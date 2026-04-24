Erősebben megy hétvégézni a forint: így áll a magyar deviza péntek esti zárásán

Pénteken ugyan erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, heti szinten azonban így is gyengüléssel zárta a kereskedést a bankközi devizapiacon. Ezzel együtt a hazai fizetőeszköz áprilisi mérlege továbbra is határozottan pozitív.

A hét utolsó munkanapján kora reggeltől késő délutánig egyértelműen javult a magyar deviza pozíciója. Az euró árfolyama reggel hét és délután hat óra között 366,75-ről 364,51 forintra csökkent. Ez a forint szempontjából 0,6 százalékos erősödést jelent.

A dollár jegyzése 314,12-ről 311,16 forintra esett, ami 0,9 százalékos javulást mutat. A svájci frank kurzusa eközben 399,14-ről 396,40 forintra mérséklődött, ami 0,7 százalékos felértékelődést takar.

A sikeres pénteki hajrá ellenére a forint a hét egészét tekintve veszteséget könyvelt el. A hét kezdetéhez viszonyítva az euróval és a svájci frankkal szemben egyaránt 0,9 százalékot gyengült. A dollárhoz képest pedig 1,3 százalékos értékvesztést szenvedett el.

Havi szinten ugyanakkor kimondottan kedvező a kép. Áprilisban a forint eddig az euróhoz képest 5,1 százalékos, a dollárhoz viszonyítva pedig 6,4 százalékos erősödést ért el. A svájci frank ellenében 4,7 százalékkal értékelődött fel.