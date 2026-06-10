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Gazdaság

Nem erre számított senki: így alakult szerdán a forint árfolyama

Pénzcentrum
2026. június 10. 20:14

Vegyesen alakult, alig változott szerdán a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót délután hat órakor 355,80 forinton jegyezték a kora reggeli 355,91 forint után, a dollár jegyzése 308,01 forintra csökkent 308,27-ről, a svájci franké pedig 385,82 forintra emelkedett 385,74-ről.

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A forint árfolyama a hó eleje óta vegyesen alakult, 0,5 és 1,3 százalékkal gyengült az euróval és a dollárral szemben, 0,6 százalékkal erősödött viszont a svájci frank ellenében.

A forint az év eleje óta erősödött mindhárom devizával szemben; 7,5 százalékkal az euró, 5,9 százalékkal a dollár és 6,6 százalékkal a svájci frank ellenében.

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Címlapkép: Getty Images
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