2026. április 25. szombat Márk
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szőlőültetvényt permetező mezőgazdasági permetezőgép perspektivikus nézete.
Gazdaság

Még elkerülhető a totális szőlőkatasztrófa Magyarországon? Lépett a hatóság: újabb pusztító vegyszer kapott zöldutat

Pénzcentrum
2026. április 25. 13:55

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) bővítette az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre engedélyezett készítmények körét: további hat készítmény engedélyét kiterjesztette a szőlő aranyszínű sárgaság (FD) elleni védekezésre - közölték a honlapon. Emellett négy készítmény az idei évre szükséghelyzeti engedélyt kapott.

A hatóság kiterjesztette hat készítmény engedélyokiratát szőlőkabóca károsítóra, az Agrokén, Nevikén, Nevikén Extra, és Olajos Rézkén a tojás alak elleni védekezésre, illetve a Sumi Alfa 5 EC és Sumi Alfa 5 EW (származtatott: Sumicidin 5 EW) a lárva és imágó elleni védekezésre. A fentiekkel együtt már 21 db készítmény és ezeknek 19 db származtatott, illetve 5 db párhuzamos engedéllyel rendelkező változata alkalmazható. 

Továbbá az idei évre négy szükséghelyzeti engedélyt adtak ki, az ökológiai termesztésben is felhasználható NeemAzal-T/S, Aza és Pyregard készítményekre, illetve a Carnadine (származtatott: Roslix, Silentium; párhuzamos: Carnadine, Carnadine 200, Roslix) rovarölő permetezőszerre. Ez összesen 9 készítmény szükséghelyzeti felhasználását jelenti - közölte a hatóság.

Ennyi volt, vége a hobbi szőlőtermesztésnek: pusztulás és milliós bírság fenyegeti a mulasztó gazdákat
EZ IS ÉRDEKELHET
Ennyi volt, vége a hobbi szőlőtermesztésnek: pusztulás és milliós bírság fenyegeti a mulasztó gazdákat
Éveken belül drámai változás következhet be a magyar szőlőültetvényekben, az ágazat szakértői szerint a hobbi szőlőtermesztés ideje gyakorlatilag lejárt.

Az alábbi négy készítmény kapott szükséghelyzeti engedélyt.

1. Pyregard

A Pyregard rovarölő szer felhasználható 2026. március 16-tól 2026. július 13-ig szőlőben amerikai szőlőkabóca ellen növényvizsgálat alapján a lárvák és a kifejlett alak ellen maximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban 500-1000 l/ha permetlével kijuttatva.

2. NeemAzal-T/S

A NeemAzal-T/S rovarölő szer felhasználható 2026. május 11-től 2026. szeptember 7-ig szőlő kultúrában amerikai szőlőkabóca ellen maximum 2 alkalommal 3,0 l/ha dózisban, 400-800 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva.

3. Aza

Az Aza rovarölő szer felhasználható 2026. május 11-től 2026. szeptember 7-ig szőlő (borszőlő, csemegeszőlő, alany- és törzsültetvény, szőlőiskola) kultúrában maximum 2 alkalommal amerikai szőlőkabóca ellen 3 l/ha dózisban 150-500 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva.

4. Carnadine

A Carnadine (származtatott: Roslix, Silentium; párhuzamos: Carnadine, Carnadine 200, Roslix) rovarölő szer felhasználható 2026. április 21-től 2026. augusztus 18-ig szőlő kultúrában legfeljebb egy alkalommal amerikai szőlőkabóca ellen a tömeges lárvakelés időszakában, virágzás előtt a fürtkezdemények növekedésétől a virágzat kifejlődéséig, valamint a bogyókötődés kezdetétől zsendülésig, 0,175 l/ha dózisban 500-1000 permetlé mennyiséggel kijuttatva.

A szőlőkabóca elleni védekezésben jelenleg összesen 54 készítmény alkalmazható, melyek közül 14 ökológiai gazdálkodásban is felhasználható. Az amerikai szőlőkabóca elleni, engedéllyel rendelkező készítmények összefoglaló táblázata itt elérhető. Az amerikai szőlő aranyszínű sárgasága betegséggel kapcsolatos további tudnivalókról a Nébih portálon tájékozódhatnak - közölte a hatóság.
Címlapkép: Getty Images
#kártevő #nébih #magyarország #borászat #gazdaság #engedély #szőlő #mezőgazdaság #agrárium #növény #termesztés #agrárszektor #kabóca #2026 #szőlőtermesztés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:20
14:14
13:55
13:26
13:10
NAPTÁR
Tovább
2026. április 25. szombat
Márk
17. hét
Április 25.
Állategészségügyi világnap
Április 25.
A pingvinek világnapja
Április 25.
Malária világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
