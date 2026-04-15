Keleti zárás? Váratlan érvágás a légiközlekedésben: újragondolja terveit két hatalmas ázsiai cég is

A kínai légitársaságok váratlanul hozzányúltak a tavaszi–kora nyári budapesti menetrendjükhöz: két nagy szereplő már most ritkítja a járatait, noha korábban stabil kapacitást hirdettek meg a szezonra. A döntés átmenetileg visszavetheti a kínai–magyar légi kapcsolat bővülését.

Váratlanul hozzányúltak a tavaszi–kora nyári budapesti menetrendjükhöz nagy kínai légitársaságok: két cég is csökkenti a Magyarországra közlekedő járatai számát, noha korábban stabil, kiszámítható kapacitást hirdettek meg a szezonra - írta a Budflyer a Facebook oldalán. A módosítások különösen azért meglepőek, mert a kínai–magyar légi kapcsolat az elmúlt években folyamatosan bővült, és a nyári időszak hagyományosan erős forgalmat hoz .

A China Southern Airlines a Kanton és Budapest közötti útvonalon heti háromról kettőre vágja vissza a járatszámot. A csütörtöki járat teljes egészében kikerült a menetrendből, így a társaság májustól jóval visszafogottabb jelenléttel számol a magyar piacon. A Hainan Airlines szintén ritkít: a Sencsen–Budapest járat májusban a korábbi heti kettő helyett csak heti egyszer közlekedik. A hétfői járat esik ki, egyetlen kivétellel: május 11-én még elindul.

Persze a tavaszi időszakban gyakran ingadozik a kereslet, miközben a kínai légitársaságok világszerte átcsoportosítják kapacitásaikat a nyári csúcsidőszak előtt. Emellett a belföldi és regionális kínai járatok továbbra is kiemelt prioritást élveznek, ami szintén befolyásolhatja az európai útvonalak kapacitását.