Egy halom euróérme részletes, felülről lefelé irányuló nézete. A középpontban egy két eurós érme áll, amelyet más aranyszínű érmék vesznek körül. Ez a kép az európai gazdaságot, pénzügyeket, valutát és gazdagságot ábrázolha
Gazdaság

Kiderült, mikor jöhet a magyar euró: ezeket a kemény feltételeket kell teljesíteni hozzá

Pénzcentrum
2026. április 16. 13:32

A Tisza Párt választási győzelmével ismét napirendre került az euró magyarországi bevezetése, amelyet jelenleg a politikai vezetés és a lakosság jelentős része is támogat. Bár a csatlakozás szigorú makrogazdasági feltételeit az ország ma még egyáltalán nem teljesíti, egy hiteles és fegyelmezett gazdaságpolitikával a folyamat 2030–2031 körül lezárulhat. A felkészülés már önmagában is megéri, a stabilitást célzó intézkedések pozitív hatásai ugyanis jóval a közös pénz tényleges bevezetése előtt érezhetők lesznek az állam, a vállalatok és a lakosság számára egyaránt - írta a Portfolio.

A választásokon kétharmados többséget szerző Tisza Párt gazdasági programjának kiemelt eleme az euróövezethez való csatlakozás. Ezt a szándékot a pénzügyi piacok is kedvezően fogadták. A forint erősödése és a kötvényhozamok csökkenése egyértelműen jelzi a külföldi befektetők bizalmát.

Az új kormánypárt láthatóan komolyan gondolja a lépést, ezt az is megerősíti, hogy a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében már meg is kezdték a szakmai egyeztetéseket a Magyar Nemzeti Bankkal. A politikai akarat mellett a társadalmi támogatottság is kiemelkedő. A felmérések szerint a magyarok mintegy háromnegyede támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. Ez jól mutatja, hogy az elmúlt évek gazdasági nehézségei és a forint leértékelődése mennyire kikezdték a hazai fizetőeszközbe vetett bizalmat.

A politikai elhatározás és a társadalmi egyetértés azonban önmagában nem elegendő. A közös valuta átvételéhez az országnak maradéktalanul teljesítenie kell a szigorú maastrichti konvergenciakritériumokat. Ezek kiterjednek az árstabilitásra, a hosszú távú kamatlábakra, a költségvetési hiányra, az államadósságra, valamint a hazai jogrendszer uniós jogharmonizációjára. Jelen pillanatban Magyarország ezen feltételek egyikének sem felel meg. A csatlakozás alapfeltétele továbbá a II. európai árfolyam-mechanizmusban (ERM II) eltöltött legalább két sikeres év. Ebben a rendszerben az ország jelenleg még nem vesz részt.

Kapcsolódó cikkeink:

A legnehezebb feladatot egyértelműen a költségvetés rendbetétele jelenti. A deficit tartósan magas, ami miatt az Európai Bizottság túlzotthiány-eljárást indított Magyarország ellen. Az új kormánynak egy hiteles, az államháztartási hiányt fokozatosan csökkentő tervet kell kidolgoznia. Ez várhatóan fájdalmas költségvetési kiigazításokat igényel majd.

A folyamat nehéz döntési kényszer elé állíthatja a vezetést a szociális ígéretek teljesítése és a pénzügyi fegyelem fenntartása között. Hasonlóan komoly kihívást jelent a 70 százalék felett ragadt államadóssági ráta. Ugyanakkor egy egyértelműen és fenntarthatóan csökkenő pálya felmutatásával az uniós intézmények eltekinthetnek a szigorú, 60 százalékos referenciaérték azonnali teljesítésétől. Az árstabilitás tartós helyreállítása szintén kulcsfontosságú feladat, hiszen a közelmúlt kiugró inflációjának hatásai és kockázatai továbbra is jelen vannak a magyar gazdaságban.

A nemzetközi tapasztalatok és az Európai Központi Bank jelzései alapján az euró bevezetése egy rendkívül összetett folyamat. Sikeréhez a gazdasági ciklusok mélyreható összehangolására van szükség. Bár egy hiteles tervvel az ERM II rendszerbe való belépés a közeljövőben elindulhat, a tényleges euróbevezetésre a legoptimistább forgatókönyvek szerint is csak 2030–2031 környékén kerülhet sor. A felkészülési időszak ugyanakkor nem csupán áldozatokkal jár. A kötelezően előírt fegyelmezett költségvetési és monetáris politika azonnal elkezdi stabilizálni a gazdaságot. A csökkenő kockázati felárak, az olcsóbb államadósság-finanszírozás, a stabilabb árfolyam és a kiszámíthatóbb inflációs környezet már jóval a tényleges csatlakozás előtt érdemben javítja az ország makrogazdasági helyzetét.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 15. 15:58
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 16. 10:54
Elmarasztalta a Nemzeti Konzultáció miatt az állami médiát a Médiatanács - lapunk fordult a hatósághoz a jogsértések miatt
Médiaipari portálunk, a Media1 főszerkesztője, Szalay Dániel az elmúlt hónapokban rendszeresen bejel...
Bankmonitor  |  2026. április 16. 10:33
Kimerült a keret az Otthonfelújítási támogatásra! Mit hozhat helyette a TISZA programja?
A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése értelmében a keret kimerülése miatt Budapesten és további...
Holdblog  |  2026. április 16. 09:13
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont k...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
2026. április 16.
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
2026. április 16.
Felpörgeti a védelmi ipart az Európai Unió: brutális pénzek és új szabályok jönnek
1
3 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
3 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
3
6 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
4
6 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
5
1 hete
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 13:01
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 12:43
Lezajlott a kulcsfontosságú telefonhívás: kiderült, milyen váratlan lépésre készül Magyar Péterék új kormánya
Agrárszektor  |  2026. április 16. 13:29
Meddig vásárolhatnak még olcsón a magyarok? Itt már a túlélés a tét