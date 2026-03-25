2026. március 25. szerda Irén, Írisz
18 °C Budapest
Manager, engineer and trainee talking during a meeting close to a production line in a printery
Gazdaság

Baljós jelek a hazai munkahelyeken: kiderült, a vállalkozások mekkora része készülhet hamarosan leépítésre

Pénzcentrum
2026. március 25. 15:08

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – a EU támogatásával és módszertanával elvégzett – felmérése szerint márciusban a fogyasztói bizalmi index enyhén emelkedett, míg az üzleti szféra kilátásai kismértékben romlottak februárhoz képest. Így a várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe minimális mértékben csökkent. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága gyakorlatilag nem változott, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó kilátás enyhén emelkedett. A válaszadó cégek az idei harmadik hónapban a gazdálkodási környezetet kevésbé kiszámíthatónak érezték, mint februárban.

A GKI üzleti bizalmi indexe márciusban kismértékben csökkent az előző hónaphoz képest. Az ipari bizalmi index 2 ponttal, az építőipari mutató 4 ponttal mérséklődött. Ugyanakkor a kereskedelmi és a szolgáltatói index 2-2 ponttal emelkedett. A közeljövő kilátásait illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, míg az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 harmadik hónapjában lényegében nem változott februárhoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 10%-a készül a létszám bővítésére, míg 11%-a csökkentené azt. Az építőiparban és a kereskedelemben a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben, az iparban és a szolgáltatások területén viszont az utóbbiaké a többség.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése – február után – márciusban is romlott. Az üzleti szolgáltatások kivételével a válaszadók minden szektorban kevésbé kiszámíthatónak érezték a környezetet, mint februárban.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, januárban tíz havi csúcson volt, februárban kissé csökkent, majd márciusban visszatért a januári szintre. A következő három hónapban a cégek 30%-a tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 7%-uk készül.

A GKI fogyasztói bizalmi index az elmúlt két évre jellemző (-25) és (-32) pont közötti sávból decemberben (-22) pontra ugrott, januárban stagnált, majd február-márciusban (-20) fölé tudott emelkedni. Az aktuális hónapban a lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét erősen javulónak értékelte az előző hónaphoz képest. Emellett a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait közepesen, az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét enyhén kedvezőbbnek értékelte a februárinál. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése viszont romlott. Az inflációs várakozások tovább enyhültek, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás az előző hónaphoz hasonlóan kismértékben romlott.
Címlapkép: Getty Images
#árak #magyarország #áremelés #infláció #foglalkoztatás #gazdaság #munkaerőpiac #gki #gazdasági hírek

2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
EURO LIBOR
A londoni bankközi piacon jegyzett, ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EUR LIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
