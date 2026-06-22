Megtorpant hétvégén a forint: így áll most az euróval szemben

Nem változott a forint árfolyama a péntek délutáni jegyzéshez képest a főbb devizákkal szemben a hétvége folyamán.

Az eurót hétfő reggel hat órakor 351,90 forinton jegyezték, péntek délután hat órakor pedig 351,99 forinton állt a jegyzés. A dollár jegyzése 307,07 forint 307,05 forint után, a svájci franké pedig 380,02 forint 380,03 után.

A forint az év eleje óta erősödött mindhárom devizával szemben: 8,5 százalékkal az euró, 6,2 százalékkal a dollár és 8,0 százalékkal a svájci frank ellenében.