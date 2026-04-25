2026. április 25. szombat Márk
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. április 15.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) a Sándor-palotában, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel (b) 20
Gazdaság

Bejelentette Orbán Viktor: lemond a parlamenti mandátumáról

Pénzcentrum
2026. április 25. 17:55

Orbán Viktor bejelentette a közösségi médiában: visszadaja parlamenti mandátumát. A leköszönő miniszterelnök a Fidesz elnökségi ülése után jelentkezett be. 

"Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is" - hangzik el Orbán Viktor friss videójában.

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz" - mondta el Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, azt visszaadja.

Mert most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Jövő héten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előre hoztuk júniusra. Közel négy évtizede vezettem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban. A választási győzelmekben és vereségekben. Egy valami azonban nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége

- mondja az ügyvivő miniszterelnök, akinek

az elnökség azt javasolta, hogy munkáját a Fidesz elnökeként folytassa.

"Ha a kongresszus megtisztel a bizalmával, készen állok a feladatra" - mondta Orbán. 

Lemondott Orbán Viktor: mandátum nem egyenlő a Fidesz elnökségével

Ugyan parlamenti mandátumáról lemondott Orbán Viktor, ez nem jelenti azt, hogy a Fidesz éléről is távozna. Az elnökség elmondása szerint a pozíció megtartását javasolta, erről a kongresszus fog dönteni. Mint elmondta, jövő héten országos választmányt tartanak, és az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előre hozták júniusra. Így már a nyáron kiderülhet, mgetiszteli-e a bizalmával a kongresszus Orbánt.

Kapcsolódó hír, hogy pénteken lemondott Semjén Zsolt. Viszont a lemondását pártja nem fogadta el.

Orbán Anita miniszterelnök-helyettes lesz
EZ IS ÉRDEKELHET
A miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
#kormány #magyarország #választások #belföld #gazdaság #lemondás #országgyűlés #miniszterelnök #orbán viktor #politika #kormányzat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.

FRISS HÍREK
Több friss hír
19:03
18:28
18:06
17:55
17:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 24. 16:50
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 25. 17:43
A TV2 vizsgálatot indított Szalai Vivien és köre ügyében
Három egymástól független forrás, köztük a TV2 sajtóosztálya is megerősítette: a Media1 április 22-i...
Holdblog  |  2026. április 25. 09:18
Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel...
Bankmonitor  |  2026. április 24. 14:33
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH ad...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 25.
Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 25.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2026. április 25.
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
2026. április 25.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
NAPTÁR
Tovább
2026. április 25. szombat
Márk
17. hét
Április 25.
Állategészségügyi világnap
Április 25.
A pingvinek világnapja
Április 25.
Malária világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
6 napja
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
3 napja
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
4
3 napja
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
5
6 napja
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 18:06
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 16:04
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
Agrárszektor  |  2026. április 25. 17:34
Kemény jóslat érkezett arról, mi várhat Budapestre a jövőben