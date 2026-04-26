Furcsa mozgások a magyar tőzsdén: a jó hírek dacára is esett a vezető részvények ára

Csökkenő forgalomban mérséklődött a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX pénteken 133 872,25 ponton zárt, 3,56 százalékkal, 4945,78 ponttal alacsonyabban az előző heti záróértékénél. A részvénypiac heti összeforgalma 142,41 milliárd forintot tett ki az előző heti 336,22 milliárd forintot után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
A kereskedők a BÉT heti ármozgásait meghatározó tényezők közül a megelőző hét kiemelkedő emelkedését követő profitrealizálást, illetve a nemzetközi piacokra kedvezőtlenül ható közel-keleti eseményeket emelték ki kommentárjaikban. A vezető papírok közül az OTP ára esett a leginkább, annak ellenére, hogy a bank papírjairól kedvező hírek érkeztek.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője a heti összefoglalójában kiemelte, a Trigon Dom Maklerski az OTP célárfolyamát 39 200 forintról 44 437 forintra emelte, változatlanul tartás ajánlás mellett. A Goldman Sachs 42 000 forintról 52 700 forintra emelte az OTP 12 havi célárfolyamát, vételi ajánlás mellett. Az HSBC pedig 46 550 forintról 50 000 forintra emelte a célárat, igaz, az ajánlást vételről tartásra rontotta. Jelenleg 17 elemző követi az OTP-t, közülük jelenleg 11-en vételre, 5-en tartásra, 2-en eladásra javasolják, a medián célárfolyam 44 518 forint.
Az ugyancsak gyengülő Richterre is érkezett céláremelés, a Trigon Dom Maklerski 13 127 forintról 13 665 forintra módosított azt, ugyanakkor az ajánlást vételről tartásra rontotta.
A legtöbb vállalati hír a Mollal kapcsolatban érkezett a héten. Varga Zoltán ezek közül kiemelte: célegyenesbe jutott a NIS felvásárlása. A szerb pénzügyminiszter Washingtonban kijelentette, hogy közel a befejezéshez egy olyan megállapodásról folyó tárgyalás, amely a magyar Mol, az ADNOC és a Gazprom Neft részvételével rendezné az orosz NIS-részesedés sorsát. Eközben az amerikai pénzügyminisztérium új szankciós mentességet adott a szerb NIS olajtársaságnak, amely így 2026. június 16-ig folytathatja működését.
Újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. A Mol megerősítette, hogy csütörtökön kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon.
A héten legjobban teljesítő Magyar Telekommal kapcsolatban az elemző azt emelte ki: közzétették a 2025-ös eredmény után járó osztalékfizetés rendjét. Az osztalék bruttó összege 154 forint, az osztalékfizetés kezdő napja 2026. május 20.
- Az OTP árfolyama a héten 7,22 százalékkal 41 610 forintra esett, forgalma 106 milliárd forintot tett ki, kevesebb mint felét az előző hetinek.
- A Mol árfolyama a múlt pénteki záráshoz képest 0,29 százalékkal emelkedett, a hetet 4100 forinton fejezte be, forgalma meghaladta a 12 milliárd forintot.
- A Richter 13 000 forinton zárt, 1,14 százalékkal gyengült, forgalma kevéssel meghaladta a 12,3 milliárd forintot, szemben az előző heti több mint 28 milliárddal.
- A Magyar Telekom árfolyama 1,88 százalékkal emelkedve 2492 forintra nőtt 6,1 milliárd forintos összforgalomban.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,24 százalékkal emelkedve 9244,95 ponton zárta a hetet.
-
-
-
