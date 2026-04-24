2026. április 24. péntek György
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy férfi hátulnézetből a Colosseum felé sétál, Róma, Olaszország
Gazdaság

Hatalmas bajban van az ország gazdasága: elkerülhetetlen a totális csőd?

Pénzcentrum
2026. április 24. 11:44

Görögország idén elveszíti régóta viselt, kétes dicsőségét: az euróövezet legeladósodottabb tagállamának címét Olaszország veszi át, miután a görög GDP-arányos államadósság az olasz szint alá csökken - tudósított a Reuters.

Két magas rangú görög tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy Görögország GDP-arányos államadóssága idén a tavalyi 145 százalékról várhatóan 137 százalék körüli szintre mérséklődik. Ezzel szemben Olaszország csütörtökön közzétett, középtávú költségvetési terve szerint az olasz adósságráta a 2025-ös 137,1 százalékról 2026-ra 138,6 százalékra emelkedik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az olasz tervek szerint az ország adósságrátája 2027-ben lényegében változatlan marad, 138,5 százalékon fog stagnálni. Ezt követően 2028-ban 137,9 százalékra, 2029-ben pedig 136,3 százalékra mérséklődik.

"Görögország ettől az évtől kezdve már nem az euróövezet legeladósodottabb országa" - közölte az egyik görög tisztviselő. Az új adósságbecslést abban a középtávú költségvetési tervben teszik közzé, amelyet az ország a hónap végén nyújt be az Európai Bizottságnak.

A fordulat mögött az adósságcsökkentés ütemében mutatkozó markáns különbség áll. Görögország 2020 óta több mint 45 százalékponttal faragta le az adósságrátáját, míg Olaszország ugyanezen időszak alatt mindössze 17 százalékpontos csökkenést mutatott fel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Görögország az évtizedes pénzügyi válság és a mintegy 280 milliárd eurós, három részből álló mentőcsomag után kezdett talpra állni. A kormány az év második felében 7 milliárd euró értékben tervezi az első mentőcsomagból származó hitelek előtörlesztését.
Címlapkép: Getty Images
#európa #államadósság #európai bizottság #gazdaság #válság #eu #gdp #euroövezet #gazdasági válság #gazdasági hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:13
13:02
12:32
12:12
11:55
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 23. 16:50
Megint jön az orosz olaj Magyarországra - De korai még fellélegezni  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 24. 10:25
Rekordmagasságban a lakásárak: Egy év alatt közel negyedével drágultak az ingatlanok Magyarországon
Az MNB friss adatai szerint a magyarországi lakásárak 2025 utolsó negyedévében közel negyedével maga...
Holdblog  |  2026. április 24. 09:39
Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 24. 07:45
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
2026. április 24.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
NAPTÁR
Tovább
Április 24.
A kísérleti állatok világnapja
Április 24.
A rendőrség napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
5 napja
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
2 napja
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
4
2 napja
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
5
5 napja
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 13:02
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 12:32
Mindent a feje tetejére állít a politikai fordulat: ezen a kulcskérdésen múlik, hogy dőlni fog-e a pénz Magyarországra
Agrárszektor  |  2026. április 24. 12:28
Kemény időjárás tarolja le az országot: ez vár a magyarokra hétvégén