Az elinflált ötforintosok kivezetését és az ötvenezres címlet bevezetését szorgalmazzák.
Szerda reggeli jó hír: hirtelen erőre kapott a forint
Erősödött a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 389,36 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 391,57 forint után. A dollár jegyzése 335,94 forintra süllyedt 337,58 forintról, a svájci franké pedig 427,24 forintról 425,26 forintra gyengült.
Az euró árfolyama 1,1592 dollárra erősödött a kedd esti 1,1564 dollárról.
Nagyot ugrott a magyar olajóriás részvénye: sorsdöntő szintekhez értek a legkedveltebb hazai papírok
Námileg javult a nemzetközi befektetői hangulat, így a pozitív tartományban nyithat a BUX index.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 8,23 pontos, 0,01 százalékos emelkedéssel, 122 655,67 ponton zárt kedden.
Kiderült a hazai benzinkutak nagy titka: erre jutottak az ellenőrök, miután több töltőállomást vizsgáltak át
Az ellenőrzések alapján a benzinkutak többsége betartja a védett árú üzemanyagokra vonatkozó előírásokat, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Brutálisan lehúzta az idei kilátásokat az MNB: megint lenullázódhat a magyar gazdaság, ha ez így megy tovább
A friss előrejelzések szerint a GDP-növekedés a korábban vártnál jóval alacsonyabb lesz, az infláció pedig érezhetően felgyorsul.
Varga Mihály: kulcsfontosságú a stabil forintárfolyam, nincs akkora bajban Magyarország, mint 2022-ben volt
A kamatfolyosó szélei sem módosultak, a döntés megfelelt a piaci várakozásoknak.
Brutálisat zuhant a befektetők kedvenc menedékeszköze: több mint egy évtizede nem láttak ilyet a piacon
A befektetők folyamatosan leépítik a pozícióikat, miközben az erősödő dollár és az emelkedő amerikai államkötvényhozamok egyaránt csökkentik az arany vonzerejét.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem változtatott az alapkamaton, amely így továbbra is 6,25 százalékon maradt.
Valóságos hidegzuhanyt kaptak a magyarok: hatalmas árat fogunk fizetni a brutális állami költekezésért
Pártállástól függetlenül azonnali és érdemi költségvetési kiigazításra lesz szüksége a következő kormánynak az S&P Global hitelminősítő szerint.
Hazánkban félmillió új ügyfelet szerzett, emellett hivatalosan is bejegyezte hazai fióktelepét.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
A hazai építőipar aktuális helyzete – beszámoló a Portfolio Építőipar 2026 konferenciáról.
Súlyos árat fizetünk az elhúzódó háborúért: életbe lépett a rémálom forgatókönyv, durva drágulás fenyeget
Az elhúzódó válság magasabb inflációt és lassuló növekedést hozhat, ami nagyon fog fájni.
Több tízezer magyarhoz nem jutott el a fontos választási levél: azonnal lépned kell, ha a tiéd is hiányzik
Több mint 78 ezer választási értesítő érkezett vissza kézbesíthetetlenül a Nemzeti Választási Irodához.
Elképesztő fordulat a háttérben: Trump leállította az amerikai támadást, de egy európai nagyhatalom már a legrosszabbra készül
Sir Keir Starmer miniszterelnök a kormány rendelkezésére álló összes eszközt bevetné a megélhetési költségek mérséklésére.
Feszült várakozás előzi meg a keddi kamatdöntést: kiderült, mi történhet a pénzünkkel a háborús veszély árnyékában
Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, a piaci várakozások szerint nem változik az alapkamat.
Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Súlyos árat fizetünk a fegyveres konfliktus miatt: behúzták a kéziféket a gigabankok, durva drágulás jöhet
A döntéshozók egyelőre kivárnak, hiszen a gazdasági kilátásokat most elsősorban az határozza meg, meddig maradnak tartósan magasak az energiaárak, és mennyire húzódik el a térség...
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
Mennyibe kerül a szántóföld ma Európában? Hol a legdrágább és hol a legolcsóbb a termőföld, és hogyan alakultak a földbérleti díjak? Mutatjuk!
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek
Az év eleji adatok szerint az építőipar már nem növekszik: a teljesítmény visszaesett.
