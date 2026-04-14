Az IMF kedden közzétett, frissített makrogazdasági előrejelzése szerint a tavaly őszi jelentés óta eltelt időszak legmeghatározóbb eseménye a közel-keleti konfliktus kitörése volt.
Rengeteg pénz múlik Magyar Péter első lépésein: hatalmasat fordult a magyar piac, de könnyen beüthet a krach
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme azonnali és jelentős piaci átrendeződést hozott. A forint és a hazai vezető részvények erősödtek, míg a NER-hez köthető papírok árfolyama zuhant. A befektetők kvázi rendszerváltásként értékelik a helyzetet, és bíznak az uniós források gyors felszabadításában. A további gazdasági javuláshoz azonban a Magyar Péter vezette új kormánynak gyors és hiteles lépéseket kell tennie a költségvetés stabilizálása és a jogállamisági reformok terén. Ha ez elmarad, a túlzott piaci optimizmus hamar korrekcióba csaphat át.
Joánisz Gucianasz, a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlító Tanulmányok Intézetének (wiiw) ügyvezető igazgatója és vezető közgazdásza szerint a piacok már hónapokkal ezelőtt elkezdték beárazni a Tisza Párt megerősödését, valamint az esetleges euróövezeti csatlakozás esélyét.
A kétharmados győzelem azonban hirtelen, erőteljes átárazódást hozott. A szakember úgy látja, hogy a magyar eszközök kockázati felárának csökkenése folytatódhat, de a korábbinál már jóval lassabb és szelektívebb ütemben. A piac mostantól a konkrét lépéseket figyeli. Kérdés, hogy milyen gyorsan áll helyre az intézményi hitelesség, mennyire meggyőző a költségvetési pálya, és történik-e érdemi előrelépés az uniós források lehívásában.- tudósított a Portfolio.
A költségvetés állapota komoly kihívást jelent az új kormányzat számára. Az új gazdaságpolitika irányítói egy kevésbé piactorzító állami működés felé mozdulnának el. Ez hosszabb távon a szektorális különadók kivezetését is magában foglalná. Ezek az adónemek azonban addig nem szüntethetők meg, amíg nem biztosítják a megfelelő költségvetési ellentételezésüket. Az uniós pénzek felszabadítása és a járadékvadászatot szolgáló kiadások lefaragása önmagában valószínűleg nem lesz elegendő a hiány csökkentéséhez. A költségvetés tényleges állapotának felmérése után egy konkrét, számonkérhető gazdaságpolitikai programra lesz szükség. Ez a lépés elengedhetetlen a hitelminősítők és a nemzetközi befektetők megnyugtatásához.
Az elmúlt évek konfliktusai után az Európai Bizottság részéről is erős a motiváció a kapcsolatok normalizálására. A lengyel példa jól mutatja, hogy egy politikai irányváltás önmagában is hatalmas súllyal bír Brüsszelben. Ha az új kormány hiteles lépéseket tesz a már jól ismert jogállamisági feltételek és a szupermérföldkövek teljesítése felé, az megindíthatja az érdemi párbeszédet. Egy optimista forgatókönyv alapján akár már idén elkezdődhet a befagyasztott források legalább részleges lehívása.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Rövid távon a forint szempontjából az a legkedvezőbb forgatókönyv, ha a politikai hitelesség gyorsan pénzügyi hitelességgé alakul. A befektetők kiszámíthatóbb makrogazdasági környezetet várnak, a gyors reformok pedig további forinterősödést hozhatnak. A legnagyobb kockázatot viszont az jelenti, ha a piaci várakozások túlszárnyalják a tényleges gazdaságpolitikai lépéseket. Ha a folyamatok a vártnál lassabban haladnak, az hamar árfolyam-korrekcióhoz vezethet. Ezt a globális környezet is jelentősen befolyásolja. Egy erősödő dollár vagy a romló nemzetközi befektetői hangulat önmagában is nyomás alá helyezheti a magyar fizetőeszközt.
Ezen bizonytalanságok miatt a Magyar Nemzeti Bank várhatóan kivár a kamatcsökkentésekkel. A jegybank valószínűleg addig szünetelteti a lazítást, amíg tisztábban nem látja a külső inflációs környezetet és a geopolitikai feszültségek energiapiaci hatásait. Emellett kulcsfontosságú lesz számukra az új kormány költségvetési politikájának iránya és hitelessége is.
Az euró magyarországi bevezetése továbbra is távoli cél: bár a lakosság támogatja, a gazdasági és jogi feltételek teljesítése jelenleg messzebb van, mint valaha.
Egy kellő felhatalmazással rendelkező kormány akár napok alatt elfogadtathatná a parlamenttel azokat a jogszabályokat, amelyeket Brüsszel a befagyasztott támogatások feloldásához kér.
Hatalmas kihívást jelent az új kormánynak a leköszönő vezetés által alig három hónap alatt felhalmozott, 3420 milliárd forintos államháztartási hiány kezelése.
Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.