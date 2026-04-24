Hatalmas bajban van az ország gazdasága: elkerülhetetlen a totális csőd?

Görögország idén elveszíti régóta viselt, kétes dicsőségét: az euróövezet legeladósodottabb tagállamának címét Olaszország veszi át, miután a görög GDP-arányos államadósság az olasz szint alá csökken - tudósított a Reuters.

Két magas rangú görög tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy Görögország GDP-arányos államadóssága idén a tavalyi 145 százalékról várhatóan 137 százalék körüli szintre mérséklődik. Ezzel szemben Olaszország csütörtökön közzétett, középtávú költségvetési terve szerint az olasz adósságráta a 2025-ös 137,1 százalékról 2026-ra 138,6 százalékra emelkedik.

Az olasz tervek szerint az ország adósságrátája 2027-ben lényegében változatlan marad, 138,5 százalékon fog stagnálni. Ezt követően 2028-ban 137,9 százalékra, 2029-ben pedig 136,3 százalékra mérséklődik.

"Görögország ettől az évtől kezdve már nem az euróövezet legeladósodottabb országa" - közölte az egyik görög tisztviselő. Az új adósságbecslést abban a középtávú költségvetési tervben teszik közzé, amelyet az ország a hónap végén nyújt be az Európai Bizottságnak.

A fordulat mögött az adósságcsökkentés ütemében mutatkozó markáns különbség áll. Görögország 2020 óta több mint 45 százalékponttal faragta le az adósságrátáját, míg Olaszország ugyanezen időszak alatt mindössze 17 százalékpontos csökkenést mutatott fel.

Görögország az évtizedes pénzügyi válság és a mintegy 280 milliárd eurós, három részből álló mentőcsomag után kezdett talpra állni. A kormány az év második felében 7 milliárd euró értékben tervezi az első mentőcsomagból származó hitelek előtörlesztését.