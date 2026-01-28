Kiderült, óriási összeget utalhat az oroszoknak a Mol: ennyibe kerülhetett a szerbiai nagybevásárlás

A hivatalos bejelentéseknél jóval drágább lehet a Mol szerbiai terjeszkedése: sajtóértesülések szerint közel 1,4 milliárd eurót fizethet a Gazpromnak, írja a HVG.

A Mol mintegy 1,4 milliárd euróért, vagyis a jelenlegi árfolyamon közel 530 milliárd forintért vásárolhatja meg a szerb NIS olajtársaság 56,15 százalékos tulajdonrészét az orosz Gazpromtól – értesült a Népszava.

Az összeg összhangban van Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzőjének korábbi becslésével, ugyanakkor jelentősen meghaladja azt az árat, amelyről korábban Alekszandar Vucsics szerb elnök beszélt. A Reuters tudósítása szerint Vucsics a belgrádi Blic TV élő adásában azt mondta: ismeretei szerint a 56 százalékos részesedés ára 900 millió és 1 milliárd euró között volt.

A Mol január közepén jelentette be, hogy kötelező érvényű megállapodást írt alá a NIS Gazpromnyefty és Gazprom tulajdonában lévő, összesen 56,2 százalékos részesedésének megvásárlásáról, az ügylet pénzügyi részleteit azonban hivatalosan nem közölték.

A felvásárlás előzménye, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) tavaly októberben – az orosz energiaszektor elleni szankciók részeként – büntetőintézkedéseket vezetett be a szerb állami NIS ellen. A vállalatban az orosz Gazprom 11,3 százalékos, leánycége, a Gazpromnyefty pedig 44,9 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett.

A szankciók következtében a pancsovai olajfinomítónak nagyjából két hónapra le kellett állnia, és csak január 18-án tudta újraindítani a termelést. A Mol–NIS ügylet végleges lezárásához az OFAC jóváhagyása még szükséges.