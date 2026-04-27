Gianluca Rocchi, a Serie A és a Serie B játékvezetőinek küldéséért felelős vezetője felfüggesztette tevékenységét, miután ügyészségi nyomozás indult ellene.
Verseny közben halt meg a legendás sakkozó: mi történhetett?
Matti Uimonen az albániai szenior világbajnokság közben halt meg, halálával régi motorost veszített a nemzetközi sakkélet.
Elhunyt Matti Uimonen finn sakkmester, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) és a finn sakkközösség megbecsült tagja. A 67 éves sportembert az albániai Durrësben rendezett szenior sakkcsapat-világbajnokságon érte a halál.
Az 1959-ben született Uimonen a mesterjelölti (CM) címet szerezte meg, ám neve nem elsősorban a versenyeredményeihez kötődik. Évtizedeken át fáradhatatlanul dolgozott a sportág népszerűsítéséért, különösen a látássérült játékosok körében. Hosszú időn keresztül a finn látássérültek sakkválogatottjának csapatkapitányaként is tevékenykedett.
Elismert versenybíróként és aktív versenyszervezőként egyaránt ismerték. Bár polgári foglalkozása szerint szoftverfejlesztőként dolgozott a Receptum Oy cégnél, mindig időt szakított legnagyobb szenvedélyére, a sakkra. A HSK sakk-klub alelnökeként és webmestereként is szolgálta a közösséget.
Ebből a cikkből most megtudhatod, mikor rendezik az időmérőt, a sprintversenyt és magát a Miami Nagydíjat: görgess lejjebb a legfontosabb infókért!
A nyári focivébé jegyértékesítése során súlyos problémákba ütköznek a fogyatékossággal élő szurkolók.
A hazai bajnokságban Fradi–Paks meccset rendeznek, a nemzetközi porondon pedig az AC Milan–Juventus rangadó emelkedik ki.
Szakértők szerint a tavalyi győztes, a kenyai Sabastian Sawe a világcsúcs megdöntésének reményével áll rajthoz a vasárnapi londoni maratonon.
A férfi egészen 57 éves koráig egyáltalán nem futott, azóta viszont 31 maratont teljesített.
A szombat ezúttal sem kínál pihenőt a labdarúgás szerelmeseinek: a kontinens legfontosabb bajnokságaiban egymás után rendezik a meccseket.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
A TAO-rendszer megmarad, de máshogyan fog működni a program szerint: erről kérdeztünk egy adószakértőt és egy futballszakírót.
Michael Eneramo, a nigériai válogatott egykori csatára 40 éves korában életét vesztette, miután egy barátságos mérkőzésen összeesett a pályán.
A gárda a harmadosztályba (League One) esett ki, közben a pénzügyi helyzete is rendkívül aggasztó.
Erre mi szükség volt? Színészkedésért büntették a veterán hokis sztárt, még a sajátjai is lehúzták róla a bőrt
Sidney Crosby pályafutása során először kapott színészkedésért büntetést az NHL rájátszásában: az eset élénk vitát váltott ki a szurkolók körében a közösségi médiában.
A cégek között iráni, valamint az oroszok által megszállt Krím-félszigeten működő vállalatok is találhatók.
Eszement jegyárak a vébédöntőre: csillagászati összegbe kerül egy jegy, ki fizet ennyit egy meccsért?
Csillagászati összegekért kínálnak jegyeket a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjére a FIFA hivatalos viszonteladói platformján: egyetlen ülőhelyért akár 2,3 millió dollárt is elkérnek
Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.
A 14 éves török Yagiz Kaan Erdogmus lett a sakkvilág legfiatalabb, 2700-as Élő-pontszámmal rendelkező nagymestere.
Máris megvan Pep Guardiola utóda? Ő ülhet le a katalán zseni helyett a City padjára, meglepő név került elő
Enzo Maresca a legesélyesebb jelölt a Manchester City vezetőedzői posztjára, amennyiben Pep Guardiola a szezon végén távozik
Több tucat emberi jogi szervezet utazási figyelmeztetést adott ki a nyári VB miatt az Egyesült Államokba látogatók számára.
A pénteki fociprogram a spanyol élvonaltól a francia ligán át egészen a hazai pályákig terjed, több figyelemre méltó találkozóval.
Máris elveszíti Lampardot a 25 év után feljutó Coventry? A Chelsea sorompóba lépett, megszólalt a tulajdonos
A 25 év után PL-be visszajutó Coventry City tulajdonosa, Doug King szerint a szurkolóknak nem kell aggódniuk amiatt, hogy Frank Lampard vezetőedzőt a Chelsea-vel hozzák...
-
-
