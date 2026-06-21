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Gazdaság

Fontos bejelentést tesz hétfőn Magyar Péter: ez egész Magyarország jövőjét megváltoztatja

Pénzcentrum
2026. június 21. 11:36

Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és "az Orbán bábjainak vergődését lezáró" alaptörvény-módosítást - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap délelőtt.

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„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk” – írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

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A Tisza Párt elnöke azt közölte, mindkét érintett területen a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza-frakciót.

Hozzátette, hogy a néhány napos társadalmi egyeztetés után a javaslatok még tovább szigorodhatnak.

A miniszterelnök szombati Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, majd az Országgyűlés elé kerül. A tervek szerint a hivatal szeptember elején állhat fel.
Címlapkép: Getty Images
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