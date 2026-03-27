Csak kicsit mozgott péntek reggel a forintárfolyam: mutatjuk a reggeli számokat

Az esti záráshoz képest csak nagyon kicsit változtak az árfolyamok, az euró viszont erősödött a dollárral szemben.

Minimálisan mozdult el a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése hét órakor 388,09 forintra változott a csütörtök esti 388,02 forintról. A dollár árfolyama 336,39 forintról 336,34 forintra csökkent, a svájci franké pedig 423,42 forintról 422,86 forintra gyengült. Az euró jegyzése 1,1541 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1534 dollárról.