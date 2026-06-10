Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje

A nyári utazásukat tervező magyarok számára az elmúlt hónapok forinterősödése komoly megtakarítást hozott, ám a kérdés továbbra is adott: érdemes-e még várni az euróvásárlással? A Pénzcentrum által megkérdezett banki elemzők szerint a forint idei látványos erősödésének nagy része már lezajlott, ezért a jelenlegi, 350-355 forint közötti árfolyamszintek kedvező lehetőséget jelenthetnek a nyaralásra készülőknek. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a következő hónapokban a jegybanki kamatdöntések, a geopolitikai fejlemények és a befektetői hangulat változása ismét átírhatja az árfolyamkilátásokat.

A legtöbb nyaralni készülő magyar ugyanazt a kérdést teszi fel magának: most váltsak eurót, vagy várjak még? A válasz nem egyszerű, de a forint elmúlt négy évének története jól megmutatja, mennyire nehéz eltalálni a tökéletes időpontot.

A pénzpiacok már a választás előtt azt árazták, hogy egy esetleges kormányváltás javíthatja Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát, ami felgyorsíthatja a befagyasztott uniós források felszabadítását. A Reuters által megszólaltatott elemzők szerint a piac számára a Tisza győzelme jelentette a legkedvezőbb forgatókönyvet. A választás másnapján a forint látványosan erősödött. Az euró árfolyama 367 forint körüli szintre süllyedt, ami közel hároméves csúcsot jelentett a magyar deviza számára.

Az elmúlt hetek árfolyammozgása különösen figyelemre méltó:

A forint mozgása az elmúlt 3 hónapban. Grafika: Pénzcentrum

A választás utáni 366,9 forintos szintről május végére 353,7 forintra csökkent az euró árfolyama. Ez közel 3,6 százalékos forinterősödést jelent alig másfél hónap alatt.

A nyaralásra készülők számára ez már kézzelfogható különbséget jelent. Egy 2000 eurós utazási keret esetében a választás másnapján még 733 800 forintra volt szükség ugyanannyi euró megvásárlásához. Május végén ugyanez az összeg már 707 400 forint körül kijött. A különbség meghaladta a 26 ezer forintot.

A forinterősödés mögött több tényező áll. A szakértők szerint a befektetők kedvezően fogadták a politikai átmenetet, valamint azt a célt, hogy Magyarország rendezze viszonyát az Európai Unióval. A piacokat különösen az mozgatta, hogy a korábban befagyasztott támogatások egy része újra elérhetővé válhat.

Május végén újabb lökést kapott a magyar deviza, amikor megszületett a megállapodás 16,4 milliárd eurónyi korábban befagyasztott uniós forrás felszabadításáról. A pénzügyminisztérium szerint ez javíthatja a gazdasági növekedést, mérsékelheti az államadósságot és csökkentheti az ország finanszírozási költségeit.

A nyaralásra készülők számára ugyanakkor az elmúlt hetek egyik legfontosabb tanulsága, hogy a devizapiaci mozgások időzítése rendkívül nehéz. Április közepén még sokan arra számítottak, hogy a forint további gyengülés következhet, ehelyett néhány hét alatt több mint 13 forinttal lett olcsóbb az euró. A jelenlegi, 354 forint körüli árfolyam az elmúlt évek egyik legerősebb forintszintjének számít.

Marad a kamatcsökkentési ciklus?

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a forint az idei év egyik legjobban teljesítő devizája volt a régióban. Az év eleje óta több mint 7 százalékkal erősödött az euróval szemben, annak ellenére, hogy a geopolitikai feszültségek általában kedvezőtlenül hatnak a befektetők által kockázatosabbnak ítélt feltörekvő piaci devizákra.

Az elemző szerint a nyári hónapokban alapvetően két tényező határozhatja meg a forint mozgását:

egyrészt az, hogy a Magyar Nemzeti Bank milyen ütemben tudja folytatni a kamatcsökkentési ciklust,

másrészt az, hogy bekövetkezik-e a nemzetközi piacok által régóta várt geopolitikai enyhülés.

Az ING jelenlegi előrejelzése alapján a forint a nyár elején tovább erősödhet, és akár az 350 forint körüli euróárfolyamot is elérheti, amelyre legutóbb öt évvel ezelőtt volt példa. Virovácz Péter ugyanakkor arra számít, hogy a nyár második felében fokozatos korrekció következhet. Véleménye szerint a befektetői érdeklődés idővel más piacok felé fordulhat, miközben a jelenlegi, forinterősödésre épülő pozíciók lezárása profitrealizálást indíthat el. Ennek következtében az euró árfolyama őszre ismét a 360 forint körüli szintre emelkedhet.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi árfolyamszinteken érdemes-e eurót vagy dollárt vásárolni a nyaraláshoz, az ING vezető elemzője azt mondta: a rövid távú devizapiaci mozgások előrejelzése rendkívül nehéz, különösen a gyorsan változó geopolitikai környezetben.

Az euró esetében jelenleg nagyobb tér mutatkozik a forint gyengülésére, mint további jelentős erősödésére. Emiatt azok, akik a nyári utazásukhoz eurót szeretnének vásárolni, várhatóan nem vállalnak jelentős árfolyamkockázatot, ha a jelenlegi, 350-355 forint közötti szinteken váltanak

- hangsúlyozta Virovácz Péter, hozzátéve: a dollár esetében ugyanakkor más tényezők mozgatják a piacot. Az elemző szerint egy esetleges geopolitikai enyhülés és a nemzetközi befektetői hangulat javulása a feltörekvő piacok felé terelheti a tőkét, ami a dollár gyengülését eredményezheti. Ebben a forgatókönyvben a dollár-forint árfolyam akár a 280-290 forintos tartomány felé is elmozdulhat. Hozzátette ugyanakkor, hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben rendkívül nagy a bizonytalanság, ezért ilyen előrejelzéseket csak jelentős óvatossággal lehet kezelni.

