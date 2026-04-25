Bejelentette Orbán Viktor: lemond a parlamenti mandátumáról
Orbán Viktor bejelentette a közösségi médiában: visszadaja parlamenti mandátumát. A leköszönő miniszterelnök a Fidesz elnökségi ülése után jelentkezett be.
"Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is" - hangzik el Orbán Viktor friss videójában.
Orbán Viktor lemondott mandátumáról
"A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz" - mondta el Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, azt visszaadja.
Mert most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Jövő héten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előre hoztuk júniusra. Közel négy évtizede vezettem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban. A választási győzelmekben és vereségekben. Egy valami azonban nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége
- mondja az ügyvivő miniszterelnök, akinek
az elnökség azt javasolta, hogy munkáját a Fidesz elnökeként folytassa.
"Ha a kongresszus megtisztel a bizalmával, készen állok a feladatra" - mondta Orbán.
Lemondott Orbán Viktor: mandátum nem egyenlő a Fidesz elnökségével
Ugyan parlamenti mandátumáról lemondott Orbán Viktor, ez nem jelenti azt, hogy a Fidesz éléről is távozna. Az elnökség elmondása szerint a pozíció megtartását javasolta, erről a kongresszus fog dönteni. Mint elmondta, jövő héten országos választmányt tartanak, és az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előre hozták júniusra. Így már a nyáron kiderülhet, mgetiszteli-e a bizalmával a kongresszus Orbánt.
Kapcsolódó hír, hogy pénteken lemondott Semjén Zsolt. Viszont a lemondását pártja nem fogadta el.
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
-
-
-
