Zöld folyadék bugyogott fel a csatornából a debreceni akkugyárnál: azonnal kivonultak a hatóságok

Szokatlan jelenséget észleltek a debreceni akkumulátorgyár közelében: zöldes folyadék tört fel egy csatornából. A helyszínre a katasztrófavédelem is kivonult, akik mintát vettek az anyagból. A gyár szerint egy műszaki teszt során használt festett vízről van szó, szemlézte a 24.hu.

Zöldes színű folyadék bugyogott fel egy csatornából a Debrecen melletti CATL akkumulátorgyár egyik bejáratánál – erről videót is közzétett a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület.

Az egyesület a Debrecinernek azt mondta, hogy egy gyári dolgozó tájékoztatása szerint az üzemben nyomáspróbát végeztek, amely során a tömítések ellenőrzéséhez színezett folyadékot használtak. A szervezet ennek ellenére mintát vett a vízből. Az esethez később a katasztrófavédelem is kivonult, akik mintavételt végeztek a helyszínen.

Tárkányi Zsolt megválasztott képviselő közölte, hogy tájékoztatást kértek a gyártól és a hatóságoktól. Elmondása szerint a gyár igazgatója megerősítette: egy helyi kivitelező végzett nyomáspróbát, és a szivárgás észlelésének megkönnyítésére színezték meg a vizet. A politikus kérte, hogy máskor az ilyen esetekről előzetesen tájékoztassák a lakosságot.

A hír megjelenése után a CATL közleményben reagált. Eszerint egy tárolótartály nyomáspróbája során használt festett vizet a csatornarendszerbe engedték, majd egy dugulás miatt az a felszínen is megjelent. A vállalat hangsúlyozta, hogy a használt anyag nem környezetkárosító.

A cég közölte, hogy azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, és több szervezet – köztük a katasztrófavédelem és a vízmű – is mintát vett a vízből. A mintákat laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá, a vállalat pedig együttműködik a hatóságokkal az ügy tisztázásában.