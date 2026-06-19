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Megdöbbentő helyzet a hazai tőzsdén: egyedül maradt a lejtőn az OTP, miközben a többiek szárnyalnak
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 780,33 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 137 625,54 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 30,5 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: alapvetően nyugodt nap volt a magyar tőzsdén a hét utolsó kereskedési napján, az amerikai piacok zárva voltak, ez hatott a nemzetközi piacokra is.
A hazai tőzsdeindexet az OTP húzta le, a szakértő szerint elsősorban profitrealizálás történt, miután az elmúlt napokban sokat erősödött a bankrészvény. Fontos esemény nem történt, a többi vezető részvény jól teljesített, különösen a Mol - tette hozzá.
A Mol 44 forinttal, 1,17 százalékkal 3790 forintra erősödött, 5,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 870 forinttal, 1,94 százalékkal 43 980 forintra csökkent, forgalmuk 18,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,51 százalékkal 2754 forintra nőtt, forgalma 3,9 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,43 százalékkal 11 730 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9304,58 ponton zárt pénteken, ez 6,11 pontos, 0,07 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
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