2026. április 29. szerda Péter
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bírósági koncepció
Gazdaság

Már az ügyészség is vizsgálódik az ukrán pénzszállítók ügyében: ezért tettek feljelentést

Pénzcentrum
2026. április 29. 14:59

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt el annak a hét ukrán pénzszállítónak az ügyében, akiket még március elején fogtak el a magyar hatóságok. A sértettek jogi képviselői feljelentést tettek. Álláspontjuk szerint ugyanis a több mint 27 milliárd forintnyi értéket fuvarozó férfiakat tisztázatlan körülmények között, jogellenesen, órákon át megbilincselve és csuklyában tartották fogva.

A sértettek, valamint a lefoglalt értékekben érintett ukrán Oscsadbank jogi képviseletét ellátó dr. Horváth Lóránt közleménye szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai március 5-én fogták el a hét ukrán állampolgárt. A férfiakat ezt követően 29 órán keresztül, tisztázatlan eljárásjogi keretek között tartották fogva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez idő alatt korlátozták a személyes szabadságukat: megbilincselve tartották őket, a fejükre pedig kifordított símaszkot, azaz csuklyát húztak. Mindeközben egyikük életmentő orvosi beavatkozásra is szorult. Bár a fogvatartottak az elfogásuktól kezdve folyamatosan jogi segítséget kértek, ezt a hatóságok megtagadták tőlük. A hivatalos indoklás szerint azért, mert nem jelentkezett meghatalmazott ügyvéd, a konzuli szolgálat pedig elutasította a segítségnyújtást.

A jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények miatt ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Az ügyvédek szerint a hivatali visszaélés gyanújának vizsgálatakor nem elegendő pusztán az intézkedést közvetlenül végrehajtó személyek felelősségét firtatni. Álláspontjuk szerint a teljes döntéshozatali láncolatot górcső alá kell venni, amely elrendelte és felügyelte az elfogást, valamint a vagyon lefoglalását.

Kapcsolódó cikkeink:

A jogi képviselők arra is felhívták a figyelmet, hogy tudomásuk szerint a hivatalos jegyzőkönyvekkel ellentétben a rajtaütésnél kizárólag a TEK kommandósai voltak jelen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csak később indított eljárást az ügyben.

Az incidens során a furgonokból több mint 27 milliárd forintnak megfelelő készpénzt és aranyat foglaltak le. Az Ausztriából, a Raiffeisen Banktól az ukrajnai Oscsadbankba tartó szállítmány a pénzintézetek és az ügyvédek szerint is egy teljesen megszokott, szabályos tranzakció volt.

Egy napokkal később, március 10-én kiadott kormányrendelet végül csupán annyit rögzített, hogy a helyszínen nem lehetett tisztázni a lefoglalt vagyon jogcímét.

Az ügyben később Európai Központi Bank vezetője is megszólalt, elmondása szerint az Európai Unió monetáris stabilitását és az euró nemzetközi szerepét is veszélyeztette az a magyar hatósági akció, amelynek során egy ukrán pénzszállítmányt foglaltak le. Az ukrán Oscsadbank pedig feljelentést tett a magyar hatóságok ellen, mert álláspontjuk szerint nem volt tisztázott a március 5-én lefoglalt pénzszállítmány jogalapja.
Címlapkép: Getty Images
#RAIFFEISEN #NAV #bank #európai unió #gazdaság #ukrajna #bűncselekmény #hatóság #ügyészség #kormányrendelet #európai központi bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:28
15:14
14:59
14:45
14:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 29.
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
2026. április 29.
Gerendai Károly: ijesztőek voltak a Sziget tavalyi számai, komoly vérfrissítés jön a fesztiválon
2026. április 29.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm