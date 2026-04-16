Pokoli helyzet a hazai légiközlekedésben: közel száz járatot törölt egy ismert légitársaság

A Lufthansa sztrájk miatt a héten összesen 96 Magyarországot érintő járat maradt ki, ami a 2026‑os Lufthansa sztrájk eddigi legsúlyosabb hazai következménye. A németországi munkabeszüntetés megbénította a frankfurti és müncheni csomópontokat, így a budapesti repülőtér menetrendje is órák alatt felborult.

A német pilóta‑ és légiutas‑kísérő‑sztrájk miatt a héten összesen 96 Magyarországot érintő járatot töröltek. A kimaradó gépek döntő része a Lufthansa hálózatához tartozott: a Budapest–Frankfurt útvonalon 44, a München és Budapest vagy Debrecen közötti járatokból 38 maradt ki. Emellett 14 Eurowings‑járatot is töröltek.

A sztrájk miatt több ezer magyar utas menetrendje borult fel, sokan csatlakozó járatokat is elveszítettek -áll a Késett A Gépem Facebook bejegyzésében.