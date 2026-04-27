Elképesztő fordulat az akkumulátorraktár ügyében: engedtek a helyiek nyomásának, azonnal költözik a bérlő

A CTP bejelentette, hogy eleget tesz Érd és Budafok-Tétény lakói kérésének és a bérlő elviszi az akkumulátor raktárat a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkból.

Az elmúlt napokban a figyelem középpontjába került a Budafok-Tétény és Érd határában található CTPark Budapest-Érd logisztikai központ, amelynek bérlője a csarnokban akkumulátor tárolást végez.

A szomszédos kerületben, illetve Érden lakók egyértelművé tették, hogy – bár a raktárakban nincs veszélyes anyag tárolás, kizárólag akkumulátorok tárolását és szoftveres tesztelését végzik – azt szeretnék, ha a területen nem folyna ilyen jellegű tevékenység sem.

„Meghallottuk, megértettük és tiszteletben tartjuk az emberek kérését” – mondta el Gondi Ferenc, a CTP ügyvezetője – „Ezért haladéktalanul tárgyalást kezdtünk a bérlővel, aki nyitott arra, hogy elvigye az akkumulátor-tárolási tevékenységet a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkból, ehhez még egyeztetni fog az érintett polgármesterekkel. Továbbra is elkötelezettek vagyunk Érd és Budafok-Tétény lakossága felé, és szeretnénk hozzájárulni a terület fejlődéséhez. Megígérem, hogy a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkban a jövőben nem lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység.”

A vállalat versenytárgyalásos eljárás nyerteseként 2024 májusában szerezte meg a 70 hektáros telek tulajdonjogát, hogy a piaci igényekhez és gazdasági trendekhez igazodva a következő tíz évben egy modern, fenntartható, európai színvonalú, a térség gazdasági fejlődését támogató logisztikai parkot hozzon létre. A vállalat 2025 januárjában kezdte meg az új CTPark Budapest-Érd fejlesztését, a komplexum teljes kiépülését követően összesen mintegy 250 000 négyzetméternyi fenntartható A-kategóriás területet biztosít majd.

A vállalat Budapest-Érd épületei fenntartható technológiákat alkalmaznak, mint energiatakarékos LED-világítás, napelemek és zöldhomlokzatok. A CTP 2,5 hektárnyi új véderdőt is telepített a Duna mentén a Natura 2000 puffer zónájának növelése érdekében a Magyar Kertörökség Alapítvánnyal kötött stratégiai partnerség keretein belül.