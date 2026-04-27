Pénz: euró és forint bankjegyek
Gazdaság

Megjöttek a kora reggeli számok: váratlan meglepetést okozott a forint a pihenőnapok után

MTI
2026. április 27. 07:33

Egy árnyalatnyit erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben, az előző heti kezdésnél azonban gyengébben állt.

Az eurót reggel hat órakor 364,46 forinton jegyezték, szemben a péntek délután hat órai 364,51 forinttal. A dollár jegyzése 310,73 forintra csökkent 311,16 forintról, a svájci franké pedig 396,04 forintra 396,40-ről.

A forint az előző, 17. heti kezdésnél 0,8 százalékkal áll gyengébben az euróval, 1,1 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,8 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.

A forint április havi teljesítménye eddig 5,1 százalék erősödés az euró ellenében, 6,5 százalék a dollárral és 4,7 százalék a svájci frankkal szemben.
Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.

Jelzáloghitel
A bankok fedezetekkel próbálják csökkenteni a hitelezés kockázatát. Az egyik legbiztosabb ilyen fedezet az ingatlan, melyre hitelt folyósító jelzálogjogot jegyeztet be. Ha az adósságot az adós nem tudja visszafizetni, a hitelintézet eladhatja az ingatlant, hogy pénzéhez jusson.

