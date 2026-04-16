Kiderült, mikor jöhet a magyar euró: ezeket a kemény feltételeket kell teljesíteni hozzá

A Tisza Párt választási győzelmével ismét napirendre került az euró magyarországi bevezetése, amelyet jelenleg a politikai vezetés és a lakosság jelentős része is támogat. Bár a csatlakozás szigorú makrogazdasági feltételeit az ország ma még egyáltalán nem teljesíti, egy hiteles és fegyelmezett gazdaságpolitikával a folyamat 2030–2031 körül lezárulhat. A felkészülés már önmagában is megéri, a stabilitást célzó intézkedések pozitív hatásai ugyanis jóval a közös pénz tényleges bevezetése előtt érezhetők lesznek az állam, a vállalatok és a lakosság számára egyaránt - írta a Portfolio.

A választásokon kétharmados többséget szerző Tisza Párt gazdasági programjának kiemelt eleme az euróövezethez való csatlakozás. Ezt a szándékot a pénzügyi piacok is kedvezően fogadták. A forint erősödése és a kötvényhozamok csökkenése egyértelműen jelzi a külföldi befektetők bizalmát.

Az új kormánypárt láthatóan komolyan gondolja a lépést, ezt az is megerősíti, hogy a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében már meg is kezdték a szakmai egyeztetéseket a Magyar Nemzeti Bankkal. A politikai akarat mellett a társadalmi támogatottság is kiemelkedő. A felmérések szerint a magyarok mintegy háromnegyede támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. Ez jól mutatja, hogy az elmúlt évek gazdasági nehézségei és a forint leértékelődése mennyire kikezdték a hazai fizetőeszközbe vetett bizalmat.

A politikai elhatározás és a társadalmi egyetértés azonban önmagában nem elegendő. A közös valuta átvételéhez az országnak maradéktalanul teljesítenie kell a szigorú maastrichti konvergenciakritériumokat. Ezek kiterjednek az árstabilitásra, a hosszú távú kamatlábakra, a költségvetési hiányra, az államadósságra, valamint a hazai jogrendszer uniós jogharmonizációjára. Jelen pillanatban Magyarország ezen feltételek egyikének sem felel meg. A csatlakozás alapfeltétele továbbá a II. európai árfolyam-mechanizmusban (ERM II) eltöltött legalább két sikeres év. Ebben a rendszerben az ország jelenleg még nem vesz részt.

A legnehezebb feladatot egyértelműen a költségvetés rendbetétele jelenti. A deficit tartósan magas, ami miatt az Európai Bizottság túlzotthiány-eljárást indított Magyarország ellen. Az új kormánynak egy hiteles, az államháztartási hiányt fokozatosan csökkentő tervet kell kidolgoznia. Ez várhatóan fájdalmas költségvetési kiigazításokat igényel majd.

A folyamat nehéz döntési kényszer elé állíthatja a vezetést a szociális ígéretek teljesítése és a pénzügyi fegyelem fenntartása között. Hasonlóan komoly kihívást jelent a 70 százalék felett ragadt államadóssági ráta. Ugyanakkor egy egyértelműen és fenntarthatóan csökkenő pálya felmutatásával az uniós intézmények eltekinthetnek a szigorú, 60 százalékos referenciaérték azonnali teljesítésétől. Az árstabilitás tartós helyreállítása szintén kulcsfontosságú feladat, hiszen a közelmúlt kiugró inflációjának hatásai és kockázatai továbbra is jelen vannak a magyar gazdaságban.

A nemzetközi tapasztalatok és az Európai Központi Bank jelzései alapján az euró bevezetése egy rendkívül összetett folyamat. Sikeréhez a gazdasági ciklusok mélyreható összehangolására van szükség. Bár egy hiteles tervvel az ERM II rendszerbe való belépés a közeljövőben elindulhat, a tényleges euróbevezetésre a legoptimistább forgatókönyvek szerint is csak 2030–2031 környékén kerülhet sor. A felkészülési időszak ugyanakkor nem csupán áldozatokkal jár. A kötelezően előírt fegyelmezett költségvetési és monetáris politika azonnal elkezdi stabilizálni a gazdaságot. A csökkenő kockázati felárak, az olcsóbb államadósság-finanszírozás, a stabilabb árfolyam és a kiszámíthatóbb inflációs környezet már jóval a tényleges csatlakozás előtt érdemben javítja az ország makrogazdasági helyzetét.