Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 17. hetéből.
Megjöttek a kora reggeli számok: váratlan meglepetést okozott a forint a pihenőnapok után
Egy árnyalatnyit erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben, az előző heti kezdésnél azonban gyengébben állt.
Az eurót reggel hat órakor 364,46 forinton jegyezték, szemben a péntek délután hat órai 364,51 forinttal. A dollár jegyzése 310,73 forintra csökkent 311,16 forintról, a svájci franké pedig 396,04 forintra 396,40-ről.
A forint az előző, 17. heti kezdésnél 0,8 százalékkal áll gyengébben az euróval, 1,1 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,8 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.
A forint április havi teljesítménye eddig 5,1 százalék erősödés az euró ellenében, 6,5 százalék a dollárral és 4,7 százalék a svájci frankkal szemben.
Elképesztő fordulat az akkumulátorraktár ügyében: engedtek a helyiek nyomásának, azonnal költözik a bérlő
A CTP bejelentette, hogy eleget tesz Érd és Budafok-Tétény lakói kérésének és a bérlő elviszi az akkumulátor raktárat a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkból.
A legutóbbi választások eredménye és a politikai fordulat egyértelműen megnyugtatta a piacokat, végleg eloszlatva azokat a félelmeket.
Ezt a 12 embert helyezi a TISZA miniszter pozícióba: még 4 hely kiadó, így alakul át a minisztériumok rendszere
"Jövő héten a fennmaradó négy minisztert is bejelentem" - ígérte a leendő miniszterelnök. Vannak már találgatások, kiket jelenthet be még a TISZA miniszter pozíciókra.
"A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz" - mondta el Orbán Viktor.
Még elkerülhető a totális szőlőkatasztrófa Magyarországon? Lépett a hatóság: újabb pusztító vegyszer kapott zöldutat
Már 21 db készítmény és ezeknek 19 db származtatott, illetve 5 db párhuzamos engedéllyel rendelkező változata alkalmazható.
A miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken.
Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.
Súlyos veszély fenyegeti a vidéki autósokat: azonnali tárgyalást követelnek Magyar Pétertől a kétségbeesett kutasosok
Személyes egyeztetést kezdeményezett a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) Magyar Péter leendő miniszterelnökkel az üzemanyagok hatósági áras rendszere miatt.
Pénteken ugyan erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, heti szinten azonban így is gyengüléssel zárta a kereskedést a bankközi devizapiacon.
Kiszámolták, kinek kedvez igazán a tervezett szja-csökkentés: így változhat a nettó béred, ha te is ennyit keresel
Az alacsonyabb keresetűek nagyobb arányú kedvezményt kapnának, míg a mediánhoz közeledve fokozatosan csökkenne az adócsökkentés mértéke.
Az Európai Unió már a következő szankciós lépéseken dolgozik Oroszországgal szemben.
Mindent a feje tetejére állít a politikai fordulat: ezen a kulcskérdésen múlik, hogy dőlni fog-e a pénz Magyarországra
A kulcskérdés az, hogy az új kormány képes-e gyorsan teljesíteni a jogállamisági elvárásokat, mert ettől függ a források tényleges felszabadítása.
Görögország idén elveszíti régóta viselt, kétes dicsőségét: az euróövezet legeladósodottabb tagállamának címét Olaszország veszi át
Fájdalmas pofont kapott a biztonságosnak hitt jegybank: milliárdok olvadtak el, egyedül az arany hozott reményt
A svájci jegybank jelentős fordulatot könyvelt el az idei első negyedévben.
Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be kormánya újabb kulcsembereit.
Sürgős üzenetet küldött az adóhivatal: vészesen fogy az idő, magyarok tömegei csúszhatnak ki a fontos határidőből
Az adóhivatal hangsúlyozta, hogy az elektronikus bevallás a legegyszerűbb megoldás, és idén is több millió előre kitöltött tervezet segíti az adózókat.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az iráni háború kitörése óta meredeken nő a lakossági napelemes rendszerek iránti kereslet Európában.
