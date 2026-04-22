Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés

Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol a vállalat beépíthető és szabadon álló hűtőgépeket gyárt. A gyárbezárás tervezett időpontja 2026 év vége, ami körülbelül 600 munkatársat érint.

A termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés, amelynek célja a költséghatékonyság erősítése és a működés rugalmasságának növelése a már meglévő gyártási kapacitások kihasználása mellett. Ezt elsősorban a jelenlegi, kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolja, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás és az egyre erősebb verseny határoznak meg.

“Ez egy rendkívül nehéz döntés, megértjük, hogy ez milyen nehéz helyzetet teremt a munkatársainknak, akik éveken át dolgoztak a gyár és vállalatunk sikereiért. Jelenleg arra összpontosítunk, hogy egy olyan méltányos csomagról tárgyaljunk az Üzemi Tanáccsal és a szakszervezettel közösen, amely ösztönzi a dolgozókat a maradásban és támogatja őket a jövőbeni elhelyezkedésükben” – mondta Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az Electrolux Group elkötelezett, hogy együttműködjön a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak. A vállalat haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.

Az Electrolux az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit.

A vállalat a meglévő gyártókapacitásokra támaszkodva, valamint külső partnerekkel együttműködve továbbra is teljes mértékben ki tudja elégíteni a hűtőgépek iránti keresletet.

A gyár bezárása előreláthatólag nem befolyásolja a szállítási határidőket, a termékek elérhetősége továbbra is zökkenőmentes marad az ügyfelek és a fogyasztók számára.

A döntés nem érinti a budapesti iroda értékesítési és marketing tevékenységeit.