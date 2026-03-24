2026. március 24. kedd
9 °C Budapest
Tőzsdei piac kijelző táblája az utcán, amely zöld színben mutatja a részvények emelkedését
Gazdaság

Gyengébb számokat hozott a magyar tőzsde, mint több európai piac

Pénzcentrum
2026. március 24. 18:43

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 8,23 pontos, 0,01 százalékos emelkedéssel, 122 655,67 ponton zárt kedden.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: továbbra is változékony a hangulat, az iráni hírek hatására mozognak a piacok. Régiósan nem, ugyanakkor európai szinten alulteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde, mindez azt mutatja, hogy csökkent a befektetői kockázatéhség - jegyezte meg.

A vezető részvények közül a Telekom és a Mol emelkedett, ez utóbbi az olajárak magas szintjének hatására. Hozzátette: az OTP piacán az eladási hullámot nem lehet mihez kötni, mert nemzetközileg pozitívabb a hangulat, emelkedés van a pénzügyi szektorokban, lehetséges hogy még tart a korábbi profitrealizálás.

A Mol 92 forinttal, 2,35 százalékkal 4006 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,48 százalékkal 2055 forintra nőtt. Az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,8 százalékkal 35 960 forintra, a Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,11 százalékkal 11 630 forintra esett.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9252,33 ponton zárt kedden, ez 17,85 pontos, 0,19 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 24. 16:57
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. március 24. 18:00
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor...
MEDIA1  |  2026. március 24. 16:36
2042-ig biztos a Telekom 5G-je: megújították a frekvenciasávot
A Magyar Telekom megállapodott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) a 2100 MHz-es frekve...
Holdblog  |  2026. március 24. 08:58
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem...
iO Charts  |  2026. március 23. 13:31
Apple (AAPL) részvény: ár, trend és kifulladó iPhone sztori
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 24.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
2026. március 24.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026. március 24.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
1
1 hete
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
2
1 hete
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
3
5 napja
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
4
2 napja
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
5
2 hete
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlati ársáv
A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.

Több kisokos

Pénzcentrum  |  2026. március 24. 18:05
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 16:46
Kiderült a Lidl, Aldi féltve őrzött titka: ezért tarolnak Magyarországon is
Agrárszektor  |  2026. március 24. 18:28
Jöhet az áttörés? Ez lehet a megoldás a mezőgazdaság nagy problémájára