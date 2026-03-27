Csak kicsit mozgott péntek reggel a forintárfolyam: mutatjuk a reggeli számokat
Az esti záráshoz képest csak nagyon kicsit változtak az árfolyamok, az euró viszont erősödött a dollárral szemben.
Minimálisan mozdult el a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése hét órakor 388,09 forintra változott a csütörtök esti 388,02 forintról. A dollár árfolyama 336,39 forintról 336,34 forintra csökkent, a svájci franké pedig 423,42 forintról 422,86 forintra gyengült. Az euró jegyzése 1,1541 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1534 dollárról.
A kormány új rendeletcsomagja értelmében Magyarország 800 millió köbméterrel növeli belföldi földgázkészletét.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizapiacon.
Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1579,88 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel 124 235,55 ponton zárt szerdán.
Több mint 600 millió forint tűnhetett el, a bizalom teljesen összeomlott a dolgozók körében.
A lengyelek tíz év alatt hatalmasat zárkóztak, miközben a magyar mutató jóval lassabban javult.
Lehullt a lepel a magyar boltokban árult italokról: komoly lépésekre kényszerült az ismert hazai cég
A GVH 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, közte a Fonte Viva Kft.-vel szemben.
A közel-keleti fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt tartósan magasan maradó energiaárak súlyos gazdasági válsággal fenyegetik Európát.
Az intézkedés nemcsak súlyos kártérítési pereket és uniós eljárásokat vonhat maga után, hanem a nemzetközi energiapiaci szabályozást is felboríthatja.
Baljós jelek a hazai munkahelyeken: kiderült, a vállalkozások mekkora része készülhet hamarosan leépítésre
A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága gyakorlatilag nem változott, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó kilátás enyhén emelkedett.
A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.
Az első szavazók idén nemzeti színű karkötőt kapnak, a szavazólapokat pedig speciális vízjellel védik.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
Összességében a döntés rövid távon Ukrajnát hozza nehezebb helyzetbe, de hosszabb távon Magyarország is veszíthet a stratégiai pozíciójából.
A Brent olaj ára mintegy 5%-kal esett a reggeli kereskedésben, miután Washington tárgyalási javaslatot küldött Iránnak.
Nagyot ugrott a magyar olajóriás részvénye: sorsdöntő szintekhez értek a legkedveltebb hazai papírok
Námileg javult a nemzetközi befektetői hangulat, így a pozitív tartományban nyithat a BUX index.
Az eurót hét órakor 389,36 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 391,57 forint után.
Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a Mol beadványát.
Hidegzuhany a csökkenő árak után: fenyegető veszély miatt kellett azonnal behúznia a kéziféket a jegybanknak
A döntés elsőre meglepőnek tűnhet, mert az infláció jelentősen mérséklődött az elmúlt időszakban.
Kedden gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
