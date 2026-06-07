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Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
A Decathlon saját márkás futócipője második lett a legrangosabb szaklap, a Runner's World éves szemléjén.
A Runner’s World című ranglos sportszaklap kihirdette a 2026-os Év Futócipői díjait, melyben a versenycipők kategóriájában komoly meglepetés született: a Decathlon saját márkája, a Kiprun által gyártott Kipstorm Elite a második helyen végzett a világ legjobb versenycipői között. A tesztelők szerint a francia áruházlánc modellje már nem csupán ár-érték arányban, hanem teljesítményben is felvette a versenyt a piac legnagyobb szereplőivel.
A Runner’s World idei díjazása különösen komoly szakmai súlyt képvisel, hiszen a zsűri több mint száz új modellt vizsgált meg, miközben közel 300 futó legalább 160 kilométert teljesített az egyes cipőkben, mielőtt megszületett volna a végső értékelés.
A versenycipők kategóriájának győztese a Mizuno Hyperwarp Elite lett, amelyet a szaklap a sebesség, a stabilitás és a maratoni távon is használható komfort egyensúlya miatt emelt ki. Közvetlenül mögötte azonban ott végzett a Kiprun Kipstorm Elite, amely a Decathlon számára igen komoly elismerés.
A Runner’s World tesztelői a cipő gyors reakcióit, feszes karakterét és hatékony energia-visszaadását emelték ki. Ugyanakkor megjegyezték, hogy hosszabb távokon kevésbé kényelmes, mint néhány puhább rivális, ezért elsősorban a gyors tempójú futások és versenyek specialistája.
A Kipstorm Elite gyártásakor a Kiprun a prémium gyártók technológiai megoldásaihoz hasonló konstrukciót alkalmazott. A cipő A-TPU habból és PEBA betétekből épül fel, karbonlemezzel egészül ki, mindezek ellenére a tömege mindössze 216 gramm körül alakul. A gyártó kifejtette, hogy a modell fejlesztésében elit atléták is részt vettek, a cél pedig egyértelműen az volt, hogy a Nike, az Adidas vagy az Asics csúcskategóriás versenycipőivel versenyezzen.
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A szaklap rangsorában az alábbi modellek kapták a legjobb értékeléseket:
- Mizuno Hyperwarp Elite
- Kiprun Kipstorm Elite
- Under Armour Velociti Elite 3
- Puma Deviate Nitro Elite 4
- Skechers Aero Razor
A lista mutatja, hogy a karbonlemezes versenycipők piaca egyre kiegyenlítettebbé válik. A hagyományos nagy márkák mellett olyan szereplők is komoly tényezővé léptek elő, mint a Decathlon futómárkája, a Kiprun, amely az elmúlt években egyre nagyobb elánnal építette prémium kínálatát.
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