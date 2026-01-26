Most érkezett: elárulta a szerb elnök, hogy mennyiért vásárolta be magát a MOL a NIS olajtársaságba

A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Aleksandar Vucsics szerb elnök televíziós bejelentése szerint a MOL 900 millió és 1 milliárd euró közötti összeget fizet a szerb NIS olajtársaság 56 százalékos tulajdonrészéért.
A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a szerb államfő hétfői nyilatkozatában először ismertette a MOL által fizetendő vételár nagyságrendjét. A magyar olajcég már január 19-én hivatalosan bejelentette, hogy meg kívánja szerezni a NIS többségi tulajdonrészét, ám akkor még nem közölt részletes pénzügyi feltételeket.
„Ha jók az értesüléseim, az ár 900 millió és 1 milliárd euró között volt az 56 százalékos részesedésért" – mondta Vucsics elnök a televíziós interjúban.
A tranzakció egyre valószínűbbé válása érezhetően támogatta a MOL tőzsdei teljesítményét. A befektetők kedvezően fogadták a fejleményeket, amit a részvényárfolyam dinamikus emelkedése is tükrözött.
Ahogyan korábban beszámoltunk róla, Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala február 20-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét.
A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.
Volodimir Zelenszkij: Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár
Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.
Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak.
Az orosz fegyveres erők ezeket a módosított harcjárműveket elsősorban nagyobb szabású gépesített támadásoknál vetik be.
Mindez különösen kényes geopolitikai pillanatban történik Európa számára.
A tárgyalások idején Oroszország éjjelre időzítve drónokkal és rakétákkal indított nagyszabású légicsapást Kijev és Harkiv városai ellen.
A lépéssel a Központi Katonai Bizottság létszáma történelmi mélypontra csökkent.
A 2026-os stratégia a korábbi éveknél erősebben helyezi a hangsúlyt az USA területének védelmére.
A támadássorozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel közvetlenül az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú béketárgyalások után következett.
A sikeres akció hátterében alapos, többnapos felderítő munka állt.
Ezzel szemben az amerikai alakulatok felszerelésben és kiképzésben egyaránt elmaradnak európai társaiktól ezen a speciális területen.
A vállalat tranzakciói nem érinthetnek amerikai szereplőket vagy az amerikai pénzügyi rendszert.
Példátlan kiterjedésű téli vihar sújtja az Egyesült Államokat: a történelmi léptékű időjárási helyzet miatt legalább 16 államban és a fővárosban rendkívüli állapotot hirdettek.
