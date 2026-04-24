Budapest, 2026. április 13.Magyar Péter, a TISZA Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyûlési választásokat követõen a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Mindent a feje tetejére állít a politikai fordulat: ezen a kulcskérdésen múlik, hogy dőlni fog-e a pénz Magyarországra

Pénzcentrum
2026. április 24. 12:32

A Tisza Párt győzelme új helyzetet teremt az uniós források körül, de a pénzek sorsa továbbra is feltételekhez kötött. A jelenlegi állás szerint jelentős összegek maradtak zárolva, a Kohéziós Alapból mintegy 7 milliárd euró, míg a helyreállítási alapból közel 9,5 milliárd euró. A kulcskérdés az, hogy az új kormány képes-e gyorsan teljesíteni a jogállamisági elvárásokat, mert ettől függ a források tényleges felszabadítása.

A határidők szorosak, különösen a helyreállítási alap esetében, ahol 2026 augusztusa kritikus. Ugyanakkor vannak technikai megoldások, amelyek mozgásteret adhatnak. Ilyen az MFB-keretszerződés vagy a retroaktív finanszírozás, amelyek segítségével a támogatási keret jelentős része még lehívható. Ez akár több ezer milliárd forintos plusz forrást jelenthet a gazdaság számára.

A pénzek beáramlása több csatornán keresztül hatna. Egyrészt felpörgetheti a beruházásokat, mert az állami források mellé a magántőke is könnyebben belép. Másrészt erősítheti a befektetői bizalmat, ami már most is látszik a piaci reakciókban. Harmadrészt javíthatja a költségvetés helyzetét, ami nagyobb mozgásteret adhat a gazdaságpolitikának.

Az Accorde Alapkezelő grafikája a Magyarország számára elérhető uniós források aktuális állapotát mutatja be 2026 áprilisában, külön bontva a kohéziós és a helyreállítási alapokra. Grafika: Accorde Alapkezelő

A következő hónapokban az dől el, hogy az új politikai helyzet valódi fordulatot hoz-e, vagy a források egy része végleg elvész.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#beruházás #magyarország #európai unió #költségvetés #gazdaság #uniós támogatás #politika #befektetők #2026 #tisza párt

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:13
13:02
12:32
12:12
11:55
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 23. 16:50
Megint jön az orosz olaj Magyarországra - De korai még fellélegezni  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 24. 10:25
Rekordmagasságban a lakásárak: Egy év alatt közel negyedével drágultak az ingatlanok Magyarországon
Az MNB friss adatai szerint a magyarországi lakásárak 2025 utolsó negyedévében közel negyedével maga...
Holdblog  |  2026. április 24. 09:39
Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 24. 07:45
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
2026. április 24.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
1
1 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
5 napja
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
2 napja
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
4
2 napja
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
5
5 napja
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 13:02
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 11:44
Hatalmas bajban van az ország gazdasága: elkerülhetetlen a totális csőd?
Agrárszektor  |  2026. április 24. 12:28
Kemény időjárás tarolja le az országot: ez vár a magyarokra hétvégén