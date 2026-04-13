Ukrán és uniós zászlók az ukrán külügyminisztériumban
Világ

Ukrán külügyminiszter a Tisza győzelme után: új fejezetet nyitunk, biztosítani fogjuk a kárpátaljai magyarok jogait

Pénzcentrum
2026. április 13. 09:01

Az ukrán külügyminiszter hivatalosan is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a kétharmados választási győzelemhez. Andrij Szibiha történelmi fordulópontnak nevezte az eredményt. Jelezte: Kijev nyitott az együttműködésre annak érdekében, hogy új fejezetet nyissanak a két ország kapcsolatában. Ebbe beletartozik a nemzeti kisebbségek jogainak kölcsönös rendezése is - írta a HVG.

Ukrajna magyarországi nagykövetsége a közösségi oldalán tette közzé az ukrán diplomácia vezetőjének üzenetét.

Szibiha gratulált a magyar állampolgároknak a demokratikus, átlátható és történelmi jelentőségű választáshoz. Hangsúlyozta, hogy a rekordmagas részvétel valódi fordulópontot jelent az ország számára. Egyúttal sok sikert kívánt a győzteseknek ahhoz, hogy be tudják teljesíteni a választók elvárásait.

A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy az ukrán fél kész a kölcsönösen előnyös partneri viszony kialakítására, valamint a régóta húzódó diplomáciai problémák megoldására.

Külön kiemelte a nemzeti kisebbségek – az ukrajnai magyarok és a magyarországi ukránok – helyzetét. Kifejtette: nyitottak a közös munkára az európai normáknak megfelelő jogok maradéktalan biztosítása érdekében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szibiha azzal a gondolattal zárta üzenetét, hogy Ukrajna és Magyarország egyaránt megérdemli a jószomszédi, partneri és baráti viszonyt.
