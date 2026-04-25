Bejelentette Orbán Viktor: lemond a parlamenti mandátumáról

Orbán Viktor bejelentette a közösségi médiában: visszadaja parlamenti mandátumát. A leköszönő miniszterelnök a Fidesz elnökségi ülése után jelentkezett be.

"Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is" - hangzik el Orbán Viktor friss videójában.

"A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz" - mondta el Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, azt visszaadja.

Mert most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Jövő héten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előre hoztuk júniusra. Közel négy évtizede vezettem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban. A választási győzelmekben és vereségekben. Egy valami azonban nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége

- mondja az ügyvivő miniszterelnök, akinek

az elnökség azt javasolta, hogy munkáját a Fidesz elnökeként folytassa.

"Ha a kongresszus megtisztel a bizalmával, készen állok a feladatra" - mondta Orbán.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Lemondott Orbán Viktor: mandátum nem egyenlő a Fidesz elnökségével

Ugyan parlamenti mandátumáról lemondott Orbán Viktor, ez nem jelenti azt, hogy a Fidesz éléről is távozna. Az elnökség elmondása szerint a pozíció megtartását javasolta, erről a kongresszus fog dönteni. Mint elmondta, jövő héten országos választmányt tartanak, és az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előre hozták júniusra. Így már a nyáron kiderülhet, mgetiszteli-e a bizalmával a kongresszus Orbánt.

Kapcsolódó hír, hogy pénteken lemondott Semjén Zsolt. Viszont a lemondását pártja nem fogadta el.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA