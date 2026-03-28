Váratlan fordulat: elképesztő pénzeket hozhat Magyarországnak az európai fegyverkezési hullám
Az Európai Unió fegyverkezési hulláma nemcsak biztonságpolitikai kényszer, hanem jelentős gazdaságélénkítő tényező is lehet. A tagállamok azonban nem egyformán profitálnak ebből a folyamatból – derül ki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legújabb elemzéséből. A megnövelt védelmi kiadások rövid és középtávon egyértelműen növelik a makrogazdasági teljesítményt. A siker ugyanakkor nagyban függ az adott ország költségvetési mozgásterétől, importfüggőségétől és a katonai beszerzések típusától. A folyamatnak Magyarország is kifejezett nyertese lehet, elsősorban a külföldi megrendelések és a védelmi ipari beszállítói láncokba való bekapcsolódás révén - írta a Portfolio.
Az ukrajnai háború és a washingtoni politikai fordulatok egyértelművé tették, hogy a "békeosztalék" korszaka véget ért. Európának immár saját magának kell gondoskodnia a védelméről. Az uniós tagállamok katonai kiadásai folyamatosan nőnek, és a jövőben akár a GDP 5 százalékát is elérhetik. Bár ez komoly költségvetési terhet és adósságkockázatot jelent, az IMF történelmi adatokra épülő vizsgálata szerint a többletkiadás rövid távon egyértelműen élénkíti a gazdaságot.
A modellszámítások szerint, ha egy állam a GDP 1 százalékával növeli a védelmi költségvetését, az átlagosan 1,3 százalékos, a harmadik év végére pedig már közel 1,9 százalékos gazdasági többletnövekedést eredményez. Ez a gyakorlatban az úgynevezett fiskális multiplikátorhatást jelenti, vagyis a katonai célra fordított állami források továbbgyűrűzve az eredeti összegnél nagyobb makrogazdasági expanziót váltanak ki.
Fontos azonban kiemelni, hogy a múltbeli adatokból nem lehet automatikusan a jelenre következtetni. A mostani, összehangolt európai fegyverkezés magasabb kamatkörnyezetben és szűkebb költségvetési keretek között zajlik. Emiatt a növekedési hozam elmaradhat a korábbi időszakokétól. Az adatokból ugyanakkor kiderül, hogy a védelmi költések hagyományosan nem okoznak kiszorítási hatást a magánszektorban. Sőt, a beruházásokat és a belső keresletet is élénkítik, még akkor is, ha a megnövekedett fogyasztás esetenként inflációt generál.
A gazdasági haszon mértéke jelentős eltéréseket mutat az egyes országok között. A megtérülés ott a legmagasabb, ahol az állam hatékonyan hajtja végre a beruházásokat, stabil a fiskális pozíció, és a haderőfejlesztés importintenzitása alacsony. A védelmi kiadásoknak ráadásul jelentős határokon átnyúló, pozitív tovagyűrűző hatásuk (spillover) van. A megnövelt források egy számottevő része ugyanis külföldi megrendelésként realizálódik a partnerországokban.
Magyarország ebből a szempontból különösen érdekes helyzetben van. Földrajzi elhelyezkedése miatt eleve közvetlenebb biztonságpolitikai kockázatokkal néz szembe, ami aktívabb hazai beszerzési politikát indokol. Ugyanakkor az exportra termelő, folyamatosan kiépülő hazai védelmi ipar révén a magyar gazdaság sokat profitálhat a szövetséges államok fegyverkezéséből is. Az európai újrafegyverkezés gazdasági hatásai ugyanis közösek. Egy uniós tagállam hadiipari beszerzése nemcsak a hazai piacon, hanem a beszállítói láncba bekapcsolódó országokban – így Magyarországon is – növekedést generál.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Végül pedig egyáltalán nem mindegy, hogy a tagállamok pontosan mire fordítják a forrásokat. Az elemzés rávilágít, hogy a legerősebb gazdaságélénkítő hatása a konkrét haditechnikai eszközbeszerzéseknek van. Ez a tétel három év alatt az eredeti befektetés közel háromszorosát is visszahozhatja a makrogazdasági kibocsátásban mérve. Ehhez képest a szolgáltatások, az infrastrukturális építkezések vagy a kutatás-fejlesztés (K+F) növekedésserkentő ereje jóval mérsékeltebb. A fegyverkezés önmagában tehát nem csodaszer. Ha azonban a tagállamok a konkrét eszközbeszerzésekre fókuszálnak, hatékonyan allokálják a forrásokat és képesek kordában tartani az importfüggőséget, akkor az európai biztonság megerősítése egyben az uniós gazdaság motorjává is válhat.
Címlapkép: MTI/Katona Tibor
