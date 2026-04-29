Már az ügyészség is vizsgálódik az ukrán pénzszállítók ügyében: ezért tettek feljelentést
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt el annak a hét ukrán pénzszállítónak az ügyében, akiket még március elején fogtak el a magyar hatóságok. A sértettek jogi képviselői feljelentést tettek. Álláspontjuk szerint ugyanis a több mint 27 milliárd forintnyi értéket fuvarozó férfiakat tisztázatlan körülmények között, jogellenesen, órákon át megbilincselve és csuklyában tartották fogva.
A sértettek, valamint a lefoglalt értékekben érintett ukrán Oscsadbank jogi képviseletét ellátó dr. Horváth Lóránt közleménye szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai március 5-én fogták el a hét ukrán állampolgárt. A férfiakat ezt követően 29 órán keresztül, tisztázatlan eljárásjogi keretek között tartották fogva.
Ez idő alatt korlátozták a személyes szabadságukat: megbilincselve tartották őket, a fejükre pedig kifordított símaszkot, azaz csuklyát húztak. Mindeközben egyikük életmentő orvosi beavatkozásra is szorult. Bár a fogvatartottak az elfogásuktól kezdve folyamatosan jogi segítséget kértek, ezt a hatóságok megtagadták tőlük. A hivatalos indoklás szerint azért, mert nem jelentkezett meghatalmazott ügyvéd, a konzuli szolgálat pedig elutasította a segítségnyújtást.
A jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények miatt ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Az ügyvédek szerint a hivatali visszaélés gyanújának vizsgálatakor nem elegendő pusztán az intézkedést közvetlenül végrehajtó személyek felelősségét firtatni. Álláspontjuk szerint a teljes döntéshozatali láncolatot górcső alá kell venni, amely elrendelte és felügyelte az elfogást, valamint a vagyon lefoglalását.
A jogi képviselők arra is felhívták a figyelmet, hogy tudomásuk szerint a hivatalos jegyzőkönyvekkel ellentétben a rajtaütésnél kizárólag a TEK kommandósai voltak jelen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csak később indított eljárást az ügyben.
Az incidens során a furgonokból több mint 27 milliárd forintnak megfelelő készpénzt és aranyat foglaltak le. Az Ausztriából, a Raiffeisen Banktól az ukrajnai Oscsadbankba tartó szállítmány a pénzintézetek és az ügyvédek szerint is egy teljesen megszokott, szabályos tranzakció volt.
Egy napokkal később, március 10-én kiadott kormányrendelet végül csupán annyit rögzített, hogy a helyszínen nem lehetett tisztázni a lefoglalt vagyon jogcímét.
Az ügyben később Európai Központi Bank vezetője is megszólalt, elmondása szerint az Európai Unió monetáris stabilitását és az euró nemzetközi szerepét is veszélyeztette az a magyar hatósági akció, amelynek során egy ukrán pénzszállítmányt foglaltak le. Az ukrán Oscsadbank pedig feljelentést tett a magyar hatóságok ellen, mert álláspontjuk szerint nem volt tisztázott a március 5-én lefoglalt pénzszállítmány jogalapja.
