a kérdés továbbra is adott: érdemes-e még várni az euróvásárlással? A Pénzcentrum által megkérdezett banki elemzők szerint a forint idei látványos erősödésének nagy része már lezajlott, ezért a jelenlegi, 350-355 forint közötti árfolyamszintek kedvező lehetőséget jelenthetnek a nyaralásra készülőknek. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a következő hónapokban a jegybanki kamatdöntések, a geopolitikai fejlemények és a befektetői hangulat változása ismét átírhatja az árfolyamkilátásokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A legtöbb nyaralni készülő magyar ugyanazt a kérdést teszi fel magának: most váltsak eurót, vagy várjak még? A válasz nem egyszerű, de a forint elmúlt négy évének története jól megmutatja, mennyire nehéz eltalálni a tökéletes időpontot. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénzpiacok már a választás előtt azt árazták, hogy egy esetleges kormányváltás javíthatja Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát, ami felgyorsíthatja a befagyasztott uniós források felszabadítását. A Reuters által megszólaltatott elemzők szerint a piac számára a Tisza győzelme jelentette a legkedvezőbb forgatókönyvet. A választás másnapján a forint látványosan erősödött. Az euró árfolyama 367 forint körüli szintre süllyedt, ami közel hároméves csúcsot jelentett a magyar deviza számára. 

Az elmúlt hetek árfolyammozgása különösen figyelemre méltó:

A forint mozgása az elmúlt 3 hónapban. Grafika: PénzcentrumA forint mozgása az elmúlt 3 hónapban. Grafika: Pénzcentrum

A választás utáni 366,9 forintos szintről május végére 353,7 forintra csökkent az euró árfolyama. Ez közel 3,6 százalékos forinterősödést jelent alig másfél hónap alatt.

A nyaralásra készülők számára ez már kézzelfogható különbséget jelent. Egy 2000 eurós utazási keret esetében a választás másnapján még 733 800 forintra volt szükség ugyanannyi euró megvásárlásához. Május végén ugyanez az összeg már 707 400 forint körül kijött. A különbség meghaladta a 26 ezer forintot.

A forinterősödés mögött több tényező áll. A szakértők szerint a befektetők kedvezően fogadták a politikai átmenetet, valamint azt a célt, hogy Magyarország rendezze viszonyát az Európai Unióval. A piacokat különösen az mozgatta, hogy a korábban befagyasztott támogatások egy része újra elérhetővé válhat.

Május végén újabb lökést kapott a magyar deviza, amikor megszületett a megállapodás 16,4 milliárd eurónyi korábban befagyasztott uniós forrás felszabadításáról. A pénzügyminisztérium szerint ez javíthatja a gazdasági növekedést, mérsékelheti az államadósságot és csökkentheti az ország finanszírozási költségeit.

A nyaralásra készülők számára ugyanakkor az elmúlt hetek egyik legfontosabb tanulsága, hogy a devizapiaci mozgások időzítése rendkívül nehéz. Április közepén még sokan arra számítottak, hogy a forint további gyengülés következhet, ehelyett néhány hét alatt több mint 13 forinttal lett olcsóbb az euró. A jelenlegi, 354 forint körüli árfolyam az elmúlt évek egyik legerősebb forintszintjének számít. 

Marad a kamatcsökkentési ciklus?

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a forint az idei év egyik legjobban teljesítő devizája volt a régióban. Az év eleje óta több mint 7 százalékkal erősödött az euróval szemben, annak ellenére, hogy a geopolitikai feszültségek általában kedvezőtlenül hatnak a befektetők által kockázatosabbnak ítélt feltörekvő piaci devizákra.

Az elemző szerint a nyári hónapokban alapvetően két tényező határozhatja meg a forint mozgását:

  • egyrészt az, hogy a Magyar Nemzeti Bank milyen ütemben tudja folytatni a kamatcsökkentési ciklust,
  • másrészt az, hogy bekövetkezik-e a nemzetközi piacok által régóta várt geopolitikai enyhülés.

Az ING jelenlegi előrejelzése alapján a forint a nyár elején tovább erősödhet, és akár az 350 forint körüli euróárfolyamot is elérheti, amelyre legutóbb öt évvel ezelőtt volt példa. Virovácz Péter ugyanakkor arra számít, hogy a nyár második felében fokozatos korrekció következhet. Véleménye szerint a befektetői érdeklődés idővel más piacok felé fordulhat, miközben a jelenlegi, forinterősödésre épülő pozíciók lezárása profitrealizálást indíthat el. Ennek következtében az euró árfolyama őszre ismét a 360 forint körüli szintre emelkedhet.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi árfolyamszinteken érdemes-e eurót vagy dollárt vásárolni a nyaraláshoz, az ING vezető elemzője azt mondta: a rövid távú devizapiaci mozgások előrejelzése rendkívül nehéz, különösen a gyorsan változó geopolitikai környezetben.

Az euró esetében jelenleg nagyobb tér mutatkozik a forint gyengülésére, mint további jelentős erősödésére. Emiatt azok, akik a nyári utazásukhoz eurót szeretnének vásárolni, várhatóan nem vállalnak jelentős árfolyamkockázatot, ha a jelenlegi, 350-355 forint közötti szinteken váltanak

- hangsúlyozta Virovácz Péter, hozzátéve: a dollár esetében ugyanakkor más tényezők mozgatják a piacot. Az elemző szerint egy esetleges geopolitikai enyhülés és a nemzetközi befektetői hangulat javulása a feltörekvő piacok felé terelheti a tőkét, ami a dollár gyengülését eredményezheti. Ebben a forgatókönyvben a dollár-forint árfolyam akár a 280-290 forintos tartomány felé is elmozdulhat. Hozzátette ugyanakkor, hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben rendkívül nagy a bizonytalanság, ezért ilyen előrejelzéseket csak jelentős óvatossággal lehet kezelni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A várható nyári kamatdöntésekkel kapcsolatban Virovácz Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a piac már nagyrészt beárazta a júniusi kamatcsökkentést, ezért annak végrehajtása önmagában várhatóan nem okozna jelentős árfolyammozgást. Sokkal fontosabb lehet ugyanakkor a kamatkülönbözet alakulása az eurózónához képest.

Az ING vezető elemzője szerint az Európai Központi Bank várható kamatemelése és az MNB kamatcsökkentése együttesen már érdemben szűkítheti a kamatkülönbözetet. A következő hónapok egyik kulcskérdése ezért az lesz, hogy ez a változás elegendő-e a forint iránti befektetői optimizmus mérséklődéséhez, vagy a magyar eszközök iránti kereslet továbbra is fennmarad. Virovácz Péter szerint ma már inkább az számítana meglepetésnek, ha az MNB mégsem hajtaná végre a piac által várt kamatcsökkentést. Egy ilyen döntés ugyanis a befektetők szemében további támogatást jelenthetne a forint számára.

Fontos lesz a jegybank kommunikációja is

Eppich Győző, az OTP Bank vezető tanácsadója szerint a forint az idei évben rendkívül jelentős erősödésen ment keresztül, amelynek mértéke és üteme már a jegybank számára is a komfortzónán kívül eshet. Az árfolyam alakulását az inflációs folyamatok sem feltétlenül indokolják ilyen mértékben.

A szakértő szerint erre utalhat az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank május 13-án 50 bázisponttal csökkentette az FX swap tenderek kamatát. Véleménye szerint a jegybank ezzel is jelezte, hogy nem feltétlenül érdekelt a forint további gyors erősödésében.

Eppich Győző úgy látja, hogy amennyiben a következő hetekben nem következik be olyan geopolitikai esemény, például a Hormuzi-szoros körüli feszültség eszkalációja, amely jelentős olajár-emelkedést idézne elő, a jegybank a júniusi kamatdöntő ülésén várhatóan csökkenti az alapkamatot.

Az OTP Bank vezető tanácsadója szerint a monetáris politika több eszközzel is képes befolyásolni a forint árfolyamát. A konkrét kamatcsökkentések mellett a jegybank kommunikációja is fontos szerepet játszhat. Ha a döntéshozók a jövőbeni kamatvágások lehetőségét hangsúlyozzák, az önmagában is hatással lehet a befektetői várakozásokra és az árfolyamra. Szükség esetén a jegybank devizapiaci intervencióval, például euróvásárlásokkal is mérsékelheti a forint túlzott erősödését. Megítélése szerint az MNB élhet ezekkel az eszközökkel, amennyiben a magyar fizetőeszköz tartósan olyan szintre erősödik, amelyet már nem tart kívánatosnak.

