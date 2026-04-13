A hétvégi választási eredmények után éles kritikát fogalmazott meg a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium működésével kapcsolatban.
Ukrán külügyminiszter a Tisza győzelme után: új fejezetet nyitunk, biztosítani fogjuk a kárpátaljai magyarok jogait
Az ukrán külügyminiszter hivatalosan is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a kétharmados választási győzelemhez. Andrij Szibiha történelmi fordulópontnak nevezte az eredményt. Jelezte: Kijev nyitott az együttműködésre annak érdekében, hogy új fejezetet nyissanak a két ország kapcsolatában. Ebbe beletartozik a nemzeti kisebbségek jogainak kölcsönös rendezése is - írta a HVG.
Ukrajna magyarországi nagykövetsége a közösségi oldalán tette közzé az ukrán diplomácia vezetőjének üzenetét.
Szibiha gratulált a magyar állampolgároknak a demokratikus, átlátható és történelmi jelentőségű választáshoz. Hangsúlyozta, hogy a rekordmagas részvétel valódi fordulópontot jelent az ország számára. Egyúttal sok sikert kívánt a győzteseknek ahhoz, hogy be tudják teljesíteni a választók elvárásait.
A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy az ukrán fél kész a kölcsönösen előnyös partneri viszony kialakítására, valamint a régóta húzódó diplomáciai problémák megoldására.
Külön kiemelte a nemzeti kisebbségek – az ukrajnai magyarok és a magyarországi ukránok – helyzetét. Kifejtette: nyitottak a közös munkára az európai normáknak megfelelő jogok maradéktalan biztosítása érdekében.
Szibiha azzal a gondolattal zárta üzenetét, hogy Ukrajna és Magyarország egyaránt megérdemli a jószomszédi, partneri és baráti viszonyt.
-
