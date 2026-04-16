Egy Lufthansa repülőgép sziluettje leszállás közben, naplementében a Heathrow repülőtéren, Nagy-Britanniában.
Utazás

Pokoli helyzet a hazai légiközlekedésben: közel száz járatot törölt egy ismert légitársaság

Pénzcentrum
2026. április 16. 11:51

A Lufthansa sztrájk miatt a héten összesen 96 Magyarországot érintő járat maradt ki, ami a 2026‑os Lufthansa sztrájk eddigi legsúlyosabb hazai következménye. A németországi munkabeszüntetés megbénította a frankfurti és müncheni csomópontokat, így a budapesti repülőtér menetrendje is órák alatt felborult.

A német pilóta‑ és légiutas‑kísérő‑sztrájk miatt a héten összesen 96 Magyarországot érintő járatot töröltek. A kimaradó gépek döntő része a Lufthansa hálózatához tartozott: a Budapest–Frankfurt útvonalon 44, a München és Budapest vagy Debrecen közötti járatokból 38 maradt ki. Emellett 14 Eurowings‑járatot is töröltek.

A sztrájk miatt több ezer magyar utas menetrendje borult fel, sokan csatlakozó járatokat is elveszítettek -áll a Késett A Gépem Facebook bejegyzésében. 

Kapcsolódó cikkeink:
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:31
12:14
12:02
11:51
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
2026. április 16.
Felpörgeti a védelmi ipart az Európai Unió: brutális pénzek és új szabályok jönnek
2026. április 15.
Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai
1
7 napja
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2
2 hete
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
3
2 hete
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
4
3 hete
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
5
3 napja
Káosz a Liszt Ferenc reptéren: sorra törlik a járatokat, sok utas hoppon maradhat
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 12:31
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 10:35
Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok
Agrárszektor  |  2026. április 16. 11:29
Kiszivárgott az EU terve: kiderült, kiket mentenek meg a brutális drágulástól