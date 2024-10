Rendkívüli bejelentés! Visszavonul Azahriah: ezért döntött a búcsú mellett Baukó Attila

Azahriah azt ígéri, nem örökre tűnik el, de sok dolgot helyre kell tennie magában. Persze nem is egyik pillanatról a másikra vonul vissza.

Bejelentette visszavonulását Baukó Attila, ismertebb nevén Azahriah, a magyar könnyűzene közelmúltjának legsikeresebb előadója. Ezt maga a zenész jelentette be egy rövid jegyzetben, amit a Youtube-csatornájára töltött fel.

Azahriah azt mondta, nem szánja véglegesnek a visszavonulást, de azt most nem tudja megmondani, hogy mikor tér majd vissza. Mint fogalmazott, "sok dolgot helyre kell most tenni", és amikor ezekkel a dolgokkal végzett, akkor majd újra találkozhatnak vele a rajongói.

Itt az ideje megpihenni, sok dolgot helyretenni, gondolkozni, változtatni, de legfőképpen tanulni tovább és fejlődni. nemtudom mikor találkozunk legközelebb de biztosan érzem hogy az a jelenés nagyobb lesz mint bármi eddig

- fogalmazott a zenész.

Azt is hozzátette, hogy nem egyik pillanatról a másikra tűnik el, megtartja például a novemberi turnéját, mikor több európai országban is fellép.

Nov. végén jön a film/pusi koncertfilm most meg lemegy az eu tour eztán egy darabig felszívódok. szeretlek titeket

- mondta erről, és még szívhez szóló köszönetet is írt a rajongóknak:

Ōszinten hálásan köszönöm nektek az elmúlt 3 év pörgést, nagyon vigyázzatok magatokra keressétek a saját utatok és minden erőtökkel a fejlődésen legyetek és hogy szeretettel/megértéssel álljatok embertársaitokhoz

- írta búcsúüzenetében a zenész.

Azahriah a tavalyi év egyik legtöbbet hallgatott magyar zenésze, de az elmúlt években fokozatosan is egyre nagyobb volt iránta az érdeklődés. A Pénzcentrum is többször beszámolt arról, hogy például tavaly nyáron - első magyar előadóként - háromszor is megtöltötte a Puskás Arénát, a koncertekre hosszas sorban állást követően lehetett csak jegyet szerezni.

De nem csak a koncertjeivel, hanem saját ruhamárkájával is hatalmasat kaszált a fiatal énekes: a Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elment arra a dropra, amikor maga Azi is megjelent, hogy dedikáljon a hűséges rajongóknak. Erről itt nézheted meg a videót:

címlapi kép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA