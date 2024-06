Bődületes, mekkorát kaszált Azahriah a tripla Puskás koncertekkel: durván pörögtek a milliárdok

Azahriah menedzserei, Tóth Gergő és Tóth Kristóf interjút adtak a hvg360-nak, ahol beszámoltak a három telt házas koncert eredméyneiről is. Az eseményeken összesen 138 890 jegyet adtak el, az első nap körülbelül 45 ezer néző, a második és harmadik nap pedig 47-47 ezer ember vett részt.

Megemlítették, hogy a világon minden koncerten mérik az úgynevezett „no show”-arányt, ami azt mutatja, hányan nem mennek el a megvásárolt jeggyel. Általában ez az arány 5-7 százalék között mozog, Azahriah koncertjein viszont mindössze 4 százalék volt, ami kiemelkedő eredménynek számít.

A három koncert összköltsége nettó 1,4 milliárd forint volt, eredetileg 800-900 millióra tervezték, de az infláció és előre nem látott költségek miatt jelentősen megnőttek a kiadások. Összesen 1 500 ember dolgozott a rendezvényeken, ebből kilencszázan biztonságiak voltak.

A bevétel viszont nettó 2 milliárd forint lett, így a végső nyereség körülbelül 600 millió forint, vagy valamivel kevesebb volt. Tóth Gergő és Tóth Kristóf korábban Uj Péter és Winkler Róbert beszélgetésében is részletezték, miért kerültek a koncertek ennyibe, ami meg is hallgatható online.

Azahriah cipői

A május közepén megrendezésre kerülő tripla koncert előtt debütált Azahriah és a Tisza cipő kollaborációjából megszülető új termékek. Ezekről a Pénzcentrum is részletesen beszámolt és annak is utána jártunk, hogy ezek csak szezonális termékek vagy állandó jelleggel megvásárolható termékek-e, illetve az áraknak is utána kérdeztünk.

Címlapkép forrása:MTI/Vasvári Tamás