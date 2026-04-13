Bár az előzetes esélylatolgatások is hasonló irányba mutattak, a Tisza Párt győzelmének aránya a piaci várakozásokat is felülmúlta.
Választás 2026: még mindig nem végleges az eredmény - hétfőn két újabb mandátumot is veszíthet a Fidesz
A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás, és a még feldolgozás alatt lévő szavazatok akár két mandátum sorsát is eldönthetik. A rendelkezésre álló adatok alapján mindkét körzetben néhány tucatnyi szavazat választja el egymástól a két legnagyobb támogatottságú jelöltet, a levélszavazatok pedig inkább a TISZA Párt jelöltjének kedveznek a szakértők szerint.
Ahogy arról beszámoltunk ma reggel, közel teljes feldolgozottság mellett már matematikailag sem maradt több kérdés az országgyűlési választás eredményével kapcsolatban: a TISZA Párt fölényes győzelmet aratott, és kétharmaddal, minimum 138 mandátummal alakíthat kormányt az Országgyűlésben. Továbbra is van azonban három billegő körzet, ahol minimális különbséggel vezet egy-egy jelölt a két pártból. Ebből kettőben Fideszes jelölt vezet.
1. Billegő körzet: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 06. számú egyéni választókerület - Nyírbátor
Az egyik legélesebb versenyben Dr. Simon Miklós (FIDESZ–KDNP) és Dr. Barna-Szabó Tímea (TISZA) között mindössze 0,36 százalékpont a különbség. Hétfő reggel:
- Dr. Simon Miklós: 46,99%-kal 22 944 szavazaton,
- Dr. Barna-Szabó Tímea pedig 46,63%-kal 22 770 szavazaton áll jelenleg.
A különbség mindössze 174 szavazat, ami országos szinten is kiemelkedően szoros eredménynek számít. A még érkező külképviseleti és átjelentkezős voksok akár meg is fordíthatják az állást. Közvéleménykutatók szerint a levélszavazatok jellemzően a győztes TISZA Pártnak kedvezhetnek, így erre nem is olyan kevés az esély.
2. Billegő körzet: Tolna vármegye, 03. számú egyéni választókerület - Paks
A legfrissebb, még nem végleges adatok alapján Süli János (FIDESZ–KDNP) és Cseh Tamás (TISZA) között mindössze 138 szavazat a különbség, ami a teljes feldolgozottság mellett is rendkívül szoros eredménynek számít.
- Süli János: 46,53% – 19 476 szavazat
- Cseh Tamás: 46,20% – 19 338 szavazat
A szakértők szerint a körzetben még érkező külképviseleti, átjelentkezős és levélszavazatok itt is könnyen megfordíthatják az állást, így Paks is a nap egyik legizgalmasabb választási helyszíne lett. A különbség olyan kicsi, hogy a végső eredmény csak a teljes feldolgozás után lesz egyértelmű.
3. Billegő körzet: Zala vármegye, 02. számú egyéni választókerület - Keszthely
A másik kritikus körzetben Varga Balázs (TISZA) vezet minimális különbséggel Nagy Bálint (FIDESZ–KDNP) előtt.
- Varga Balázs: 46,26% – 24 977 szavazat
- Nagy Bálint: 46,15% – 24 918 szavazat
Itt a különbség mindössze 59 szavazat, ami gyakorlatilag statisztikai holtversenynek tekinthető. A még nem véglegesített szavazatok ebben a körzetben is döntőek lehetnek - bármelyik fél részére.
Miért fontos ez országos szinten?
A két körzet együtt két egyéni mandátumot jelent, amelyek mindkét irányba billenhetnek. Ha mindkettőben változik az állás, az a Fidesz számára két mandátum elvesztését is jelentheti, ami akkor is fájó lehet számukra, ha a TISZA Párt-os kétharmad meglétét érdemben nem befolyásolják ezek az események.
A választási rendszer sajátosságai miatt az egyéni körzetekben bekövetkező változások a listás kompenzációra is hatással lehetnek, így a végső mandátumarányok csak a teljes feldolgozás után lesznek egyértelműek.
Mi várható ma?
Hétfőn a Nemzeti Választási Iroda várhatóan folyamatosan frissíti az adatokat, és a külképviseleti szavazatok beérkezésével akár óráról órára változhat a két billegő körzet állása. A végleges, hitelesített eredmények csak a teljes feldolgozás után tekinthetők hivatalosnak, ezért minden adatot érdemes megerősíteni megbízható forrásból.
-
