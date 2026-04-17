csomagkézbesítő, vezetés, dobozok és áruk kézbesítése, logisztika, kisvállalkozó, önfoglalkoztatás
Gazdaság

Váratlan fordulat a magyar fizetéseknél: egy bizonyos réteg most óriásit kaszált az emelésekkel

Pénzcentrum
2026. április 17. 08:30

2026 februárjában tovább folytatódott a bérek emelkedése Magyarországon. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 725 500 forintot ért el, míg a nettó átlagkereset 509 200 forint volt. Éves összevetésben a bruttó bérek 9,7 százalékkal, a nettó keresetek pedig 12,0 százalékkal nőttek. A nettó bérek gyorsabb emelkedése mögött elsősorban az adóváltozások állnak, különösen a családi kedvezmények bővítése és az anyákat érintő szja-kedvezmények kiterjesztése.

A keresetek reálértéken is jelentősen nőttek: a reálkereset 10,5 százalékkal emelkedett, mivel a fogyasztói árak csupán 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Ez azt jelenti, hogy a béremelkedés érdemben meghaladta az inflációt, így a háztartások vásárlóereje javult.

A mediánkeresetek szintén erőteljes növekedést mutattak, ami a bérnövekedés szélesebb körű eloszlására utal. A bruttó mediánkereset 591 900 forint volt, ami 11,8 százalékos emelkedést jelent, míg a nettó medián 417 100 forintra nőtt, 13,5 százalékos bővüléssel. A mediánértékek azért fontosak, mert jobban tükrözik a „tipikus” keresetet, mint az átlag, amelyet a magasabb jövedelmek felfelé torzíthatnak.

A rendszeres, prémium és jutalom nélküli bruttó átlagkereset 691 300 forintot tett ki, ami 10,0 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakánál. Szektoronként eltérő pálya rajzolódik ki: a vállalkozásoknál 683 500 forint volt az átlag, ami 9,4 százalékos növekedést jelentett, míg a költségvetési szférában 703 400 forintra, a nonprofit szektorban pedig 731 000 forintra emelkedett az átlagkereset. Utóbbi két területen a növekedés meghaladta a versenyszféra ütemét, amit elsősorban az előre ütemezett béremelések magyaráznak.

Összességében a februári adatok azt mutatják, hogy a bérdinamika továbbra is erős, és a nettó keresetek emelkedését érdemben támogatják a családokat célzó adókedvezmények. A viszonylag alacsony inflációs környezet mellett ez a folyamat a reáljövedelmek növekedésén keresztül a fogyasztás élénküléséhez is hozzájárulhat.
Címlapkép: Getty Images
#adókedvezmény #szja #átlagkereset #munkabér #infláció #gazdaság #bérek #bruttó #fogyasztói árak #nettóbér #2026

Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

