A legfrissebb 2026-os országgyűlési választási eredmények alapján a 199 fős Parlamentben a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 mandátumot...
Pont a nyaralási szezonra üthet be kerozinhiány Európában: kongatják a vészharangot, érik a káosz
Az iráni konfliktus miatt kialakuló ellátási zavarok következtében Európában rövid időn belül kerozinhiány alakulhat ki, ami újabb energiapiaci feszültségeket hozhat. A német pénzügyminiszter szerint a helyzet komoly figyelmeztetés, és sürgeti a megújuló energiára való gyorsabb átállást, hogy mérsékeljék a fosszilis forrásoktól való függőséget.
Megalapozottak az európai félelmek a várható kerozinhiány miatt – figyelmeztetett Lars Klingbeil német pénzügyminiszter egy szombaton megjelent interjúban, amelyben a megújuló energiára való átállás felgyorsítását sürgette.
A Der Spiegelnek nyilatkozva hangsúlyozta: a kerozinhiányra vonatkozó jelzéseket komolyan kell venni, és nemcsak az olajárak alakulására, hanem az ellátásbiztonságra is figyelni kell.
A miniszter lépéseket sürgetett az Európában kialakuló hiány kezelésére, és az iráni konfliktusra hivatkozva arra kérte a német kormányt, hogy gyorsítsa fel a fosszilis energiahordozókról a megújulókra való átállást.
Figyelmeztetett arra is, hogy a konfliktus elhúzódó hatásai az ukrajnai háború idején tapasztalt energiaválsághoz hasonló problémákat okozhatnak.
Washingtoni útjáról – ahol részt vett a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi ülésein – hazatérve kiemelte: csökkenteni kell Németország fosszilis energiafüggőségét. Már korábban is felszólította a gazdasági minisztert, hogy ne lassítsa az energetikai átállást, emlékeztetve arra, hogy a koalíciós megállapodás a megújuló kapacitások bővítését írja elő.
A Nemzetközi Energiaügynökség pénteken arra figyelmeztetett, hogy a következő hat hétben több európai országban is kerozinhiány alakulhat ki. Katherina Reiche gazdasági miniszter ugyanakkor jelezte: Németország nem kizárólag importra támaszkodik, mivel a repülőgép-üzemanyagot hazai finomítókban is előállítják.
A német légiközlekedési vállalatok szövetsége (BDL) szerint még az iráni konfliktus gyors rendezése esetén is lassú lehet a piaci normalizálódás. A kerozin ára február vége óta több mint a duplájára nőtt, miközben az import jelentős része a Közel-Keletről érkezik, ahol a harcok több olajlétesítményt is súlyosan megrongáltak.
A májusban felálló új, Magyar Péter vezette kormány heteken belül feloldhatja a magyar egyetemeket és kutatókat sújtó uniós forrásbefagyasztást.
Teljesen esélytelen úgy keresni itthon, mint nyugaton: hiába szakadnak meg az emberek a melóban - ez a csapda tartja mélyen a fizetéseket
Egy magyar munkavállaló óránként átlagosan 54 dollárnyi gazdasági értéket termel, ami jócskán elmarad még a 71 dolláros OECD-átlagtól is.
A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok feldolgozásával a Tisza Párt újabb listás mandátumot szerezhet
A szavazatok száz százalékának feldolgozása után véglegessé vált, hogy a fideszes Ágh Péter mindössze 258 szavazatnyi különbséggel nyerte meg a sárvári központú választókerületet.
Döbbenet, mennyi eljárás zajlik Magyarország ellen: súlyos örökséggel kel megküzdenie a Tisza-kormánynak
A hamarosan hivatalba lépő új magyar kormány egyik legsúlyosabb öröksége az a 78 aktív kötelezettségszegési eljárás, amely jelenleg is zajlik Magyarország ellen.
A magyar állam a költségvetés finanszírozásában egyre nagyobb mértékben támaszkodik devizaforrásokra.
A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően jelentős erősödésbe kezdett a forint, az euró árfolyama egy hét alatt 375-ről 360 alá esett.
Érkeznek Magyar Péter bejelentései: ő fogja vezetni a Tisza parlamenti frakcióját az új Országgyűlésben
Bujdosó Andreát, a Tisza eddigi fővárosi frakcióvezetőjét kérte fel Magyar Péter a parlamenti Tisza-frakció vezetésére
Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak.
Hol fordíthat még a Tisza szombaton? Három kerületben rezeg a léc: régi motoros búcsúzhat a parlamenttől
Három körzetben még szoros a küzdelem, ezért a párt akár 143 képviselőt is küldhet a májusban alakuló Országgyűlésbe.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették.
Ma tartotta éves közgyűlését az OTP, mely után Csányi Sándor többek között a kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2557,67 pontos, 1,88 százalékos emelkedéssel, 138 818,03 ponton zárt pénteken.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon és a heti kezdéshez képest is nagy nyereséget ért el.
Váratlan fordulat a befagyasztott tőke körül: rengeteg magyar háztulajdonos járhat elképesztően jól az új javaslattal
Új szakértői javaslat készült arra, hogyan lehetne visszaszerezni a Magyarország számára korábban megítélt, de jelenleg nem hozzáférhető uniós források egy részét.
Irán délután bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását, amire az olaj- és részvénypiacok azonnali, jelentős elmozdulással reagáltak.
A Tisza Párt választási győzelme óta látványosan erősödik a forint a vezető devizákkal szemben.
A Netflix részvényei közel 10 százalékot zuhantak a pénteki tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
