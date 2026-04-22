Befejeződtek a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így április 21-én este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó vis maior helyzet.
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol a vállalat beépíthető és szabadon álló hűtőgépeket gyárt. A gyárbezárás tervezett időpontja 2026 év vége, ami körülbelül 600 munkatársat érint.
A termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés, amelynek célja a költséghatékonyság erősítése és a működés rugalmasságának növelése a már meglévő gyártási kapacitások kihasználása mellett. Ezt elsősorban a jelenlegi, kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolja, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás és az egyre erősebb verseny határoznak meg.
“Ez egy rendkívül nehéz döntés, megértjük, hogy ez milyen nehéz helyzetet teremt a munkatársainknak, akik éveken át dolgoztak a gyár és vállalatunk sikereiért. Jelenleg arra összpontosítunk, hogy egy olyan méltányos csomagról tárgyaljunk az Üzemi Tanáccsal és a szakszervezettel közösen, amely ösztönzi a dolgozókat a maradásban és támogatja őket a jövőbeni elhelyezkedésükben” – mondta Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója.
Az Electrolux Group elkötelezett, hogy együttműködjön a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak. A vállalat haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.
Az Electrolux az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit.
A vállalat a meglévő gyártókapacitásokra támaszkodva, valamint külső partnerekkel együttműködve továbbra is teljes mértékben ki tudja elégíteni a hűtőgépek iránti keresletet.
A gyár bezárása előreláthatólag nem befolyásolja a szállítási határidőket, a termékek elérhetősége továbbra is zökkenőmentes marad az ügyfelek és a fogyasztók számára.
A döntés nem érinti a budapesti iroda értékesítési és marketing tevékenységeit.
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme és az euró bevezetésének ígérete azonnali, rendkívül pozitív piaci reakciókat váltott ki.
A közel-keleti helyzet miatt továbbra is némi bizonytalanság látható a piacokon, ennek ellenére enyhe emelkedéssel indulhat szerdán a kereskedés.
Az államfő 2026. május 9-ére hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését.
Váratlan fordulat a hazai tőzsdén: míg az OTP lejtőre került, egy másik magyar papír sosem látott csúcsot döntött
Budapest, 2026. április 21., kedd (MTI) - A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 742,26 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 135 643,99 ponton zárt kedden.
Jelasity Radován, az Erste Bank elnök‑vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke arról beszélt, milyen kihívásokkal szembesült az elmúlt években a bankszektor, és mit vár az...
Hozamcsökkenés és jelentős túljelentkezés jellemezte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) keddi, három hónapos diszkont kincstárjegyekre kiírt aukcióját.
A köztársasági elnök Magyarország államfője, akinek szerepét az Alaptörvény határozza meg. A köztársasági elnök fizetése kapcsán a 2011. éve CX. törvény rendelkezései az irányadók.
Sikerrel zárult a parlamenti pártok egyeztetése, így megszületett a megállapodás az új Országgyűlés bizottsági struktúrájáról.
Most lehetőséged nyílik arra, hogy megoszd velünk médiafogyasztási szokásaidat, valamint véleményed a Pénzcentrumról.
Ez nagyon jó hír a magyar gazdaságnak: több milliárd euró jöhet máris hazánkba, rábólintott Brüsszel
Brüsszel egyre rugalmasabb hozzáállása a még fel nem használt uniós források átcsoportosításához jó hír Magyarországnak is.
Csúnyán pofára eshet, aki csodát várt a kormányváltástól: ez vár a magyar gazdaságra 2026-ban – nem lesz egy sétagalopp
Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság ugyan kilábalhat a stagnálásból, de a növekedés üteme továbbra is visszafogott marad 2026-ban.
Váratlan fenyegetés érkezett Oroszországból: leléphet a Roszatom Magyarországról, mi lesz a Paks II projekttel?
Az orosz állami hírügynökség "A Roszatom közel áll ahhoz, hogy elhagyja Magyarországot" címmel közölt egy cikket.
Ez lehet Magyar Péter egyik legnagyobb dilemmája a kormányzása alatt: bárhogy is dönt, a kockázat óriási
Amennyiben a kormány a szerződésbontás mellett dönt, a magyar államnak kell tételesen bizonyítania, hogy az orosz fél képtelen volt teljesíteni a műszaki és határidős vállalásait.
Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.
A jegybank a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokkal magyarázza a visszaesést, egymilliárd dollárnyival kevesebb az aranytartalékunk most.
Az euróval és a frankkal szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben ugyanakkor némileg gyengült reggelre a forint árfolyama.
Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2431,78 ponttal, 1,75 százalékkal esett, így 136 386,25 ponton zárt.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
Mennyivel marad el a talajvíz szintje a sokéves átlagtól? És melyik térségek vannak a legnagyobb veszélyben hazánkban? Mutatjuk!
-
