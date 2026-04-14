Budapest város látképe a Parlament kivilágított épületével reggel, napfelkelte előtt
Gazdaság

Rengeteg pénz múlik Magyar Péter első lépésein: hatalmasat fordult a magyar piac, de könnyen beüthet a krach

Pénzcentrum
2026. április 14. 17:01

A Tisza Párt kétharmados választási győzelme azonnali és jelentős piaci átrendeződést hozott. A forint és a hazai vezető részvények erősödtek, míg a NER-hez köthető papírok árfolyama zuhant. A befektetők kvázi rendszerváltásként értékelik a helyzetet, és bíznak az uniós források gyors felszabadításában. A további gazdasági javuláshoz azonban a Magyar Péter vezette új kormánynak gyors és hiteles lépéseket kell tennie a költségvetés stabilizálása és a jogállamisági reformok terén. Ha ez elmarad, a túlzott piaci optimizmus hamar korrekcióba csaphat át.

Joánisz Gucianasz, a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlító Tanulmányok Intézetének (wiiw) ügyvezető igazgatója és vezető közgazdásza szerint a piacok már hónapokkal ezelőtt elkezdték beárazni a Tisza Párt megerősödését, valamint az esetleges euróövezeti csatlakozás esélyét.

A kétharmados győzelem azonban hirtelen, erőteljes átárazódást hozott. A szakember úgy látja, hogy a magyar eszközök kockázati felárának csökkenése folytatódhat, de a korábbinál már jóval lassabb és szelektívebb ütemben. A piac mostantól a konkrét lépéseket figyeli. Kérdés, hogy milyen gyorsan áll helyre az intézményi hitelesség, mennyire meggyőző a költségvetési pálya, és történik-e érdemi előrelépés az uniós források lehívásában.- tudósított a Portfolio.

A költségvetés állapota komoly kihívást jelent az új kormányzat számára. Az új gazdaságpolitika irányítói egy kevésbé piactorzító állami működés felé mozdulnának el. Ez hosszabb távon a szektorális különadók kivezetését is magában foglalná. Ezek az adónemek azonban addig nem szüntethetők meg, amíg nem biztosítják a megfelelő költségvetési ellentételezésüket. Az uniós pénzek felszabadítása és a járadékvadászatot szolgáló kiadások lefaragása önmagában valószínűleg nem lesz elegendő a hiány csökkentéséhez. A költségvetés tényleges állapotának felmérése után egy konkrét, számonkérhető gazdaságpolitikai programra lesz szükség. Ez a lépés elengedhetetlen a hitelminősítők és a nemzetközi befektetők megnyugtatásához.

Bod Péter Ákos szerint a választási eredmény legfontosabb üzenete a stabilitás: a piacok számára kulcsfontosságú, hogy egyértelmű politikai felhatalmazás született.

Az elmúlt évek konfliktusai után az Európai Bizottság részéről is erős a motiváció a kapcsolatok normalizálására. A lengyel példa jól mutatja, hogy egy politikai irányváltás önmagában is hatalmas súllyal bír Brüsszelben. Ha az új kormány hiteles lépéseket tesz a már jól ismert jogállamisági feltételek és a szupermérföldkövek teljesítése felé, az megindíthatja az érdemi párbeszédet. Egy optimista forgatókönyv alapján akár már idén elkezdődhet a befagyasztott források legalább részleges lehívása.

Rövid távon a forint szempontjából az a legkedvezőbb forgatókönyv, ha a politikai hitelesség gyorsan pénzügyi hitelességgé alakul. A befektetők kiszámíthatóbb makrogazdasági környezetet várnak, a gyors reformok pedig további forinterősödést hozhatnak. A legnagyobb kockázatot viszont az jelenti, ha a piaci várakozások túlszárnyalják a tényleges gazdaságpolitikai lépéseket. Ha a folyamatok a vártnál lassabban haladnak, az hamar árfolyam-korrekcióhoz vezethet. Ezt a globális környezet is jelentősen befolyásolja. Egy erősödő dollár vagy a romló nemzetközi befektetői hangulat önmagában is nyomás alá helyezheti a magyar fizetőeszközt.

Ezen bizonytalanságok miatt a Magyar Nemzeti Bank várhatóan kivár a kamatcsökkentésekkel. A jegybank valószínűleg addig szünetelteti a lazítást, amíg tisztábban nem látja a külső inflációs környezetet és a geopolitikai feszültségek energiapiaci hatásait. Emellett kulcsfontosságú lesz számukra az új kormány költségvetési politikájának iránya és hitelessége is.
