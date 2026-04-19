Felszállásra váró, jellegtelen utasszállító repülőgép
Gazdaság

Pont a nyaralási szezonra üthet be kerozinhiány Európában: kongatják a vészharangot, érik a káosz

Pénzcentrum
2026. április 19. 10:30

Az iráni konfliktus miatt kialakuló ellátási zavarok következtében Európában rövid időn belül kerozinhiány alakulhat ki, ami újabb energiapiaci feszültségeket hozhat. A német pénzügyminiszter szerint a helyzet komoly figyelmeztetés, és sürgeti a megújuló energiára való gyorsabb átállást, hogy mérsékeljék a fosszilis forrásoktól való függőséget.

Megalapozottak az európai félelmek a várható kerozinhiány miatt – figyelmeztetett Lars Klingbeil német pénzügyminiszter egy szombaton megjelent interjúban, amelyben a megújuló energiára való átállás felgyorsítását sürgette.

A Der Spiegelnek nyilatkozva hangsúlyozta: a kerozinhiányra vonatkozó jelzéseket komolyan kell venni, és nemcsak az olajárak alakulására, hanem az ellátásbiztonságra is figyelni kell.

Kapcsolódó cikkeink:

A miniszter lépéseket sürgetett az Európában kialakuló hiány kezelésére, és az iráni konfliktusra hivatkozva arra kérte a német kormányt, hogy gyorsítsa fel a fosszilis energiahordozókról a megújulókra való átállást.

Figyelmeztetett arra is, hogy a konfliktus elhúzódó hatásai az ukrajnai háború idején tapasztalt energiaválsághoz hasonló problémákat okozhatnak.

Washingtoni útjáról – ahol részt vett a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi ülésein – hazatérve kiemelte: csökkenteni kell Németország fosszilis energiafüggőségét. Már korábban is felszólította a gazdasági minisztert, hogy ne lassítsa az energetikai átállást, emlékeztetve arra, hogy a koalíciós megállapodás a megújuló kapacitások bővítését írja elő.

A Nemzetközi Energiaügynökség pénteken arra figyelmeztetett, hogy a következő hat hétben több európai országban is kerozinhiány alakulhat ki. Katherina Reiche gazdasági miniszter ugyanakkor jelezte: Németország nem kizárólag importra támaszkodik, mivel a repülőgép-üzemanyagot hazai finomítókban is előállítják.

A német légiközlekedési vállalatok szövetsége (BDL) szerint még az iráni konfliktus gyors rendezése esetén is lassú lehet a piaci normalizálódás. A kerozin ára február vége óta több mint a duplájára nőtt, miközben az import jelentős része a Közel-Keletről érkezik, ahol a harcok több olajlétesítményt is súlyosan megrongáltak.
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 18. 11:16
Visszalépett Szijjártó Péter: mégsem ad interjút a Partizánnak, pedig már zajlott a felkészülés
A Partizán inkorrektnek tartja a döntést.
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 19.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
2026. április 19.
Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól
2026. április 18.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
3 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
3
5 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
4
6 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
5
5 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
Kármegosztás
a károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között. Ha például a bekövetkezett ütközésért "A"-t 70%-ban, "B"-t pedig 30%-ban terheli a felelősség, akkor "A" (illetőleg felelősségbiztosítója) "B" kárának 70%-át, míg a "B" részes "A" kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 10:10
Már-már hihetetlen lottócsoda Magyarországon: a választás óta eddig minden hazai sorsoláson volt telitalálat
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 10:01
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
Agrárszektor  |  2026. április 19. 09:38
Jégesővel csaphat le ma itthon a vihar: több megyére figyelmeztetést adtak ki