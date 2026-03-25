2026. március 25. szerda Irén, Írisz
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Korrupciós koncepció - 20000 forintos bankjegyek
Megtakarítás

Tényleg kivezethetik az ötforintosokat? Elképesztő javaslat érkezett: Varga Mihálynál pattog a labda

Pénzcentrum
2026. március 25. 08:44

Az elinflált ötforintosok kivezetését és az ötvenezres címlet bevezetését szorgalmazza Novák Előd parlamenti képviselő.

Az elinflált ötforintosok kivezetését és az ötvenezres címlet bevezetését szorgalmazza Novák Előd parlamenti képviselő. A politikus Varga Mihály jegybankelnöknek küldött parlamenti írásbeli kérdésben javasolta ezt, mint ebben írta, az MNB közel húsz éve vonta be a forgalomból "az 1 és 2 forintos érméket, akkor ez a nemzetgazdasági szinten 3-4 milliárd forintos megtakarítást eredményezett." Az ötforintos pedig szerinte ma már a saját anyagköltségét sem éri meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emellett kiemelte, hogy az 50 ezer forintos bankjegyek bevezetése is szükséges az elmúlt 25 év inflációja miatt, hiszen a 20 ezresek 2001-es forgalomba bocsátásakor a legnagyobb bankjegy annyit ért, mint ma kb. 62 ezer forint. A politikus Kossuth Lajost vagy Horthy Miklóst javasolta az 50 ezres címletre.

Az ötforintosok kérdése rendre napirendre kerül: a Pénzcentrum tavaly írt róla, hogy az MNB üzleti titokként kezeli, pontosan mennyibe kerül előállítani az érméket, az viszont tény, hogy a legkisebb címlet a napi készpénzes fizetéseknél ma már gyakorlatilag jelentéktelen - 5 forintért ma már szinte semmit sem lehet venni a boltban, az érmék sok esetben csak kallódnak otthon vagy a pénztárcákban, autókban.

Ha csak a tiszta számításokra hagyatkoznánk, akkor a vita hamar eldőlne: a forintsorozat 1990-es megújításánál az MNB az úgynevezett D-metric módszert alkalmazta a forgalomba helyezendő bankjegy- és érmecímletek meghatározására - ez az IMF által helyesnek tartott számítás. Eszerint egy nemzeti valuta bankjegy- és érmecímleteit az egynapi átlagos munkabér alapján kell meghatározni. Ez a módszer azért tekinthető optimálisnak, mert közvetlenül a lakosság jövedelmi viszonyaihoz igazítja a pénzcímletek értékét.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Akkor a Pénzcentrum kiszámolta, hogy ennek alapján nemhogy 50 ezresnek, de már 100 ezer forintosnak is kellene léteznie, az 500-as pedig nem alkalmas legkisebb bankónak - érmeként kellene működnie. Az 5 forintos esetében pedig az őszi jövedelmi viszonyok alapján épp a határán voltunk annak, hogy - szigorúan a D-metric módszer alapján - értelme legyen forgalomban tartani. 

Ugyanakkor a jegybank korábban többször is hangsúlyozta, nem tervezik a forintsorozat módosítását.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #készpénz #jegybank #forint #megtakarítás #infláció #parlament #varga mihály #forintérme #magyar nemzeti bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
09:35
09:28
09:13
09:08
09:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 24. 16:57
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 25. 08:58
A TV2 elárulta, mennyit kapott a 7,7 milliárdos állami tévés reklámpiacból - az RTL nem reagált
A TV2 Csoport tájékoztatása szerint 2025-ben a teljes, 7,7 milliárd forint állami tévés reklámköltés...
KonyhaKontrolling  |  2026. március 25. 07:45
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fid...
Bankmonitor  |  2026. március 24. 18:00
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor...
Holdblog  |  2026. március 24. 08:58
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
