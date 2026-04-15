Komoly várakozások kísérik a Tisza Párt kormányalakítását, különösen azt, hogy a kampányígéretekből mi valósul meg a gyakorlatban.
Keleti zárás? Váratlan érvágás a légiközlekedésben: újragondolja terveit két hatalmas ázsiai cég is
A kínai légitársaságok váratlanul hozzányúltak a tavaszi–kora nyári budapesti menetrendjükhöz: két nagy szereplő már most ritkítja a járatait, noha korábban stabil kapacitást hirdettek meg a szezonra. A döntés átmenetileg visszavetheti a kínai–magyar légi kapcsolat bővülését.
Váratlanul hozzányúltak a tavaszi–kora nyári budapesti menetrendjükhöz nagy kínai légitársaságok: két cég is csökkenti a Magyarországra közlekedő járatai számát, noha korábban stabil, kiszámítható kapacitást hirdettek meg a szezonra - írta a Budflyer a Facebook oldalán. A módosítások különösen azért meglepőek, mert a kínai–magyar légi kapcsolat az elmúlt években folyamatosan bővült, és a nyári időszak hagyományosan erős forgalmat hoz .
A China Southern Airlines a Kanton és Budapest közötti útvonalon heti háromról kettőre vágja vissza a járatszámot. A csütörtöki járat teljes egészében kikerült a menetrendből, így a társaság májustól jóval visszafogottabb jelenléttel számol a magyar piacon. A Hainan Airlines szintén ritkít: a Sencsen–Budapest járat májusban a korábbi heti kettő helyett csak heti egyszer közlekedik. A hétfői járat esik ki, egyetlen kivétellel: május 11-én még elindul.
Persze a tavaszi időszakban gyakran ingadozik a kereslet, miközben a kínai légitársaságok világszerte átcsoportosítják kapacitásaikat a nyári csúcsidőszak előtt. Emellett a belföldi és regionális kínai járatok továbbra is kiemelt prioritást élveznek, ami szintén befolyásolhatja az európai útvonalak kapacitását. 2024-es cikkünk a keleti nyitásról:
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
Nem kell feltétlenül a Karib-tengerhez utazni a tökéletes tengerparti élményért, hiszen Európa is bővelkedik lenyűgöző strandokban
Durva adatszivárgás történt a Booking.com oldalán: aki itt foglalt szállást mostanában, annak van egy rossz hírünk
Az eset igazi veszélyét nem önmagában az adatszivárgás jelenti, hanem az azt követő adathalász támadások lehetősége.g
A Zoska az elmúlt években sokaknak nem csupán egy reggeliző vagy kávézó volt, hanem egy igazi törzshely is. A bezárás híre ezért sokakat váratlanul érhet.
Évtizedekig a helyiek sem sejtették, mi lapul a közkedvelt kikötőnél: hamarosan turisták tömegei rohamozhatják meg a rejtett bunkert
Új életet kap a horvátországi Zengg (Senj) egyik elfeledett első világháborús bunkere és több történelmi parti erődítménye.
Heves zivatarok miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet több dunántúli járásra, ám alig egy órával később már vissza is vonták azt.
A Lyridák nemcsak hullócsillagokat hoz, ritkán akár fényes tűzgömbök is felvillanhatnak az éjszakai égbolton.
A pilóták kétnapos sztrájkja miatt több budapesti járat is kiesett, és a fennakadások kedden is folytatódnak.
Fényes tűzgömbök lephetik el a magyar eget: íme a pontos dátum, amikor mindenkinek érdemes lesz felnéznie
Április 22-én tetőzik a Lyridák meteorraj, az esti órákban pedig egy ritka égi együttállás is megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
Jelentős összeget fordít a repülőtér környezetében működő intézmények zajvédelmére a Budapest Airport.
Teljes káosz a pesti repülőtéren: gigasztrájk bénítja meg az egyik óriás-légitársaságot, rengetegen pórul jártak
Sztrájkba léptek a Lufthansa légiutas-kísérői, miután a szakszervezet és a légitársaság között nem született megállapodás a bérekről és a szervezeti átalakításokról.
Változékony, kifejezetten hűvös tavaszi időre készülhetünk pénteken Magyarországon.
Elképesztő égi jelenség tart felénk: a tavasz közepén akár távcső nélkül is megpillanthatjuk az égbolton
Az üstökös végig a hajnali égbolton látszik majd, a napközelséghez közeledve egyre alacsonyabbra kerül a horizonton.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.