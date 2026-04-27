Egy kis gyertya ég a sötétben
Sport

Verseny közben halt meg a legendás sakkozó: mi történhetett?

Pénzcentrum
2026. április 27. 12:43

Matti Uimonen az albániai szenior világbajnokság közben halt meg, halálával régi motorost veszített a nemzetközi sakkélet.

Elhunyt Matti Uimonen finn sakkmester, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) és a finn sakkközösség megbecsült tagja. A 67 éves sportembert az albániai Durrësben rendezett szenior sakkcsapat-világbajnokságon érte a halál.

Az 1959-ben született Uimonen a mesterjelölti (CM) címet szerezte meg, ám neve nem elsősorban a versenyeredményeihez kötődik. Évtizedeken át fáradhatatlanul dolgozott a sportág népszerűsítéséért, különösen a látássérült játékosok körében. Hosszú időn keresztül a finn látássérültek sakkválogatottjának csapatkapitányaként is tevékenykedett.

Elismert versenybíróként és aktív versenyszervezőként egyaránt ismerték. Bár polgári foglalkozása szerint szoftverfejlesztőként dolgozott a Receptum Oy cégnél, mindig időt szakított legnagyobb szenvedélyére, a sakkra. A HSK sakk-klub alelnökeként és webmestereként is szolgálta a közösséget. 

 
