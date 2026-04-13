A szektor képviselői szerint kulcsfontosságú lesz egy hiteles makrogazdasági pálya kijelölése a felálló kabinet részéről.
Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz
A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra. Gazdasági programjuk fókuszában a befagyasztott uniós források feloldása, a kkv-szektor támogatása, az euró bevezetésének előkészítése, valamint egy határozottan nyugati orientációjú külpolitika kialakítása áll. A tervek megvalósítása szigorú költségvetési fegyelmet követel. Mindemellett az oktatás, az agrárium és az energetika területén is jelentős reformokat ígérnek, írta meg a Portfolio.
A kormányváltást követően az új kabinet hónapokon belül kénytelen lesz egy reális és teljesíthető makrogazdasági pályát felvázolni. Mivel a korábbi vezetés a tartalékok jelentős részét felélte, a 2026-ra várt 3 százalék feletti gazdasági növekedés ma már irreálisnak tűnik. A legfontosabb rövid távú feladat a jelenlegi 5 százalékos államháztartási hiány leszorítása, illetve a tényleges pénzügyi mozgástér felmérése. A párt programjában szereplő ígéret, miszerint Magyarország sereghajtóból a régió éllovasává válik, a jelenlegi makrogazdasági helyzetben inkább középtávú vízióként értelmezhető.
A gazdaságfejlesztés egyik legfőbb gátját jelenleg a forráshiány jelenti. Az új kormány kulcsfontosságú célja éppen ezért a befagyasztott, mintegy 20 milliárd eurónyi uniós támogatás feloldása. Ezeket az összegeket az egészségügy, a közlekedés, az oktatás és a hazai vállalatok fejlesztésére fordítanák. A források megszerzéséhez az új vezetésnek gyorsan rendeznie kell a fennálló jogállamisági vitákat Brüsszellel. A választási eredmény nyomán a magyar–uniós viszony érdemi javulása várható. A Tisza Párt a korábbi keleti nyitás politikája helyett egyértelműen nyugati orientációjú külpolitikát hirdetett. Ennek keretében lazítanák az orosz és a kínai kapcsolatokat, miközben átlátható és stratégiai partnerségre törekszenek az Egyesült Államokkal. Emellett várhatóan feloldják az Ukrajnának szánt uniós támogatások magyar vétóját is.
A gazdaságpolitika másik hangsúlyos eleme az euró bevezetésének napirendre tűzése. Bár Magyarország jelenleg egyetlen konvergenciakritériumnak sem felel meg, a párt 2030-ra teljesítené a maastrichti feltételeket. Ez a lépés kiszámítható és fegyelmezett költségvetést, tartósan alacsony inflációt, valamint az államadósság csökkenő pályára állítását teszi szükségessé. A befektetői bizalom helyreállítása önmagában is több százmilliárd forinttal mérsékelhetné a jelenleg drasztikusan magas államadóssági kamatterheket. Ami az inflációkezelést illeti, a május végén lejáró árszabályozó intézkedések sorsa még kérdéses. A hirtelen megszüntetés helyett a fokozatos kivezetés tűnik a legvalószínűbbnek. Az árak letörését az építőiparban mesterséges intelligenciával támogatott piacfigyeléstől, az energiapiacon pedig a verseny élénkítésétől remélik.
A vállalkozói környezet fellendítése érdekében célzottan támogatnák a hazai kkv-szektor digitalizációját, automatizálását és külpiaci terjeszkedését. Ehhez hosszú futamidejű, kiszámítható kamatozású hiteleket és állami garanciavállalást biztosítanának, megfelelő önrész megkövetelése mellett. Az innováció ösztönzése céljából a kutatás-fejlesztési kiadásokat 2030-ra a GDP 2-3 százalékára emelnék. Ezt a gazdasági folyamatot egy olyan versenyképes oktatási rendszer kialakításával támogatnák meg, amely a munkaerőpiacon ténylegesen hasznosítható készségeket ad a diákoknak.
Az agráriumban és az élelmiszeriparban az alapvető és egészséges élelmiszerek áfakulcsának 5 százalékra csökkentését, a családi gazdaságok kiemelt támogatását, valamint a rövid ellátási láncok megerősítését tervezik. Határozottan fellépnének az Európai Unión kívülről érkező, nem megfelelő minőségű mezőgazdasági termékek beáramlása ellen. Ezzel párhuzamosan garantálnák a gazdáknak járó uniós agrártámogatások szinten tartását. A földtörvény felülvizsgálatával az állami haszonbérletek esetében a ténylegesen gazdálkodó fiatalokat helyeznék előtérbe.
