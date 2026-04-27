magyar és európai uniós zászlók a Parlament épületén, Budapest, Magyarország
Gazdaság

A Videoton-vezér: úgy látja, Magyar Péter győzelme korszakhatárt jelent a magyar politikában

Pénzcentrum
2026. április 27. 07:15

A legutóbbi választások eredménye és a politikai fordulat egyértelműen megnyugtatta a piacokat, végleg eloszlatva azokat a félelmeket, hogy Magyarország esetleg kisodródhat az Európai Unióból – véli Sinkó Ottó, a Videoton társvezérigazgatója. Bár a hirtelen megerősödött forint rövid távon rontja az exportőrök versenyképességét, az ország nyugati elköteleződésének megerősítése történelmi jelentőségű lépés. Ez a fordulat ugyanis javítja a befektetési környezetet, megnyitja az utat az uniós források előtt, és stabilizálhatja a magyar gazdaságot.

Az üzletember szerint a mostani választási eredmény az 1956-os forradalomhoz vagy a rendszerváltáshoz mérhető mérföldkő, amely visszahelyezte Magyarországot a nemzetközi befektetők térképére. A korábbi kormányzat EU-ellenes retorikája láthatóan visszatartotta a külföldi működőtőkét. A fiatalok magas választási részvételével megerősített, egyértelmű nyugati irányvonal azonban helyreállította a bizalmat - írta meg a Portfolio.

A politikai fordulat azonnali piaci reakciói ugyanakkor vegyes hatást gyakorolnak a gazdaságra. A hazai feldolgozóipart jól reprezentáló Videoton vezetője rámutatott: a forint radikális erősödése komoly kihívás elé állítja az exportáló vállalatokat. A cégek többsége 390-400 forintos euróárfolyammal tervezett. Ehhez képest a jelenlegi, mintegy harminc forinttal erősebb szint jelentősen rontja a hazai gyártás globális versenyképességét és jövedelmezőségét. Szintén azonnali hatás viszont, hogy az országkockázat csökkenésével a tízéves magyar államkötvények hozama 7 százalékról 6 százalékra esett. Emellett reális közelségbe került az uniós források felszabadítása, ami kulcskérdés az eladósodott magyar gazdaság finanszírozása szempontjából. Mindez teret nyithat a jegybanki alapkamat érdemi csökkentésének is.

Sinkó régóta szorgalmazza az euróövezeti csatlakozást, mivel már az euró bevezetésére irányuló szándék kinyilvánítása is komoly bizalomerősítő tényező. A gazdasági integráció mellett a NATO-tagság megerősítése is elengedhetetlen. A nyugati szövetségesek felé megnyilvánuló bizalom a hazai védelmi ipari beruházások előtt is új utakat nyithat meg. A politikai váltással ráadásul lezárul az a korszak is, amelyben Magyarország folyamatosan vétózta az Ukrajnának szánt uniós támogatásokat. Európa jól felfogott érdeke egy Oroszország és az EU közötti ütközőzóna fenntartása. A magyar külpolitikai irányváltás pedig azonnal enyhítette a diplomáciai és energiabiztonsági feszültségeket, megoldást hozva például a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktusokra is.

Az ország hosszú távú stabilitása érdekében függetlenedni kell a drága és kockázatos fosszilis energiahordozóktól. A napelemek elterjedése után most az energiatároló kapacitások fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt. Ez az egész ország energiahelyzetét, ezáltal pedig az energiaigényes iparágak versenyképességét is javítaná. Ehhez a cégvezér szerint kiszámítható, a piaci folyamatokat tiszteletben tartó, szakmai alapokon nyugvó kormányzásra van szükség.

A társadalmi egyenlőtlenségek az elmúlt évtizedekben jelentősen nőttek, jórészt az állami, piactorzító beavatkozások következtében. Sinkó éles határvonalat húz a vagyonukat hosszú távú, kemény piaci munkával felépítő vállalkozók, és a mesterségesen, eltorzított körülmények között meggazdagodott réteg kirívó urizálása között. Bár egy általános vagyonadót piacellenesnek és demotiválónak tart, a megkérdőjelezhető módon szerzett vagyonok esetében támogatja a számonkérést. Kiemelte: hajlandó akár átmeneti áldozatot is vállalni az oktatás és az egészségügy rendbetétele érdekében. Ahogy fogalmazott, ha egy meghatározott ideig tartó, célzott többletadó az ára annak, hogy Magyarország tartósan a Nyugathoz, az EU-hoz és a NATO-hoz tartozzon, akkor ezt az árat kész megfizetni.
#magyarország #európai unió #választások #gazdaság #jegybanki alapkamat #megújuló energia #energiapolitika #eur huf #nato #állampapír hozamok

Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.

