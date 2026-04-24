Váratlan bejelentést tett Brüsszel: máris újabb kíméletlen csapást mér az EU Oroszországra

Az Európai Unió már a következő szankciós lépéseken dolgozik Oroszországgal szemben. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő pénteken, az uniós vezetők ciprusi informális találkozója előtt jelentette be, hogy a 20. csomag elfogadása után már a 21. szankciós kör előkészítése zajlik.

Kallas hangsúlyozta, hogy a cél a nyomás fenntartása és erősítése. Az EU ezzel azt üzeni Moszkvának, hogy nem számíthat a szankciós politika felpuhítására vagy visszafordítására. A főképviselő szerint az unió hosszú távon is kitart Ukrajna mellett, és a támogatás politikai és gazdasági eszközökkel egyaránt folytatódik.

Az elmúlt időszakban az EU több körben vezetett be korlátozásokat, amelyek érintették az orosz energiaszektort, a pénzügyi rendszert, valamint számos vállalatot és magánszemélyt. A most előkészítés alatt álló új csomag várhatóan tovább bővíti ezeket az intézkedéseket, és új területeket is bevonhat.

A ciprusi egyeztetésen a tagállamok azt is áttekintik, hogyan lehet hatékonyabban érvényesíteni a már meglévő szankciókat, és miként lehet kezelni azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé teszik az intézkedések megkerülését.

Az unió célja, hogy egységes fellépéssel növelje a szankciók gazdasági hatását, miközben fenntartja a politikai nyomást Oroszországon.