A szakértő összességében úgy véli, hogy a forint idei erősödésének meghatározó része már lezajlott. Ezért a következő hónapokban inkább stabilizálódásra vagy mérsékelt korrekcióra lehet számítani, mintsem a korábbihoz hasonló ütemű további felértékelődésre.

Már most is érdemes venni

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szerint a forint árfolyamába már nagyrészt beépültek azok a kedvező hírek, amelyek az elmúlt hónapokban támogatták a magyar devizát. Emiatt a szakértő a következő egy-két hónapban már nem számít jelentős további forinterősödésre. A CIB Bank várakozása szerint az euró árfolyama a nyár végéig jellemzően a 350 és 360 forint közötti sávban mozoghat. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szintekhez képest inkább oldalazó mozgásra, mintsem újabb látványos erősödésre lehet számítani.

A kilátásokat a monetáris politika alakulása is befolyásolja. Trippon Mariann szerint a Magyar Nemzeti Bank júniusban várhatóan újraindítja kamatcsökkentési ciklusát. A CIB Bank előrejelzése alapján az irányadó kamat az év végéig összesen 75-100 bázisponttal mérséklődhet a jelenlegi 6,25 százalékos szintről.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi jegybanki környezet sem feltétlenül kedvez a forint további erősödésének. A CIB Bank szerint az iráni konfliktus nyomán jelentkező inflációs kockázatok miatt a nagy jegybankok óvatosabbá válhatnak. Ennek következtében az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve későbbre halaszthatja a korábban várt kamatcsökkentéseket, míg az Európai Központi Bank akár szigorúbb monetáris politikát is folytathat.

Trippon Mariann szerint a magyar és a nemzetközi kamatszintek közötti különbség várható szűkülése szintén csökkentheti a forint vonzerejét a befektetők szemében. Ez a folyamat önmagában is a további jelentős forinterősödés ellen hat. Az elemző ezért úgy látja, hogy a jelenlegi árfolyamszintek kedvező lehetőséget jelenthetnek azok számára, akik a nyári utazásukhoz szeretnének eurót vásárolni. Mivel a bank nem számít érdemi további forinterősödésre, a mostani szinteken történő devizaváltással mérsékelhető annak a kockázata, hogy később kedvezőtlenebb árfolyamon kelljen beszerezni a nyaraláshoz szükséges eurót.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #nyaralás #euró #forint #gazdaság #kamatcsökkentés #cib bank #otp bank #euróárfolyam #forint árfolyam #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:01
12:53
12:47
12:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 9. 16:57
Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. június 10. 12:01
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három or...
Bankmonitor  |  2026. június 10. 08:44
Megnyitott egy banki e-mailt, és kiderült: évente 47 000 forintot fizet feleslegesen
Évente tízezrek mehetnek el egy bankszámlára úgy, hogy észre sem veszed. Anna 47 000 forintot fizete...
MEDIA1  |  2026. június 9. 10:31
Összefogtak a magyarországi tévék, elindult a Hazaiban Hirdetünk kampány
A Hazaiban Hirdetünk kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy a reklámpénzek jelentős része ma globá...
iO Charts  |  2026. június 8. 14:01
Palantir részvény: az AI forradalom nyertese 2026-ban?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Palantir részvény az elmúlt öt évben +460%-ot emelkedett, de az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 10.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 10.
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
2026. június 9.
Kiszámoltuk, mikor érhetjük utol Ausztriát: 50 év vagy -3,5 millió magyar
2026. június 9.
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 10. szerda
Margit, Gréta
24. hét
Június 10.
A kézművesség világnapja
Június 10.
A magyar ügyészség napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
2
2 napja
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
3
2 napja
Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
4
3 napja
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
5
6 napja
Évek óta nem látott szintre erősödött a forint: fontos határt tört át a magyar deviza
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 12:47
Lehalt a népszerű AI-platform: semmire nem válaszol a chatbot, a felhasználók kiakadtak
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 11:32
Hiába próbálták megmenteni, elkezdődött a bontás: rengeteg magyar járt ide úszni, örökre eltűnhet a kedvelt budapesti strand
Agrárszektor  |  2026. június 10. 12:32
Felszólítják a magyar horgászokat: ha ide mész pecázni, ezt meg ne tedd