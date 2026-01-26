2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia - 2025. május 23: Gazprom orosz benzinkút és a szerb olajipari Nis irodaépület felhőkkel borított tavaszi napja.
Világ

Most érkezett: elárulta a szerb elnök, hogy mennyiért vásárolta be magát a MOL a NIS olajtársaságba

Pénzcentrum
2026. január 26. 15:47

Aleksandar Vucsics szerb elnök televíziós bejelentése szerint a MOL 900 millió és 1 milliárd euró közötti összeget fizet a szerb NIS olajtársaság 56 százalékos tulajdonrészéért. 

A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a szerb államfő hétfői nyilatkozatában először ismertette a MOL által fizetendő vételár nagyságrendjét. A magyar olajcég már január 19-én hivatalosan bejelentette, hogy meg kívánja szerezni a NIS többségi tulajdonrészét, ám akkor még nem közölt részletes pénzügyi feltételeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Ha jók az értesüléseim, az ár 900 millió és 1 milliárd euró között volt az 56 százalékos részesedésért" – mondta Vucsics elnök a televíziós interjúban.

Trumpék is bólintottak, indulhat a Mol nagybevásárlása: ez óriási üzlet lehet
EZ IS ÉRDEKELHET
Trumpék is bólintottak, indulhat a Mol nagybevásárlása: ez óriási üzlet lehet
A vállalat tranzakciói nem érinthetnek amerikai szereplőket vagy az amerikai pénzügyi rendszert.

A tranzakció egyre valószínűbbé válása érezhetően támogatta a MOL tőzsdei teljesítményét. A befektetők kedvezően fogadták a fejleményeket, amit a részvényárfolyam dinamikus emelkedése is tükrözött. 

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala február 20-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #mol #tőzsde #felvásárlás #részvény #világ #részvénypiac #befektetők #mol részvény #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:43
16:33
16:21
16:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
6 napja
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
2 hete
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
4
2 hete
Elképzelhetetlen volt, de most megtörtént: megkezdődött a fiatalok behívása a sorkatonai szolgálatra
5
1 hete
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
PÉNZÜGYI KISOKOS
GNI (Gross National Income)
Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 16:06
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 13:01
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
Agrárszektor  |  2026. január 26. 16:33
Nem adják fel a harcot a gazdák: a nagyvárosokban folytatják a tüntetéseket