Férfi egy nagy csőkulccsal vízvezetékeken. Építési terület új vízvezetékekkel a földben. Csatornacsövek javítása vagy helyreállítása az utcán város.
Gazdaság

Kemény pofont kaphat Magyarország: olyat lépett a kormány, aminek nagyon csúnya vége lehet

Pénzcentrum
2026. március 25. 15:14

Mint arról beszámoltunk, a kormány ma bejelentette a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítását. Arról már Orbán Viktor nyilatkozata után közvetlenül írtunk, hogy a döntés jelentős bevételkiesést okoz a hazai piaci szereplőknek. Újabb adalék a sztoriban viszont, hogy a lépés több ponton is sértheti az uniós jogot. Az intézkedés nemcsak súlyos kártérítési pereket és uniós eljárásokat vonhat maga után, hanem a nemzetközi energiapiaci szabályozást is felboríthatja.

Orbán Viktor miniszterelnök az ukrán zsarolással szembeni védekezésként jellemezte a lépést. Érvelése szerint az export leállítására a hazai energiaellátás stabilizálása és a földgáz itthoni betárolása miatt van szükség. A kormányfő ezt azzal indokolta, hogy állítása szerint Ukrajna a déli gázvezetéket is támadja.

A lépés több ponton is sértheti az uniós jogot

A háború kitörése óta a hazánkból Ukrajnába irányuló gázexport megtöbbszöröződött. Míg 2022-ben 620 millió köbmétert exportáltak, 2024-ben már 1,7 milliárdot. 2025 első felében pedig az ukrán gázimport több mint fele már Magyarországról érkezett.

Ezeket a szállításokat azonban nem a magyar állam, hanem magáncégek és energiapiaci szereplők végzik. Köztük van az MVM, valamint a szállítási rendszerirányító FGSZ is. A tranzit- és kereskedelmi tevékenység a piaci áraktól függően éves szinten akár 100 milliárd forintos bevételt is jelenthet. Emiatt a kivitel leállítása súlyos pénzügyi veszteséget okoz a magyar vállalatoknak.

A piaci viszonyok önkényes átírása komoly jogi és gazdasági kockázatokat rejt. A kereskedelmi szerződések egyoldalú felbontása kártérítési perekhez vezethet, emellett megrendítheti a magyar piac iránti nemzetközi bizalmat. Ez a folyamat alááshatja az ország regionális gázelosztó központtá válásának terveit is.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A lépés emellett sértheti az Energiaközösséget létrehozó szerződést, valamint az áruk szabad áramlásának uniós alapelvét. Mindez szinte borítékolhatóan újabb kötelezettségszegési eljárást vonna maga után. A kormánynak már van hasonló konfliktusa az EU-val. A Covid-járvány után bevezetett, az építőanyag-exportot korlátozó intézkedésekről az Európai Unió Bírósága a közelmúltban mondta ki, hogy sértik az uniós jogot.

A gázhálózatok ráadásul természetes monopóliumként működnek, amelyekre szigorú nemzetközi szabályok vonatkoznak a diszkriminációmentes piaci hozzáférés biztosítása érdekében. Egy rendszerirányító nem zárhat le önkényesen egy határkeresztező pontot. Mivel az energiapiac szorosan integrált nemzetközi rendszer, egy ilyen egyoldalú állami beavatkozás rendkívül veszélyes precedenst teremt. Ha Magyarország felrúgja ezeket a szabályokat, onnantól semmi sem garantálja, hogy a jövőben egy másik ország nem zárja el ugyanígy a gáz- vagy áramvezetékeket hazánk elől.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 24. 16:57
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. március 25. 14:42
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a...
MEDIA1  |  2026. március 25. 14:13
Több mint 17%-kal nőtt az RTL Magyarország állami reklámbevétele egy év alatt
A Media1 hetekkel ezelőtt közérdekű adatigénylést nyújtott be az RTL-hez, amire először nem reagált...
iO Charts  |  2026. március 25. 13:46
Revolut mélyelemzés: pénzügyi szolgáltató és diszkontbróker egyszerre
A Revolut bróker bemutatása A jelenlegi Revolut mélyelemzés már tartalmazza a 2026-03-24-én közétett...
Holdblog  |  2026. március 25. 11:51
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
2026. március 25.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
2026. március 25.
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
1
2 hete
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
2
1 hete
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
3
6 napja
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
4
3 napja
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
5
2 hete
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 14:31
Kiderült, hiánypótló reptéri járatot indít a FlixBus Magyarországon: ez lehet a közlekedési fordulat első lépése?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 13:06
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
Agrárszektor  |  2026. március 25. 15:27
Külföldre viszik ezeket a magyar élelmiszereket: így vennék be a piacokat