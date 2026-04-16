Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Félelmetes ütemben lőttek ki a magyar lakásárak: egyetlen tényező miatt indult be a sosem látott áremelkedés

Pénzcentrum
2026. április 16. 12:02

Több mint hároméves csúcsra repítette a magyar lakásárak emelkedését a negyedik negyedévben az Otthon Start program, ezzel magasan Európa legnagyobb drágulását mérték. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2015-höz képest már majdnem négyszeresére emelkedett az átlagos magyar lakásár, ami szintén Európa-rekordnak felelt meg. A következő időszakban továbbra is jelentős lesz a kedvezményes hitelprogram áralakító hatása, viszont a kínálat élénkülésével fokozatosan szelídülhet az áremelkedési ütem.

2015-höz képest már majdnem a négyszeresükre emelkedtek a magyar lakásárak, a 390%-os árindex (2015=100) magasan a legmagasabb az Európai Unió országai között – derül ki az Eurostat most publikált negyedik negyedéves statisztikájából.

Az uniós rangsor második helyén Portugália áll, ahol majdnem háromszor olyan magasak most az árak, mint 2015-ben, míg a harmadik helyre Litvánia került 268%-os árindexszel. Európában egyedülálló módon eközben Finnországban még minimálisan csökkentek is a lakásárak a tíz évvel ezelőtti szinthez képest, Olaszországban mindössze 18%-os volt a drágulás, míg Franciaországban átlagosan 28%-kal került most többe egy lakás, mint 2015-ben. Az Unió átlaga mindeközben 65%-os.

Az OTP Ingatlanpont közleménye szerint a magyar lakásárak Európa-rekordnak számító emelkedése évek óta megfigyelhető, érdemes azonban megvizsgálni a 2025-ös tendenciát, hogy gyorsult-e a drágulás.

Tavaly a negyedik negyedévben 21,2%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban, ez szintén a legmagasabb növekmény volt az Európai Unió tagállamai közül. Ráadásul a drágulás kismértékben gyorsult a harmadik negyedéves 20,9%-ról. Az év közepén pedig még csak 13,9% volt az éves alapú drágulás, vagyis egyértelműen emelkedő tendencia figyelhető meg.

„A statisztikában egyértelműen azonosítható az Otthon Start program hatása: a kedvezményes hitellehetőség ugyanis szeptemberben indult, vagyis a harmadik és a negyedik negyedévet érintette, amikor látványosan gyorsult a drágulás” – emelte ki az adatok kapcsán Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. A szakember hozzátette, hogy a program oda vezetett, hogy az év végén mért éves alapú áremelkedés 2022 harmadik negyedéve óta (amikor az amúgy is élénk piacot a kedvezményes Zöld Otthon hitel fűtötte) a legnagyobb volt, vagyis több mint hároméves rekordra gyorsult.

Az uniós tagállamok közül a második legnagyobb drágulást Portugáliában mérték, ott 18,9%-os volt az áremelkedés 2024 hasonló időszakához képest, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig Horvátország került fel 16,1%-os adattal. Ezzel párhuzamosan Finnországban 3,1%-kal csökkentek a lakásárak, Luxemburgban gyakorlatilag stagnáltak, Franciaországban pedig mindössze 1%-kal emelkedtek, ami jelentősen elmarad az EU-s átlag 5,5%-tól.

Kapcsolódó cikkeink:

Az áremelkedési dinamika feltárásához érdemes megvizsgálni a negyedéves alapú adatokat is, melyek szerint a negyedik negyedévben Magyarországon tapasztalt 4,2%-os drágulás a második legnagyobb volt Szlovénia 5,1%-os adata után. A harmadik negyedévben viszont még 7,4%-os drágulást mért itthon az Eurostat, vagyis az év végén már érződött az – amiről a szakemberek is beszámoltak –, hogy az első hirtelen felfutást követően csillapodott az Otthon Start program iránti érdeklődés.

Az európai dobogó harmadik fokára negyedéves alapon Portugália került, ahol stabilan 4-5% között emelkedtek folyamatosan a lakásárak tavaly. Ebben az összevetésben a francia, a norvég, a finn és az észt lakáspiacon minimális árcsökkenést mért az Eurostat a harmadik negyedévhez képest, míg az uniós átlag 0,8% volt.

A lakásárakkal együtt az európai statisztikai hivatal az albérletárakról is beszámolt jelentésében, ezen a téren szintén élen járt az emelkedésben Magyarország, hiszen tíz év alatt több mint a duplájára emelkedett a lakásbérlés költsége, messze a 22%-os EU-s átlag felett. Látszik azonban, hogy az albérletpiacon közel sem volt akkora áremelkedés, mint a lakásárakban, ami azt mutatja, hogy egyre kevésbé éri meg befektetési céllal, szimplán kiadásra lakást vásárolni, mivel csökken az ezzel elérhető hozam, bár közben a lakás értékének növekedése kompenzálhatja a tulajdonost.

„Az idei év elején ismét növekvő érdeklődést tapasztaltunk az Otthon Start program iránt, vagyis várhatóan folytatódott a lakásáremelkedés is, bár minden bizonnyal a tavalyi szintektől elmaradó mértékben” – hangsúlyozta Valkó Dávid. A szakértő arra számít, hogy egyre több új lakás jelenik meg a piacon, illetve a használt ingatlanok hirdetésszáma is nőhet, és ez a fokozódó kínálat fékezheti a további drágulást. Az albérletek piacán pedig akár az árak stagnálásához is vezethet az, hogy egyre többen tudnak saját lakást vásárolni a kedvezményes hitelprogramnak köszönhetően – tette hozzá.
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
2026. április 16.
Felpörgeti a védelmi ipart az Európai Unió: brutális pénzek és új szabályok jönnek
2026. április 15.
Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2
3 napja
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
3
6 napja
Éjszaka döntött a kormány: gigantikus épületek lephetik el a kedvelt budapesti városrészt
4
3 hete
Virágvasárnap 2026: mit ünneplünk március 29-én? Népszokások, hagyományok és a barka jelentése
5
23 órája
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 12:31
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 10:35
Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok
Agrárszektor  |  2026. április 16. 11:29
Kiszivárgott az EU terve: kiderült, kiket mentenek meg a brutális drágulástól