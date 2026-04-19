Pont a nyaralási szezonra üthet be kerozinhiány Európában: kongatják a vészharangot, érik a káosz

Az iráni konfliktus miatt kialakuló ellátási zavarok következtében Európában rövid időn belül kerozinhiány alakulhat ki, ami újabb energiapiaci feszültségeket hozhat. A német pénzügyminiszter szerint a helyzet komoly figyelmeztetés, és sürgeti a megújuló energiára való gyorsabb átállást, hogy mérsékeljék a fosszilis forrásoktól való függőséget.

Megalapozottak az európai félelmek a várható kerozinhiány miatt – figyelmeztetett Lars Klingbeil német pénzügyminiszter egy szombaton megjelent interjúban, amelyben a megújuló energiára való átállás felgyorsítását sürgette.

A Der Spiegelnek nyilatkozva hangsúlyozta: a kerozinhiányra vonatkozó jelzéseket komolyan kell venni, és nemcsak az olajárak alakulására, hanem az ellátásbiztonságra is figyelni kell.

A miniszter lépéseket sürgetett az Európában kialakuló hiány kezelésére, és az iráni konfliktusra hivatkozva arra kérte a német kormányt, hogy gyorsítsa fel a fosszilis energiahordozókról a megújulókra való átállást.

Figyelmeztetett arra is, hogy a konfliktus elhúzódó hatásai az ukrajnai háború idején tapasztalt energiaválsághoz hasonló problémákat okozhatnak.

Washingtoni útjáról – ahol részt vett a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi ülésein – hazatérve kiemelte: csökkenteni kell Németország fosszilis energiafüggőségét. Már korábban is felszólította a gazdasági minisztert, hogy ne lassítsa az energetikai átállást, emlékeztetve arra, hogy a koalíciós megállapodás a megújuló kapacitások bővítését írja elő.

A Nemzetközi Energiaügynökség pénteken arra figyelmeztetett, hogy a következő hat hétben több európai országban is kerozinhiány alakulhat ki. Katherina Reiche gazdasági miniszter ugyanakkor jelezte: Németország nem kizárólag importra támaszkodik, mivel a repülőgép-üzemanyagot hazai finomítókban is előállítják.

A német légiközlekedési vállalatok szövetsége (BDL) szerint még az iráni konfliktus gyors rendezése esetén is lassú lehet a piaci normalizálódás. A kerozin ára február vége óta több mint a duplájára nőtt, miközben az import jelentős része a Közel-Keletről érkezik, ahol a harcok több olajlétesítményt is súlyosan megrongáltak.