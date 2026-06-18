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Döbbenetes számok láttak napvilágot: elképesztő összeget szakított a népszerű magyar lakástakarék

Pénzcentrum
2026. június 18. 20:01

Jelentős eredménynövekedéssel zárta a 2025-ös évet az MBH Csoporthoz tartozó Fundamenta, miután a lakástakarékpénztár adózott eredménye 46 százalékkal, 7 milliárd forintra ugrott. A társaság emellett megőrizte erős piaci pozícióját, így továbbra is a hazai lakástakarékpénztári szerződésállomány több mint felét kezeli.

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A vállalat stabil növekedésének köszönhetően a saját tőke egy év leforgása alatt 87 milliárdról 94 milliárd forintra emelkedett, míg az adózás előtti eredmény 39 százalékos bővüléssel elérte a 8,2 milliárd forintot. A Fundamenta nemcsak a megtakarítási piacon tölt be meghatározó szerepet, hanem a lakáshitelezési piacon is mintegy 10 százalékos részesedést tudhat magáénak. Az értékesítési mutatók évek óta folyamatosan javulnak, 2025-ben pedig a jelzáloghitel-közvetítés terén is jelentős növekedést könyvelhetett el a cég, amit az Otthon Start Program hiteltermékeinek sikeres értékesítése is támogatott - tudósított a Portfolio.

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A hazai ingatlanpiacot az év folyamán a megszokott hullámzás jellemezte. A keresletnek az év elején a nagy volumenben lejáró állampapírok, az év második felében pedig az Otthon Start Program adott újabb lendületet. A társaság ingatlanközvetítői hálózatának teljesítménye eközben stabil maradt, így a közvetített ingatlanok volumene megegyezett az előző évi szinttel.

Morafcsik László, a társaság vezérigazgatója kiemelte, hogy a többségi tulajdonos MBH Bankkal immár két éve tartó stratégiai együttműködés mindkét fél számára kedvező eredményeket hozott. Bár a két pénzintézet közösen épít komplex otthonteremtési ökoszisztémát, a Fundamenta továbbra is önálló, szakosított hitelintézetként működik, saját menedzsmenttel, szolgáltatásokkal és munkafolyamatokkal. Az anyabank ugyanakkor stabil pénzügyi hátteret, szélesebb termékpalettát és kiterjedtebb értékesítési hálózatot biztosít. A lakástakarékpénztár elsősorban az országos lefedettségű, közel 1500 fős saját személyi bankári hálózatára támaszkodik, de a megtakarítási szerződések a partnereknél, így az MBH Bank fiókjaiban és a Magyar Posta hálózatában is elérhetők.
Címlapkép: Getty Images
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