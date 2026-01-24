Trumpék is bólintottak, indulhat a Mol nagybevásárlása: ez óriási üzlet lehet

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala február 20-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét, közölte a szerb közmédia.

A hosszabbítást szigorú feltételekhez kötötték. A vállalat tranzakciói nem érinthetnek amerikai szereplőket vagy az amerikai pénzügyi rendszert. Nem irányulhatnak más, szankció alatt álló szervezetek javára, és nem kapcsolódhatnak olyan tevékenységekhez sem, amelyek amerikai szankciók hatálya alá esnek.

A NIS ideiglenes működési engedélye éjfélkor járt le. A vállalat hétfőn újabb kérelmet nyújtott be a hosszabbításra, miután az OFAC-nak elküldték a Gazpromnyefty és a Mol közötti előzetes adásvételi megállapodást. Ez a dokumentum a hosszabbítás egyik feltétele volt.

Az OFAC tavaly októberben vette fel a NIS-t a szankciós listára az orosz energiaszektor elleni intézkedések részeként. A döntés után leállt a nyersolajszállítás a Horvátországon áthaladó Adria-kőolajvezetéken, és a pancsovai finomítóban, Szerbia egyetlen kőolaj-feldolgozó üzemében is szünetelt a termelés.

December 31-én az OFAC különleges licencet adott ki a vállalat számára. Ennek alapján újraindult a finomítói feldolgozás, a nyersolaj-import és bizonyos pénzügyi műveletek. Az Egyesült Államok azt is engedélyezte, hogy a NIS 2026. március 24-ig tárgyaljon a finomító orosz tulajdonban lévő részesedésének értékesítéséről.

A kőolajszállítás január 13-án indult újra a JANAF vezetéken, mintegy száz napos leállás után. A Mol-csoport január 19-én kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazpromnyeftyvel a NIS-ben lévő, összesen 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról.

A NIS tulajdonosi szerkezetében az orosz Gazprom 11,3 százalékos részesedéssel bír, leányvállalata, a Gazpromnyefty pedig 44,9 százalékot birtokol. A szerb állam részesedése jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó rész kisrészvényesek kezében van.

