A vártnál nagyobb fizetésemelés jöhet hamarosan rengeteg magyar dolgozónak: itt vannak a részletek

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Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a pedagógusok és oktatók 2026-os béremeléséről szóló tervezetet - szúrta ki a 444.hu. A dokumentum alapján a tanári fizetések év eleji, tízszázalékos emelését januárig visszamenőleg további 0,4 százalékponttal szükséges kiegészíteni annak érdekében, hogy a bérszint elérje az Európai Unió felé vállalt diplomás átlagbér 80 százalékát.
A korábbi kormány az uniós támogatásokhoz kapcsolódó program (EFOP Plusz) keretében arra vállalt kötelezettséget az Európai Bizottság felé, hogy 2025 eleje és 2031 vége között a hazai pedagógusbéreket folyamatosan a diplomás átlagkereset legalább 80 százalékos szintjén tartja. A 2026. márciusi béradatok alapján azonban kiderült, hogy az illetmények jelenleg elmaradnak ettől a célértéktől.
A különbség kiegyenlítéséhez elengedhetetlen a bérkorrekció, amelyet 2026. január elsejéig visszamenőleges hatállyal kell végrehajtani. Az uniós megállapodás értelmében a kormánynak legkésőbb 2026. június 30-ig hivatalos döntést kell hoznia a módosításról.
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