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A várható nyári kamatdöntésekkel kapcsolatban Virovácz Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a piac már nagyrészt beárazta a júniusi kamatcsökkentést, ezért annak végrehajtása önmagában várhatóan nem okozna jelentős árfolyammozgást. Sokkal fontosabb lehet ugyanakkor a kamatkülönbözet alakulása az eurózónához képest.

Az ING vezető elemzője szerint az Európai Központi Bank várható kamatemelése és az MNB kamatcsökkentése együttesen már érdemben szűkítheti a kamatkülönbözetet. A következő hónapok egyik kulcskérdése ezért az lesz, hogy ez a változás elegendő-e a forint iránti befektetői optimizmus mérséklődéséhez, vagy a magyar eszközök iránti kereslet továbbra is fennmarad. Virovácz Péter szerint ma már inkább az számítana meglepetésnek, ha az MNB mégsem hajtaná végre a piac által várt kamatcsökkentést. Egy ilyen döntés ugyanis a befektetők szemében további támogatást jelenthetne a forint számára.

Fontos lesz a jegybank kommunikációja is

Eppich Győző, az OTP Bank vezető tanácsadója szerint a forint az idei évben rendkívül jelentős erősödésen ment keresztül, amelynek mértéke és üteme már a jegybank számára is a komfortzónán kívül eshet. Az árfolyam alakulását az inflációs folyamatok sem feltétlenül indokolják ilyen mértékben.

A szakértő szerint erre utalhat az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank május 13-án 50 bázisponttal csökkentette az FX swap tenderek kamatát. Véleménye szerint a jegybank ezzel is jelezte, hogy nem feltétlenül érdekelt a forint további gyors erősödésében.

Eppich Győző úgy látja, hogy amennyiben a következő hetekben nem következik be olyan geopolitikai esemény, például a Hormuzi-szoros körüli feszültség eszkalációja, amely jelentős olajár-emelkedést idézne elő, a jegybank a júniusi kamatdöntő ülésén várhatóan csökkenti az alapkamatot.

Az OTP Bank vezető tanácsadója szerint a monetáris politika több eszközzel is képes befolyásolni a forint árfolyamát. A konkrét kamatcsökkentések mellett a jegybank kommunikációja is fontos szerepet játszhat. Ha a döntéshozók a jövőbeni kamatvágások lehetőségét hangsúlyozzák, az önmagában is hatással lehet a befektetői várakozásokra és az árfolyamra. Szükség esetén a jegybank devizapiaci intervencióval, például euróvásárlásokkal is mérsékelheti a forint túlzott erősödését. Megítélése szerint az MNB élhet ezekkel az eszközökkel, amennyiben a magyar fizetőeszköz tartósan olyan szintre erősödik, amelyet már nem tart kívánatosnak.

A szakértő összességében úgy véli, hogy a forint idei erősödésének meghatározó része már lezajlott. Ezért a következő hónapokban inkább stabilizálódásra vagy mérsékelt korrekcióra lehet számítani, mintsem a korábbihoz hasonló ütemű további felértékelődésre.

Már most is érdemes venni

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szerint a forint árfolyamába már nagyrészt beépültek azok a kedvező hírek, amelyek az elmúlt hónapokban támogatták a magyar devizát. Emiatt a szakértő a következő egy-két hónapban már nem számít jelentős további forinterősödésre. A CIB Bank várakozása szerint az euró árfolyama a nyár végéig jellemzően a 350 és 360 forint közötti sávban mozoghat. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szintekhez képest inkább oldalazó mozgásra, mintsem újabb látványos erősödésre lehet számítani.

A kilátásokat a monetáris politika alakulása is befolyásolja. Trippon Mariann szerint a Magyar Nemzeti Bank júniusban várhatóan újraindítja kamatcsökkentési ciklusát. A CIB Bank előrejelzése alapján az irányadó kamat az év végéig összesen 75-100 bázisponttal mérséklődhet a jelenlegi 6,25 százalékos szintről.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi jegybanki környezet sem feltétlenül kedvez a forint további erősödésének. A CIB Bank szerint az iráni konfliktus nyomán jelentkező inflációs kockázatok miatt a nagy jegybankok óvatosabbá válhatnak. Ennek következtében az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve későbbre halaszthatja a korábban várt kamatcsökkentéseket, míg az Európai Központi Bank akár szigorúbb monetáris politikát is folytathat.

Trippon Mariann szerint a magyar és a nemzetközi kamatszintek közötti különbség várható szűkülése szintén csökkentheti a forint vonzerejét a befektetők szemében. Ez a folyamat önmagában is a további jelentős forinterősödés ellen hat. Az elemző ezért úgy látja, hogy a jelenlegi árfolyamszintek kedvező lehetőséget jelenthetnek azok számára, akik a nyári utazásukhoz szeretnének eurót vásárolni. Mivel a bank nem számít érdemi további forinterősödésre, a mostani szinteken történő devizaváltással mérsékelhető annak a kockázata, hogy később kedvezőtlenebb árfolyamon kelljen beszerezni a nyaraláshoz szükséges eurót.