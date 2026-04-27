Mindenki kivár a háttérben: emiatt csúszik a MOL gigantikus olajüzlete
Tovább húzódik az orosz tulajdonban lévő szerb olajvállalat, a NIS eladása. A céget az amerikai szankciók miatt kell új kezekbe adni. A Mol által tervezett, közel egymilliárd eurós tranzakció lezárását bonyolult amerikai, orosz és szerb geopolitikai érdekek lassítják. Ezzel párhuzamosan a magyar vállalat amerikai tárgyalási engedélyét május végéig meghosszabbították - írta a 444.hu.
A pancsovai finomítót is birtokló vállalat eladása körüli bizonytalanság legfőbb oka a kivárás. Minden érintett fél a számára legkedvezőbb feltételeket próbálja kialkudni. Bojan Stanić, a Szerbiai Gazdasági Kamara igazgatóhelyettese szerint nemcsak Oroszország és a Mol, hanem az Egyesült Államok és maga Szerbia is igyekszik érvényesíteni a saját érdekeit. A szerb vezetés által meghúzott határok vélhetően nehezítik a gyors megegyezést. Sőt, egy átfogóbb geopolitikai rendezés esetén az is elképzelhető, hogy az orosz Gazprom végül megtartja a tulajdonjogát.
A NIS a jelenlegi orosz tulajdonosi háttér miatt áll amerikai szankciók alatt. A helyzetet csak egy olyan új tulajdonos belépése oldhatná meg, akit az összes érintett szereplő elfogad. A januári bejelentések alapján a vevő a Mol lehet. A magyar vállalat mintegy egymilliárd euróért venné át az oroszok 56,15 százalékos részesedését.
A tervek szerint az orosz tulajdon egy kisebb része az Egyesült Arab Emírségekhez kerülne. A szerb állam pedig további öt százalék megvásárlásával növelné a befolyását a cégben. A megállapodás sorsát azonban erősen befolyásolják a legfelsőbb szintű politikai egyeztetések és a moszkvai stratégiai döntések is.
A Mol hivatalos tájékoztatása szerint a tranzakciós egyeztetések jelenleg is zajlanak a korábban megkötött keretmegállapodás alapján. Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) május 22-ig meghosszabbította a magyar vállalat tárgyalási engedélyét. Az adásvétel végleges lezárásához a szerződés aláírásán túl elengedhetetlen az amerikai hatóságok és a szerb kormányzati szervek hivatalos jóváhagyása is.