Az energiapolitika terén a legfőbb vállalás az orosz energiahordozókról való teljes leválás 2035-ig, valamint a megújuló energiaforrások arányának megduplázása 2040-re. A párt fenntartaná a rezsicsökkentést, sőt az időjárás függvényében rugalmasabbá tenné a kedvezményes gáz- és áramfogyasztási sávhatárokat. A szociális tűzifakeretet megdupláznák és kiterjesztenék a nagyobb településekre is, a tűzifa áfakulcsát pedig 5 százalékra mérsékelnék. Uniós források bevonásával Családi Energetikai Programot indítanának, amely évente 100 ezer lakóingatlan energetikai korszerűsítését célozza. A vállalati szektor számára átláthatóbb, a beszerzési árakat reálisan tükröző energiapiacot hoznának létre a termelési költségek érdemi csökkentése érdekében.
Eszméletlen rali indult a magyar tőkepiacon a Tisza Párt győzelme után: elárulták a szakértők, melyik befektetés hozhat most aranyat
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme azonnali és pozitív reakciókat váltott ki a magyar tőkepiacon.
Elképesztő jóslat érkezett a devizapiacról: bemondta az elemző, amit kevesen mernek - ekkorát menetelhet a forint árfolyama
A választási eredmények elsősorban a hosszú lejáratú állampapírok piacára lehetnek kedvező hatással.
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
A vasárnap esti kétharmados győzelem után megtartotta első nemzetközi sajtótájékoztatóját Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.
Már reagált is Brüsszel a kormányváltásra: brutális mennyiségű EU-s pénz érkezhet Magyarországra, de számos feltétele van
A tét hatalmas, hiszen a brüsszeli viták és a jogállamisági aggályok miatt jelenleg közel 35 milliárd euró van zárolva.
Bod Péter Ákos: súlyos gazdasági örökséget kap a nyakába a Tisza-kormány, már az első héten kiderülhet, mekkora a baj
Bod Péter Ákos szerint a választási eredmény legfontosabb üzenete a stabilitás: a piacok számára kulcsfontosságú, hogy egyértelmű politikai felhatalmazás született.
Mutatjuk a tíz legnagyobb gazdasági kihívást az új Tisza-kormány számára: ezekkel kell megbirkóznia az új vezetésnek
A tartós gazdasági növekedés beindításához a kormánynak irányt kell váltania.
Az egy évvel korábbinál 0,4%-kal kisebb, az előző hónaphoz képest 4,9%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.
Foglalkoztunk a lakásbiztosításokkal, a tavaszi nagytakarítással többek között, de nem hagytuk szó nélkül azt sem, hogy akár több százezret kereshet valaki az egyik élelmiszerláncnál.
Az ellenzék győzelme esetén komoly forinterősödésre számítanak a nemzetközi elemzők, és az sem mindegy, hogy ha kormányváltás történik, mekkora lesz ennek a mértéke.
Jó hete volt a magyar tőzsdén befektetőknek, a vezető részvények mind emelkedéssel zártak.
Lars Klingbeil német pénzügyminiszter javaslatai éles vitát robbantottak ki a gazdasági miniszterrel, ami komoly feszültséget okoz a berlini kormánykoalíción belül.
Egy új tanulmány a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket elemzi: arra a következtetésre jut, hogy a jelenlegi konfliktusok állandósulása tartós gazdasági lecsúszáshoz vezet.
A Világbank elnöke szerint a helyzet kulcsa a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása és a diplomáciai egyeztetések sikere.
Itt a bejelentés: gigantikus osztalékról döntött a hazai sztárvállalat, rengeteg magyar kaphat a pénzből
A Mol pénteki közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a tavalyi év után járó, összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését
Teljesen átalakul a hazánkban is népszerű bank vezetése: zsíros osztalékkal és egy váratlan felvásárlással lepték meg a piacot
A Raiffeisen Bank International (RBI) közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2025-ös üzleti év után járó, 1,6 eurós részvényenkénti osztalékot.
Automatikusan frissülő térképes választási eredményekkel, részletes körzeti bontással és azonnali elemzésekkel segítik az eligazodást az országgyűlési választások napján.
