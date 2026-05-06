A hamarosan felálló, Magyar Péter vezette új kormány jelentős jóléti intézkedéseket ígér.
Zöld folyadék bugyogott fel a csatornából a debreceni akkugyárnál: azonnal kivonultak a hatóságok
Szokatlan jelenséget észleltek a debreceni akkumulátorgyár közelében: zöldes folyadék tört fel egy csatornából. A helyszínre a katasztrófavédelem is kivonult, akik mintát vettek az anyagból. A gyár szerint egy műszaki teszt során használt festett vízről van szó, szemlézte a 24.hu.
Zöldes színű folyadék bugyogott fel egy csatornából a Debrecen melletti CATL akkumulátorgyár egyik bejáratánál – erről videót is közzétett a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület.
Az egyesület a Debrecinernek azt mondta, hogy egy gyári dolgozó tájékoztatása szerint az üzemben nyomáspróbát végeztek, amely során a tömítések ellenőrzéséhez színezett folyadékot használtak. A szervezet ennek ellenére mintát vett a vízből. Az esethez később a katasztrófavédelem is kivonult, akik mintavételt végeztek a helyszínen.
Tárkányi Zsolt megválasztott képviselő közölte, hogy tájékoztatást kértek a gyártól és a hatóságoktól. Elmondása szerint a gyár igazgatója megerősítette: egy helyi kivitelező végzett nyomáspróbát, és a szivárgás észlelésének megkönnyítésére színezték meg a vizet. A politikus kérte, hogy máskor az ilyen esetekről előzetesen tájékoztassák a lakosságot.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A hír megjelenése után a CATL közleményben reagált. Eszerint egy tárolótartály nyomáspróbája során használt festett vizet a csatornarendszerbe engedték, majd egy dugulás miatt az a felszínen is megjelent. A vállalat hangsúlyozta, hogy a használt anyag nem környezetkárosító.
A cég közölte, hogy azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, és több szervezet – köztük a katasztrófavédelem és a vízmű – is mintát vett a vízből. A mintákat laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá, a vállalat pedig együttműködik a hatóságokkal az ügy tisztázásában.
Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én
Szombaton délelőtt összeül az új Országgyűlés: a részletes menetrend alapján már az első napon felállhat az új kormányzati struktúra.
Az Erste 5 milliárd forintos veszteséggel zárta az első három hónapot, amit főként az extraprofitadó új szabályai okoztak.
Az elektronikai és élelmiszeripar húzta a növekedést, a járműgyártás csak mérsékelten bővült.
Az eurót röviddel 7 óra előtt 361,20 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 361,15 forintnál.
Kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a hazai bankvezérek: ezen a lépésen múlhat a magyar gazdaság jövője
Kiszámítható gazdaságpolitikát, az uniós források megszerzését, valamint az extraprofitadók és a kamatstop kivezetését várja az új kormánytól a magyar bankszektor.
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar gazdaságban és a bankszektorban eljött az idő a szemléletváltásra.
Jelentős erősödést tudott felmutatni a forint az euróval, dollárral és a frankkal szemben egyaránt.
A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.
Nyolcéves mélypontjuk közelébe csökkentek a globális olajkészletek a Hormuzi-szorosban tapasztalható szállítási fennakadások miatt.
Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra – vonatkozik.
Kedd reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
A támogatók igazságosabb közteherviselést várnak tőle, a kritikusok viszont tőkekiáramlást és nehezen kezelhető gyakorlati problémákat emlegetnek.
Sötét jövőt festettek a hazai munkaerőpiacnak: százezrek tűnnek el hamarosan, ezt mindenki a saját bőrén érzi majd
A GKI szerint a régiós trendekkel összhangban hazánkban sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban.
Szigorúbb ügyféltájékoztatási és kockázatértékelési szabályokat ír elő a Magyar Nemzeti Bank a kriptoszolgáltatóknak - az új szabályozás októberben lép életbe.
Az Amixa Holding közgyűlése közel 390,2 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,21 forintról 364,44 forintra emelkedett 18 órakor.
A bankközi elszámolásoknál lépett fel lassulás, a GIRO szerint a hétfőn beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.
Súlyos dolog derült ki a magyar államkasszáról: innen vontak el rengeteg forrást, hamarosan elkerülhetetlen lesz a drasztikus lépés
A bürokrácia fenntartására, az adósságszolgálatra európai viszonylatban is kiugróan sokat költünk, az egészségügy, az oktatás és a szociális háló finanszírozása visszaesett.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n