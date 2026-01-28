Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart. Vélhetően kiderülnek a januári rezsistop részletei.
Kiderült, óriási összeget utalhat az oroszoknak a Mol: ennyibe kerülhetett a szerbiai nagybevásárlás
A hivatalos bejelentéseknél jóval drágább lehet a Mol szerbiai terjeszkedése: sajtóértesülések szerint közel 1,4 milliárd eurót fizethet a Gazpromnak, írja a HVG.
A Mol mintegy 1,4 milliárd euróért, vagyis a jelenlegi árfolyamon közel 530 milliárd forintért vásárolhatja meg a szerb NIS olajtársaság 56,15 százalékos tulajdonrészét az orosz Gazpromtól – értesült a Népszava.
Az összeg összhangban van Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzőjének korábbi becslésével, ugyanakkor jelentősen meghaladja azt az árat, amelyről korábban Alekszandar Vucsics szerb elnök beszélt. A Reuters tudósítása szerint Vucsics a belgrádi Blic TV élő adásában azt mondta: ismeretei szerint a 56 százalékos részesedés ára 900 millió és 1 milliárd euró között volt.
A Mol január közepén jelentette be, hogy kötelező érvényű megállapodást írt alá a NIS Gazpromnyefty és Gazprom tulajdonában lévő, összesen 56,2 százalékos részesedésének megvásárlásáról, az ügylet pénzügyi részleteit azonban hivatalosan nem közölték.
A felvásárlás előzménye, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) tavaly októberben – az orosz energiaszektor elleni szankciók részeként – büntetőintézkedéseket vezetett be a szerb állami NIS ellen. A vállalatban az orosz Gazprom 11,3 százalékos, leánycége, a Gazpromnyefty pedig 44,9 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett.
A szankciók következtében a pancsovai olajfinomítónak nagyjából két hónapra le kellett állnia, és csak január 18-án tudta újraindítani a termelést. A Mol–NIS ügylet végleges lezárásához az OFAC jóváhagyása még szükséges.
Négy év börtönbüntetést ajánlottak fel neki az előkészítő ülésen, ezt azonban az apa nem fogadta el.
Az emberi tevékenység és a globális feszültségek miatt az emberiség veszélyesen közel került a globális katasztrófához az atomtudósok szerint.
A Paks-3 blokkban december végén előre nem tervezett leállás történt, amely során egyik generátort ki kellett vonni a munkából.
A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Rekordév a turizmusban: a külföldi turisták özöne növelte meg a bevételt, ilyen adatokat ritkán látni
A KSH adatai szerint 2025-ben több belföldi és külföldi vendég érkezett, a bevétel pedig 14%-kal nőtt az előző évhez képest.
Az euró hét órakor 380,05 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál.
Az IMF vezetője kulturális különbségekre is felhívta a figyelmet. Tapasztalatai szerint az európaiak visszafogottan viszonyulnak saját eredményeikhez.
A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint: az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam.
Bemondta Varga Mihály, ekkor csökkenthet kamatot az MNB: szigorú feltételeket szabott a jegybankelnök
A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
Az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén.
Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.
Technikai hiba miatt számolt fel indokolatlan ATM díjakat az OTP Bank egyes ügyfeleknek, a pénzintézet már dolgozik a visszatérítéseken.
