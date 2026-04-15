Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
kettős expozíció a férfi kezében egy játékrepülőgép és a városkép a háttérben
Utazás

Keleti zárás? Váratlan érvágás a légiközlekedésben: újragondolja terveit két hatalmas ázsiai cég is

Pénzcentrum
2026. április 15. 10:10

A kínai légitársaságok váratlanul hozzányúltak a tavaszi–kora nyári budapesti menetrendjükhöz: két nagy szereplő már most ritkítja a járatait, noha korábban stabil kapacitást hirdettek meg a szezonra. A döntés átmenetileg visszavetheti a kínai–magyar légi kapcsolat bővülését.

Váratlanul hozzányúltak a tavaszi–kora nyári budapesti menetrendjükhöz nagy kínai légitársaságok: két cég is csökkenti a Magyarországra közlekedő járatai számát, noha korábban stabil, kiszámítható kapacitást hirdettek meg a szezonra - írta a Budflyer a Facebook oldalán. A módosítások különösen azért meglepőek, mert a kínai–magyar légi kapcsolat az elmúlt években folyamatosan bővült, és a nyári időszak hagyományosan erős forgalmat hoz  .

A China Southern Airlines a Kanton és Budapest közötti útvonalon heti háromról kettőre vágja vissza a járatszámot. A csütörtöki járat teljes egészében kikerült a menetrendből, így a társaság májustól jóval visszafogottabb jelenléttel számol a magyar piacon. A Hainan Airlines szintén ritkít: a Sencsen–Budapest járat májusban a korábbi heti kettő helyett csak heti egyszer közlekedik. A hétfői járat esik ki, egyetlen kivétellel: május 11-én még elindul.

Persze a tavaszi időszakban gyakran ingadozik a kereslet, miközben a kínai légitársaságok világszerte átcsoportosítják kapacitásaikat a nyári csúcsidőszak előtt. Emellett a belföldi és regionális kínai járatok továbbra is kiemelt prioritást élveznek, ami szintén befolyásolhatja az európai útvonalak kapacitását. 2024-es cikkünk a keleti nyitásról:

Keleti nyitás: újabb légijárat indul Magyarország és Kína között
EZ IS ÉRDEKELHET
Keleti nyitás: újabb légijárat indul Magyarország és Kína között
Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, idén nyártól már egy hatodik kínai nagyváros, Hszian is közvetlenül elérhető lesz Budapestről

 
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 15.
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
1
6 napja
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2
3 hete
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
3
2 hete
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
4
1 hete
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
5
3 hete
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bizonyítási teher
eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítani. A bizonyítás sikertelensége az igényérvényesítést kizárja. A biztosítási jogviszonyban a biztosítási esemény bekövetkezését, valamint a kár összegét mindig a biztosítottnak, a mentesülési ok fennállását pedig mindig a biztosítónak kell bizonyítania.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 10:03
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 07:45
Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
Agrárszektor  |  2026. április 15. 10:27
Igazi aranybánya ez a magyar élelmiszer: milliárdokat hoz a konyhára