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Gazdaság

Nem semmi hetet zárt a BUX a 25. héten: ez a részvény mindent vitt

MTI
2026. június 21. 20:02

Növekvő forgalom mellett emelkedett a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX pénteken 137 625,54 ponton zárt, 1,40 százalékkal, 1900,86 ponttal magasabban előző heti záróértékénél.

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A részvénypiac heti forgalma 155,1 milliárd forint volt az előző heti 101,9 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a héten, az egész heti kereskedésre rányomta bélyegét a jó hangulat, amit a megállapodás híre okozott az Egyesült Államok és Irán között a háború lezárásáról és a Hormuzi-szoros megnyitásáról. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője heti összefoglalójában kiemelte: a Mol és a szerb kormány részvényesi megállapodást írt alá a NIS irányításáról.

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Amennyiben a Mol sikeresen többségi tulajdonossá válik, biztosítani fogja a társaság fejlesztését, a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését. A tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés mellett további hatósági engedélyekre van szükség. Az elemző jelezte azt is, hogy a Mol termelési megosztási szerződést írt alá líbiai offshore kutatásra.

A Bengazitól mintegy 140 kilométerre fekvő, közel 10 300 négyzetkilométeres O7 blokkon 1500 métert meghaladó vízimélységben folyhat majd a kutatás, amelynek részeként szeizmikus felmérést és egy kutatófúrást kell elvégezni. Az OTP-re 56 ezer forintos célárfolyam érkezett. A Roemer Capital megkezdte az OTP részvények követését, az 56 ezer forintos célárfolyam az eddigi legmagasabb, mellé vételi ajánlást tettek. Az elemző kitért az Opus gyorsjelentésére, a vállalat az első negyedévben 103,8 milliárd forintos konszolidált működési bevételt ért el, ami 13,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi 120,5 milliárd forinttól, elsősorban az energia- és alapanyagárak kedvezőtlen alakulása, valamint az építőipar szegmens jelentős bevételvisszaesése miatt.

Az EBITDA 25,7 milliárd forintra csökkent a bázisidőszak 33,9 milliárd forintjához képest, ami 24,3 százalékos csökkenés, az EBIT pedig 14,5 milliárd forintra esett vissza a tavalyi első negyedévi 23,2 milliárd forintról, ami 37,6 százalékos csökkenés. Az adózott eredmény ezzel szemben 14,4 milliárd forint lett, ami 9,2 százalékkal meghaladja a tavalyi bázist, köszönhetően a pénzügyi műveletek eredményének.

A héten a vezető részvények közül a legerőteljesebben az OTP árfolyama nőtt, 3,51 százalékkal, 43 980 forintra, heti forgalma csaknem elérte 109 milliárd forintot.

A Magyar Telekom 2754 forinton zárt pénteken, 0,88 százalékkal erősödött, forgalma meghaladta a 11,5 milliárd forintot a héten.

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A Mol árfolyama a múlt pénteki záráshoz képest 0,94 százalékkal csökkent, a hetet 3790 forinton fejezte be, forgalma 21,8 milliárd forint volt.

A vezető részvények közül a Richter árfolyama esett legtöbbet a héten, 1,68 százalékot, pénteken 11 730 forinton zárt a papír, heti forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,45 százalékkal emelkedett, 9304,58 ponton zárta a hetet.
Címlapkép: Getty Images
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