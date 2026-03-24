Az ellenőrzések alapján a benzinkutak többsége betartja a védett árú üzemanyagokra vonatkozó előírásokat, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Gyengébb számokat hozott a magyar tőzsde, mint több európai piac
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 8,23 pontos, 0,01 százalékos emelkedéssel, 122 655,67 ponton zárt kedden.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: továbbra is változékony a hangulat, az iráni hírek hatására mozognak a piacok. Régiósan nem, ugyanakkor európai szinten alulteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde, mindez azt mutatja, hogy csökkent a befektetői kockázatéhség - jegyezte meg.
A vezető részvények közül a Telekom és a Mol emelkedett, ez utóbbi az olajárak magas szintjének hatására. Hozzátette: az OTP piacán az eladási hullámot nem lehet mihez kötni, mert nemzetközileg pozitívabb a hangulat, emelkedés van a pénzügyi szektorokban, lehetséges hogy még tart a korábbi profitrealizálás.
A Mol 92 forinttal, 2,35 százalékkal 4006 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,48 százalékkal 2055 forintra nőtt. Az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,8 százalékkal 35 960 forintra, a Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,11 százalékkal 11 630 forintra esett.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9252,33 ponton zárt kedden, ez 17,85 pontos, 0,19 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem változtatott az alapkamaton, amely így továbbra is 6,25 százalékon maradt.
