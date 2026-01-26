Most érkezett: elárulta a szerb elnök, hogy mennyiért vásárolta be magát a MOL a NIS olajtársaságba

Aleksandar Vucsics szerb elnök televíziós bejelentése szerint a MOL 900 millió és 1 milliárd euró közötti összeget fizet a szerb NIS olajtársaság 56 százalékos tulajdonrészéért.

A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a szerb államfő hétfői nyilatkozatában először ismertette a MOL által fizetendő vételár nagyságrendjét. A magyar olajcég már január 19-én hivatalosan bejelentette, hogy meg kívánja szerezni a NIS többségi tulajdonrészét, ám akkor még nem közölt részletes pénzügyi feltételeket.

„Ha jók az értesüléseim, az ár 900 millió és 1 milliárd euró között volt az 56 százalékos részesedésért" – mondta Vucsics elnök a televíziós interjúban.

A tranzakció egyre valószínűbbé válása érezhetően támogatta a MOL tőzsdei teljesítményét. A befektetők kedvezően fogadták a fejleményeket, amit a részvényárfolyam dinamikus emelkedése is tükrözött.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala február 20-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét.