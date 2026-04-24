Mindent a feje tetejére állít a politikai fordulat: ezen a kulcskérdésen múlik, hogy dőlni fog-e a pénz Magyarországra

A Tisza Párt győzelme új helyzetet teremt az uniós források körül, de a pénzek sorsa továbbra is feltételekhez kötött. A jelenlegi állás szerint jelentős összegek maradtak zárolva, a Kohéziós Alapból mintegy 7 milliárd euró, míg a helyreállítási alapból közel 9,5 milliárd euró. A kulcskérdés az, hogy az új kormány képes-e gyorsan teljesíteni a jogállamisági elvárásokat, mert ettől függ a források tényleges felszabadítása.

A határidők szorosak, különösen a helyreállítási alap esetében, ahol 2026 augusztusa kritikus. Ugyanakkor vannak technikai megoldások, amelyek mozgásteret adhatnak. Ilyen az MFB-keretszerződés vagy a retroaktív finanszírozás, amelyek segítségével a támogatási keret jelentős része még lehívható. Ez akár több ezer milliárd forintos plusz forrást jelenthet a gazdaság számára.

A pénzek beáramlása több csatornán keresztül hatna. Egyrészt felpörgetheti a beruházásokat, mert az állami források mellé a magántőke is könnyebben belép. Másrészt erősítheti a befektetői bizalmat, ami már most is látszik a piaci reakciókban. Harmadrészt javíthatja a költségvetés helyzetét, ami nagyobb mozgásteret adhat a gazdaságpolitikának.

Az Accorde Alapkezelő grafikája a Magyarország számára elérhető uniós források aktuális állapotát mutatja be 2026 áprilisában, külön bontva a kohéziós és a helyreállítási alapokra. Grafika: Accorde Alapkezelő

A következő hónapokban az dől el, hogy az új politikai helyzet valódi fordulatot hoz-e, vagy a források egy része végleg elvész.

