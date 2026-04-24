A svájci jegybank jelentős fordulatot könyvelt el az idei első negyedévben.
Hatalmas bajban van az ország gazdasága: elkerülhetetlen a totális csőd?
Görögország idén elveszíti régóta viselt, kétes dicsőségét: az euróövezet legeladósodottabb tagállamának címét Olaszország veszi át, miután a görög GDP-arányos államadósság az olasz szint alá csökken - tudósított a Reuters.
Két magas rangú görög tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy Görögország GDP-arányos államadóssága idén a tavalyi 145 százalékról várhatóan 137 százalék körüli szintre mérséklődik. Ezzel szemben Olaszország csütörtökön közzétett, középtávú költségvetési terve szerint az olasz adósságráta a 2025-ös 137,1 százalékról 2026-ra 138,6 százalékra emelkedik.
Az olasz tervek szerint az ország adósságrátája 2027-ben lényegében változatlan marad, 138,5 százalékon fog stagnálni. Ezt követően 2028-ban 137,9 százalékra, 2029-ben pedig 136,3 százalékra mérséklődik.
"Görögország ettől az évtől kezdve már nem az euróövezet legeladósodottabb országa" - közölte az egyik görög tisztviselő. Az új adósságbecslést abban a középtávú költségvetési tervben teszik közzé, amelyet az ország a hónap végén nyújt be az Európai Bizottságnak.
A fordulat mögött az adósságcsökkentés ütemében mutatkozó markáns különbség áll. Görögország 2020 óta több mint 45 százalékponttal faragta le az adósságrátáját, míg Olaszország ugyanezen időszak alatt mindössze 17 százalékpontos csökkenést mutatott fel.
Görögország az évtizedes pénzügyi válság és a mintegy 280 milliárd eurós, három részből álló mentőcsomag után kezdett talpra állni. A kormány az év második felében 7 milliárd euró értékben tervezi az első mentőcsomagból származó hitelek előtörlesztését.
Mindent a feje tetejére állít a politikai fordulat: ezen a kulcskérdésen múlik, hogy dőlni fog-e a pénz Magyarországra
A kulcskérdés az, hogy az új kormány képes-e gyorsan teljesíteni a jogállamisági elvárásokat, mert ettől függ a források tényleges felszabadítása.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az iráni háború kitörése óta meredeken nő a lakossági napelemes rendszerek iránti kereslet Európában.
Hamarosan 20 ezer forinttal többet vihetnek haza havonta a minimálbért keresők a Tisza Párt adócsökkentésével.
Elfogtak a rendőrök Tapolcán egy csalással gyanúsított bolgár férfit, aki több dunántúli városban is utcán szólította le áldozatait pénzváltás ürügyén.
Megtört a jég a magyar piacon: több mint két éve nem láttunk ilyet, de a vásárlók mégsem fognak őszintén örülni
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint áprilisban a fogyasztók és az üzleti szektor hangulata is érezhetően javult márciushoz képest.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Nagy bejelentés jön pénteken: újabb minisztereket mutat be a Tisza Párt, köztük az oktatás felelősét
Magyar Péter a Facebookon jelezte, hogy pénteken újabb minisztereket mutat majd be, köztük az oktatási tárca várományosát.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1509,23 pontos, 1,11 százalékos csökkenéssel, 134 799,01 ponton zárt csütörtökön.
Újabb kihívás Kínának: az amerikai vámháborút átvészelte, most a közel-keleti konfliktus jelent új problémát
Kína gazdasága tavaly még viszonylag jól viselte a Trump-féle kereskedelmi háborút, most azonban új válsággal néz szembe.
Aljas módszerrel támadnak az online piactereken: ha ezt a linket megnyitod, azonnal búcsút mondhatsz a pénzednek
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy hónapokon át tartó, 15 millió forint kárt okozó adathalászat ügyében
Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába.
Aljas trükkel támadnak a kiberbűnözők: a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, pillanatok alatt odalehet minden pénzed
Adathalász csalók próbálnak személyes és banki adatokhoz jutni az MVM Next nevében küldött, hamis felszólító SMS-ekkel.
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja az Orbán Viktor hivatali ideje alatt benyújtott nemzeti védelmi tervet.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
Az uniós elvárások között szerepelnek jogi reformok, intézményi változtatások és a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.
Pénteken nem lehet ügyet intézni a rendőrségen, mivel Szent György napja a testület számára munkaszüneti nap.
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ennyivel csökken az szja – jóval több pénz maradhat a zsebünkben, ha ezt bevezetik
Az adócsökkentés nem kizárólag a minimálbérért dolgozókat érintené.
A történtek miatt levélben fordult a cég vezetéséhez, amelyben részletes tájékoztatást kért a tűzeset körülményeiről.
